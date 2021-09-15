Сообщение Федеральной антимонопольной службы России о том, что ведомство начало проверку на рынках стройматериалов из-за информации о росте цен на широкий перечень товаров, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 6 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

"Показуха очередная! Эти уродцы выжимают всё с народа до последней капли. Лист osb под 2000 стоит, а был весной ещё 600−700. Кому они пытаются врать?» — возмущается Артём У.

Многие пользователи делятся своим опытом столкновения с необоснованно выросшими ценами на строительные материалы.

«Ещё Росстат сообщал, что стройматериалы выросли в цене примерно на 15−20%? Какая-то математика странная у власти. Лист фанеры, который я в начале весны брал за 600 рублей, в июле стоил 1900 руб. То же самое происходит и с металлом. В каком тут месте 15−20%?» — задаётся вопросом Игорь К.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительные материалы

Некоторые комментаторы считают, что проверять строительные рынки нет уже никакого смысла, рост цен очевиден всем. Поэтому пора приступить к непосредственному наказанию за необоснованный скачок стоимости товаров, пишут граждане.

«Вы строительные торговые сети там накажите. А то в прошлые выходные брал фанеру, так после кассы (в чеке) выяснилось, что она подорожала, а ценники не сменили. Так пришлось ещё в возвратной кассе стоять, чтобы кровные назад вернули. Даже не извинился никто. Потратил время на все эти процедуры. Сволочи, одним словом», — пишет Джон С.

Часть людей считает, что деятельность ФАС никак не помогает российскому народу. Граждане уверены, что ведомство изображает работу, а на самом деле обслуживает интересы крупного бизнеса в стране.

«ФАС предупредило о проводимых проверках на рынках стройматериалов! Это ваш стиль работы, ФАС, предупреждать? Ведь результатов Вашей деятельности в стране не ощущается! Вы интересы граждан России отражайте! Закройте пару предприятий — нарушителей на полгода и штрафами «задавите» нерадивых!» — призывает Владимир Т.

Ряд пользователей указывает на то, что высшему руководству страны пора лично вмешаться в ситуацию с ростом цен.

«Цены выросли на всё! Я из Екатеринбурга и заметил, что все товары, которые часто покупаю, начиная обедом в столовой и заканчивая гвоздями и скотчем, подорожали на 20−50%! Это прямо бросается в глаза! И это не остановить, потому что цены поднимаются быстро и намного, несмотря на психологический барьер! Ни какая ФАС тут ничего не сделает, тут нужно волевое решение руководства страны!» — написал Дмитрий М.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Нашлись и те, кто отмечает, что ситуация со стоимостью товаров в России не изменится, потому что власти имитируют борьбу с несправедливостью в этом направлении.

«Никто уже ничего давно в реальности не проверяет, вокруг лишь пустая болтовня. Даже если и проверят что-нибудь, то кардинально ничего не изменится. Сплошной формализм», — указывается Николай Ш.

«Почему только перед выборами проверяют? Осенью, а не в середине летнего сезона, когда народ орал во весь голос, что цены выросли в два или даже в три раза! Осенью они и без проверок подешевеют, сезон строительный ведь заканчивается», — отмечает Сергей Б.

Напомним, 7 сентября Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что начала проверку на рынках стройматериалов из-за информации о росте цен на широкий перечень товаров.