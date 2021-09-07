«Пушкинская карта» из пропуска в мир искусства рискует стать для подростков билетом в криминал. Почему попытка культурно обогатить российских подростков грозит обернуться масштабными махинациями, разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Кончаловский Петр. Портрет поэта Александра Пушкина. 1932

Возможность бесплатно посещать театры, музеи и другие учреждения культуры вызвала настоящий ажиотаж среди подростков. Но радоваться этому не стоит. Бурные обсуждения российской молодежи касаются не споров о том, посетить ли им сперва Эрмитаж, а уже потом Русский музей, или наоборот. Подрастающее поколение зачастую взволновано совершенно другими вопросами: например, как обналичить с «Пушкинской карты» депозит в 3 тыс. рублей или вместо театра посетить концерт какого-нибудь рэпера.

По крайней мере к такому выводу можно прийти, изучив социальные сети, молодежные чаты в мессенджерах и сайты с объявлениями. Сперва в цифровой среде царила настоящая вакханалия вокруг «Пушкинских карт». Все, кому не лень, обсуждали как лучше потратить депозит в обход прямого назначения. Вопрос о том, что карта эта предназначена для культурного досуга, не стоял в принципе. На сайтах с объявлениями без труда можно было найти предложения о покупке карты. Как убедился корреспондент ИА REGNUM, сейчас ситуация немного изменилась. Крупные площадки, видимо, блокируют такие лоты. Поэтому количество публикаций сократилось, но найти предложение приобрести карту по цене в 2 тыс. рублей все еще можно.

При этом одними частными объявлениями дело не ограничивается. Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, мошенничества с «Пушкинской картой» буквально поставлены на поток. Только в Telegram удалось найти с десяток каналов, которые предлагают помочь всем желающим обналичить предназначенные на культурную программу средства. Заманивают клиентов такими объявлениями:

«Выведем деньги на любую дебетовую или виртуальную карту РФ. Тратить можно будет куда угодно!»

«Уже получили «щедрость» от правительства в виде «Пушкинской карты»?! Не знаете, как вывести деньги? Не хотите тратить свои кровные на музеи и театры? Нет времени заниматься этим вопросом? Мы поможем».

«Дорогие друзья! Внимательно прочтите этот пост. А потом строчите менеджерам. СТОИМОСТЬ СПОСОБА 299Р! Халявы нет. Не нужно писать с фразами «Снимите деньги, и заберите себе сами процент». Мы продаём СПОСОБ, обналичиваете вы САМИ! Люди с предложениями «Сначала обналь, потом скину» сразу будут лететь в чс». Вас очень и очень много! Менеджеров всего 2 человека! Всем отвечаем в порядке очереди! Если вы спамите, вы будете получать ответ ещё дольше».

Василий Иванов ИА REGNUM Презентация Пушкинской карты

И это только часть рекламных объявлений, которыми пестрят посвященные «Пушкинской карте» телеграм-каналы. Схемы махинаций подробно описывают администраторы этих сообществ. Речь, в частности, идет о том, чтобы при помощи оплаты фиктивных услуг в «прикормленных» учреждениях культуры обеспечивать возврат денежных средств. Стоимость «обнала» варьируется от 99 до 990 рублей. Справедливости ради заметим, что предложения эти больше напоминают мошенничество и попытки нажиться на неопытных подростках, всерьез рассчитывающих, что после перевода средств им помогут получить 3 тыс. рублей «кэшем» или на карту.

Однако, показателен здесь сам факт, что такие схемы пользуются спросом. О востребованности говорит то, что на телеграм-каналы, предлагающие «обнал» с «Пушкинских карт», подписаны от нескольких до десятков тысяч человек. Усугубляют ситуацию уязвимости в системе защиты карты. Из-за пробелов в ней некоторые подростки, по сообщениям СМИ, смогли приобрести за счет «Пушкинской карты» билеты на концерт поп-звезды и другие развлечения. Махинации в итоге вскрылись, но виновников наказывать не стали, пообещав вместо этого оперативно устранить все бреши в защите карты.

На проблему эту обратили внимание не только в СМИ, но пользователи соцсетей и телеграм-сообществ. Подробно и с разных сторон ситуацию с «Пушкинскими картами» рассмотрел телеграм-канал «Выворот Смыслов». Признавая многочисленные попытки обналичить деньги с «Пушкинской карты» или потратить их не по прямому назначению, автор публикации обращает внимание на сбои в самой системе её работы.

«Параллельно происходит вот такая штука: например, к нам в редакцию пишут правильные родители правильных школьников, которые жалуются, что на «Пушкинскую карту» ничего они купить не могут! (возможно, они просто Клаву Коку не пробовали, не знаю). Оператор проекта — «Почта Банк» — разводит руками: типа у нас, говорят, масштабный сбой. Ничего не работает, но мы стараемся. Вот, прямо сейчас стараемся, потом перерыв на обед, а после снова будем стараться до 18:30», — написал ТГ-канал.

Василий Иванов ИА REGNUM Пушкинская карта разработана при поддержке Почта-банка

Анализируя сложившуюся ситуацию, автор публикации приходит к выводу, что борьба с попытками нецелевого использования денег «Пушкинской карты» нецелесообразна по той простой причине, что российские дети очень талантливы и если поставят себе задачу потратить депозит на посещение не Эрмитажа, а своего любимого исполнителя современной музыки, то обязательно найдут способ это сделать.

«Как можно было не предугадать, что с «народом опять не повезёт»? Да, дети — это дети. Большинству из них интереснее условный моргенштерн, чем условный Эрмитаж. Наверное, сделать с этим что-то можно, но сложно. Удачные попытки есть. Например, Российская Национальная библиотека в лице одного сотрудника пресс-службы ведёт очень неплохой тг-канал и даже делает отличные тик-токи. За которые, кстати, этого прекрасного мужчину чуть не уволили в своё время — типа, чо это такое? У нас тут не бордель. После вмешательства журналистов руководство сменило гнев на милость, но действительно классного контента, который заходил бы подросткам, стало в разы меньше», — высказал свою точку зрения «Выворот Смыслов».

С этой позицией телеграм-канала сложно не согласиться. Всем тем, кто сетует на «аморальное» поведение подростков, следовало бы вспомнить себя в их возрасте. Может быть, кто-то знает исторический период, когда молодежь предпочитала учебу развлечениям? Говорят, тягу к школе дети испытывали разве что в древнем мире и то только потому, что занятия избавляли их от тяжелого физического труда — в ту пору помогать родителям в хозяйстве было принято с самых ранних лет. Поэтому упреки в адрес подростков, предпочитающих современных исполнителей классике, выглядят не слишком состоятельными.

Едва ли заслуживает критики и сама идея с «Пушкинскими картами». Инициатива более чем здравая: дети должны развиваться не только интеллектуально и физически, но и культурно. Другое дело, что к её реализации стоило подойти более креативно. Параллельно с запуском проекта можно было хотя бы попытаться подготовить специальные программы, которые сделали бы театры и музеи интереснее для детей и подростков. Заняться этим не поздно и сейчас, причем самим учреждениям культуры. Кто, как не они, заинтересованы в росте выручки за счет посетителей. Таким образом театры и музеи, особенно в провинции, смогут приобщить детей к искусству и параллельно поправить свое материальное положение.