Следившие за поисками двух десятилетних школьниц из кузбасского Киселёвска до последнего надеялись, что девочки живы. Пока сотрудники правоохранительных органов и сотни волонтёров, в том числе из соседних регионов, прочесывали местность, в социальных сетях развернулись свои поиски — люди искали того самого подозрительного мужчину, с которым видели девочек.

Дарья Драй ИА REGNUM Школьница

Кто-то разместил фотографию с камер видеонаблюдения магазина. На ней видно, как мужчина покупает девочкам сладости.

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«Найдитесь только живыми», «Пусть найдутся живыми и здоровыми», — множество подобных сообщений оставляли под постами с информацией о поиске школьниц в соцсетях.

По указанию начальника кемеровского управления МВД России весь личный состав органов внутренних дел Киселёвска был поднят по тревоге, на место было направлено руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка.

Пресс-служба ГУ МВД России Полиция России

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Для установления всех обстоятельств исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело. Прокуратура региона взяла его расследование на контроль.

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Надежды найти девочек живыми рухнули сегодня, 7 сентября, когда были найдены тела девочек.

Местные паблики сообщили, что место их убийства показал 41-летний Виктор П. Мужчина сознался, что изнасиловал и задушил девочек.

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«Введите смертную казнь», — потребовал подписчик одного из телеграм-каналов.

По данным life.ru, 41-летний подозреваемый несколько лет назад освободился из мест заключения. Наказание он отбывал по статье «Насильственные действия сексуального характера».

«К сожалению, кормить его 20 лет теперь будем», — сетует комментатор без имени.

«Земля пухом невинным», — соболезнует подписчик Алексей.

А подписчик паблика «Инцидент Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте» Святослав РА призывает родителей быть внимательными. По его словам, осенью у больных людей обострение.

«О чем говорить, если взрослые люди ведутся на звонки мошенников? Ведь знаем, что нельзя отвечать на их вопросы. А дети тем более», — отметила Екатерина Власова в том же паблике.

А в обсуждении на сайте «НГС Новостей» одна из комментирующих задалась вопросом: «Почему такие нелюди не сидят до конца своей никчемной жизни?»

«В отношении этих, на мой взгляд, христианские заповеди, типа понять и простить, не должны действовать. Сколько подобных этому ходят по стране? Перевоспитание? Ну вот этого, или это, перевоспитывали. Перевоспитали?!» — написал там же Артем.

TryJimmy Тюрьма

А некоторые не понимают, как можно в нынешнее время детей оставлять без присмотра.

Тем временем губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв выразил соболезнования родным и близким убитых школьниц.

«Страшные новости из Киселёвска сегодня потрясли весь Кузбасс, — написал он в своих соцсетях. — Подозреваемый в преступлении уже задержан, с ним работают правоохранители. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами. Правительство региона окажет семьям погибших всю необходимую помощь».

На что одна из его подписчиц ответила: «Лучше обеспечьте безопасную дорогу детям к школам Кузбасса».

«Мы можем бесконечно долго обсуждать это, но главное наказание для человека — это его совесть», — считает Сергей Ананимов.

А Евгений Бисеров задался вопросом: «Как жить теперь с этим будет».

Напомним, что две десятилетние школьницы пропали накануне, 6 сентября. Они ушли в школу и больше их никто не видел. Когда начались поиски детей, выяснилось, что на камере видеонаблюдения одного из магазинов осталась запись, где видно, как девочки вместе с неизвестным мужчиной покупали сладости. Позже были обнаружены тела детей. Подозреваемый в убийстве девочек Виктор П. был задержан. Он признался, что изнасиловал и задушил детей.