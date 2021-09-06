Ежегодно в Приморье на различных площадках, форумах, встречах и советах для инвесторов всех мастей послесловием звучат громкие заявления о реализации амбициозных, масштабных проектов. Обещания о «новой, качественной жизни» приморцам раздают не жалея. Одной из таких очередных информационных бомб оказалось заявление главы Минвостокразвития Алексея Чекункова о строительстве нового города Спутник, между Владивостоком и Артёмом, которое, помимо прочего, стало одной из главных новостей прошедшего 2−4 сентября во Владивостоке VI Восточного экономического форума.

Keliukh Аквапарк

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Жители региона по-разному отнеслись к такой идее, мнения разделились, при этом в соцсетях преобладали откровенно нецензурные высказывания по поводу появления нового города.

Ну да ладно с городом-невидимкой, пока. Вспомним о других проектах, например, строительство аквапарков, которых в Приморье уже должно было быть возведено за последние несколько лет не менее четырёх. А на самом деле до сих пор ни одного не появилось.

Аквапарк

Вспомним дела минувших лет.

Июль, 2015 год. Строительство Диснейленда обсуждалось в рамках трехсторонней встречи представителей китайской инвестиционной компанией «Ичжэн», Диснейленда и Инвестиционного агентства Приморья.

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Проект Диснейленда намеривались развернуть в несколько этапов, включающих в себя возведение большого аквапарка, студии мультфильмов и нескольких развлекательных зон.

В первую очередь хотели построить аквапарк с фасадом в виде «Замка Спящей красавицы» и студию мультфильмов. После этого уже собирались обустраивать развлекательную зону — аттракционы, территории зимнего и летнего отдыха, парковки, пешеходные зоны и технические здания.

Июнь, 2016 года. На очередном заседании Наблюдательного совета свободного порта Владивосток во главе с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым было одобрено 27 инвестиционных проектов на общую сумму более 14,3 млрд рублей.

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Отмечалось, что в скором времени в свободном порту Владивосток появятся крытый аквапарк, современный яхтенный порт, соответствующий международным стандартам, производство одноразовой пластмассовой посуды, детских подгузников, три жилых комплекса, а в Октябрьском районе будут добывать уголь. Но особый интерес у членов Наблюдательного совета вызвал проект — создание во Владивостоке независимой кинопроизводственной компании «Морской волк. Создание киноисторий».

Март, 2017 год. В свободном порту Владивосток был заложен символический камень, а также открыт мемориал дружбы между Россией и Китаем — стороны договорились построить в Хасанском районе уникальный аквапарк закрытого типа. Предполагалось, что кроме аквапарка будет конференц-зал на 400 человек, гостевые коттеджи, сауны, спа и так далее. Заявлялось, что эта масштабная стройка уже включена в федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» на 2011−2018 годы.

Morvesti.ru Свободный порт Владивосток

По замыслам аквапарк должен был заработать в 2019 году, позже уже назывались другие даты — 2020−2021 годы.

Сентябрь, 2021 год. Туристический потенциала Приморья будет развиваться при поддержке «Корпорации Туризм. рф» — соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Олег Кожемяко и генеральный директор корпорации Сергей Суханов на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке

«Мы подписали соглашение о развитии конкретного комплексного проекта на острове Русский. Это аквапарк с торговой улицей, магазинами, фуд-кортами, гостиницами, шале на 260 мест. Он станет дополнением к действующему здесь океанариуму и местом притяжения туристов, даст старт новому туристическому кластеру, который мы планируем развивать на острове», — сказал Суханов.

Появится ли обещанный новый город Спутник? Время покажет…