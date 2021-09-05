Кто не даёт рожать? Глупость и жадность: Сети о вымирании населения России
Известие о рекордном за последние 16 лет сокращении численности населения России широко обсуждают в Сети. Многие люди приходят ко мнению: очень часто причиной этого явления становится эгоизм современных людей, стремящихся пожить для себя. Особенно много комментариев написали на сайте «Чита.ру». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные из них.
«Плодовитость у народов одинаковая, кто не даёт рожать россиянам — собственная глупость и жадность, все бегут за красивой жизнью, не до детей, а там, где ещё сохранились истинные ценности, что ценнее родителей и детей ничего в жизни нет, все эти айфоны и шмотки, Таиланды и всякая дребедень, это ничто, радость истинная не от этого, счастье кратковременно, а они не боятся рожать.
А у нас одна отговорка: «Зачем нищету плодить?». Так умерьте аппетиты, и на детей деньги найдутся. А что мы в уши выкладываем новому поколению? Вечная карьерная гонка, детей можно и после 35−40 родить, а не можно, здоровье многим уже не позволит», — делится наблюдением участница дискуссии под псевдонимом Дама.
«Запомните, никто не обязан рожать! Далеко не все хотят детей, и это нормально. Каждый имеет право жить так, как ему хочется. И всю жизнь жить в свое удовольствие — это вполне приемлемо», — отмечает Л.
«Обязанность рожать есть, не хотят, потому что не знают и не узнают семейного счастья и то, что даёт семья. Право-то все имеют, и всё позволено, но на пользу ли это право не иметь семьи и детей? Всю жизнь в удовольствие никто не прожил в одиночестве, молодые годы — да, и то это условное удовольствие.
А когда старики дохнут в домах престарелых от своей бездетности и без заботы это картина ужасная. Наш народ себе такую участь выбирает с помощью чьей?» — задаётся вопросом Анти.
«Если бы вы были в курсе, то знали бы, что у большинства стариков в приютах есть дети, внуки и другие родственники. Одинокий старик — это редкость. Так же, как и социальные сироты в детдомах, при живых родителях, а настоящих сирот, потерявших родителей, — единицы. Ну, давайте расскажите, про семейное счастье и неблагодарность, как это уживается в одном флаконе?» — замечает другой участник дискуссии.
«Русский народ разобщен, родственники живут в одном городе и годами не видятся. Если ночью кто-нибудь будет на улице звать на помощь, то не факт, что помогут, большинство включат музыку погромче и плотнее зашторят окна. При СССР были общественные организации: партия, комсомол, профсоюзы, сейчас всё уничтожено», — замечает Т.
«Для пенсионного фонда — бальзам на душу. Меньше останется получателей пенсий. А моё мнение — это запланированное уничтожение населения. Что мы едим? Неужели правительство не может запретить ввоз в страну пальмового масла? Ведь без него и без химии продукции теперь в стране нет.
Даже хлеб стал каким-то искусственным. Дышим фенолами, воздух и вода загрязнены до предела. А больницы даже лечение плановых больных останавливают, только ковидных лечим. У многих счёт идёт на дни, а их не принимают», — сокрушается Татьяна Владимировна.
Как сообщало ИА REGNUM, численность населения России с начала 2021 года сократилась на 307,7 тысячи человек, что на на 90,3 тысячи больше, чем в 2020 году, следует из данных Росстата в докладе о социально-экономическом положении страны.
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