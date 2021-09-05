Известие о рекордном за последние 16 лет сокращении численности населения России широко обсуждают в Сети. Многие люди приходят ко мнению: очень часто причиной этого явления становится эгоизм современных людей, стремящихся пожить для себя. Особенно много комментариев написали на сайте «Чита.ру». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные из них.

Иван Шилов ИА REGNUM Беременость, новая жизнь

«Плодовитость у народов одинаковая, кто не даёт рожать россиянам — собственная глупость и жадность, все бегут за красивой жизнью, не до детей, а там, где ещё сохранились истинные ценности, что ценнее родителей и детей ничего в жизни нет, все эти айфоны и шмотки, Таиланды и всякая дребедень, это ничто, радость истинная не от этого, счастье кратковременно, а они не боятся рожать.

А у нас одна отговорка: «Зачем нищету плодить?». Так умерьте аппетиты, и на детей деньги найдутся. А что мы в уши выкладываем новому поколению? Вечная карьерная гонка, детей можно и после 35−40 родить, а не можно, здоровье многим уже не позволит», — делится наблюдением участница дискуссии под псевдонимом Дама.

«Запомните, никто не обязан рожать! Далеко не все хотят детей, и это нормально. Каждый имеет право жить так, как ему хочется. И всю жизнь жить в свое удовольствие — это вполне приемлемо», — отмечает Л.

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

«Обязанность рожать есть, не хотят, потому что не знают и не узнают семейного счастья и то, что даёт семья. Право-то все имеют, и всё позволено, но на пользу ли это право не иметь семьи и детей? Всю жизнь в удовольствие никто не прожил в одиночестве, молодые годы — да, и то это условное удовольствие.

А когда старики дохнут в домах престарелых от своей бездетности и без заботы это картина ужасная. Наш народ себе такую участь выбирает с помощью чьей?» — задаётся вопросом Анти.

«Если бы вы были в курсе, то знали бы, что у большинства стариков в приютах есть дети, внуки и другие родственники. Одинокий старик — это редкость. Так же, как и социальные сироты в детдомах, при живых родителях, а настоящих сирот, потерявших родителей, — единицы. Ну, давайте расскажите, про семейное счастье и неблагодарность, как это уживается в одном флаконе?» — замечает другой участник дискуссии.

«Русский народ разобщен, родственники живут в одном городе и годами не видятся. Если ночью кто-нибудь будет на улице звать на помощь, то не факт, что помогут, большинство включат музыку погромче и плотнее зашторят окна. При СССР были общественные организации: партия, комсомол, профсоюзы, сейчас всё уничтожено», — замечает Т.

Андрей Карелин. Внучка и бабушка

«Для пенсионного фонда — бальзам на душу. Меньше останется получателей пенсий. А моё мнение — это запланированное уничтожение населения. Что мы едим? Неужели правительство не может запретить ввоз в страну пальмового масла? Ведь без него и без химии продукции теперь в стране нет.

Даже хлеб стал каким-то искусственным. Дышим фенолами, воздух и вода загрязнены до предела. А больницы даже лечение плановых больных останавливают, только ковидных лечим. У многих счёт идёт на дни, а их не принимают», — сокрушается Татьяна Владимировна.

Как сообщало ИА REGNUM, численность населения России с начала 2021 года сократилась на 307,7 тысячи человек, что на на 90,3 тысячи больше, чем в 2020 году, следует из данных Росстата в докладе о социально-экономическом положении страны.

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