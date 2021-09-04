Информация о том, что на Сахалине на берегу реки Лазовая в Макаровском районе были обнаружены огромные могильники горбуши, которую, по предварительным данным, распотрошили ради икры, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 4 сентября в социальной сети Facebook.

Василий Данилов Горбуша

«Отлавливать надо этих браконьеров, и если не на расстрел их направлять, то лет на 20 сидеть по лагерям отправить с полной конфискацией! Звучит грубо и жёстко, но так надо», — считает Олег М.

Многие пользователи были шокированы от такой новости. Люди убеждены, что виноваты не только браконьеры, которые поступают просто бесчеловечно, но и те, кто у них покупает нелегальную икру.

«Скотство! Виноваты тут и те, кто покупает икру у браконьеров. За такое тоже хорошо бы наказывать вместе с браконьерами. Вообще должно быть больше социальной рекламы помимо штрафов и наказаний, чтобы люди знали, что брать икру у браконьеров позорно и стыдно», — поделилась своим мнением Елена Ш.

«Это только верхушка айсберга. Этот процесс поставлен на поток с благословения вышестоящих коррупционеров. Если сейчас не принимать меры, такие случаи будут повторяться. Как говорят, безнаказанность порождает зло. Таким варварам есть только один вердикт — пожизненное в строгом режиме с конфискацией имущества! Но пока не верится, что этих хищников могут наказать», — отмечает Ибрагим И.

Фото пресс-службы Калужской таможни Незаконно добытая икра

Некоторые комментаторы отмечают, что подобная ситуация сложилась на востоке нашей страны уже давно и местные жители уже привыкли наблюдать подобную картину.

«Я случайно в ветеринарной клинике услышала рассказ одного человека, который жил и работал на Камчатке более 20 лет. Он рассказал о такой заготовке икры. Есть бригады с лицензией и без, но задача — только заготовка икры, на рыбу всем наплевать», — написала Марина К.

«Там всю жизнь так было. Икру берут, рыбу в тайгу вывозят самосвалами. Населению за копейки лицензию на отлов продают. А рыбу выбрасывают, наверное, потому, что мощностей не хватает переработать её и вывезти», — указал Руслан Б.

Часть людей считает, что ничего страшного в данной ситуации нет, потому что эта рыба в любом случае была бы непригодна для реализации на полках продуктовых магазинов.

«Праведное, но абсолютно бестолковое негодование. Горбуша с икрой, как нетрудно догадаться, идёт на нерест. После того, как рыба мечет икру, она совершенно естественным образом погибает. И вот это вот «рыбу убивают ради икры» — глупость. Конечно, убивают, а как ещё? Она уже практически мертвая. Если вас так расстраивает, что тушки выбрасываются, так имейте в виду, что перед нерестом обмен веществ изменяется кардинально и мясо нерестящейся рыбы, мягко говоря, малосъедобное. То, что мы видим в магазинах — выловлено в море задолго до нереста. Ну по крайней мере так должно быть», — пишет Евгений О.

Напомним, 3 сентября пресс-служба «Экологической вахты Сахалина» сообщила о том, что на Сахалине на берегу реки Лазовая в Макаровском районе были обнаружены огромные могильники горбуши, которую, по предварительным данным, распотрошили ради икры.