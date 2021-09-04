В августе 2021 года в Архангельской области уже в шестой раз прошел всероссийский чемпионат «Лесоруб XXI века». 43 команды лесозаготовителей из России, Белоруссии, Швеции, Австрии, Финляндии, Германии и Франции соревновались на харвестерах, форвардерах, гидроманипуляторах и лесных погрузчиках. По замыслу организаторов, чемпионат должен стимулировать повышение эффективности лесной отрасли России. Та же задача стоит перед федеральными властями, реформирующими лесную отрасль. Реформа является частью фискальной системы, создаваемой в стране для повышения эффективности экономики. Чтобы законы улучшали, а не ухудшали жизнь миллионов людей, их авторы должны знать проблемы «в лесу» и «на земле». ИА REGNUM писало о необходимости превратить чемпионат в площадку диалога власти, бизнеса и экологов, и в 2021 году «Лесоруб XXI века» начал движение в этом направлении. О том, как в Устьяны приехали политики и законодатели, о чем у них шел разговор с лесопромышленниками, ИА REGNUM поинтересовалось у заместителя председателя Архангельского областного Собрания депутатов, председателя комитета по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александра Дятлова.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

Владимир Станулевич:Какие проблемы лесной отрасли обсуждались на «Лесорубе»?

Aosd.ru Александр Дятлов

Александр Дятлов: Первая проблема — изменения в закон о модернизации ЛесЕГАИС. Для борьбы с нелегальными рубками власти решили существенно видоизменить в лесу эту систему и прописали ряд требований, которые предприятия должны выполнять. Требования учесть каждое срубленное дерево, передвижение транспорта, плоты, все фотографировать.

В Архангельской области проблема с «черными лесорубами» не стоит, весь лес в аренде у крупных предприятий, где все в рамках российского законодательства. Когда Николай Николаев, председатель комитета ГД РФ по природным ресурсам, вел «круглый стол» с регионами, мы предлагали сделать в Архангельской области пилотный проект. И когда обновленная система ЛесЕГАИС у нас заработает, проявятся все ее тонкие места и проблемы, станут ясны пути их решения — распространить закон на всю Россию.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Брёвна

Вторая проблема — прокуроры стали штрафовать наших лесопользователей за нарушение среды обитания животного мира. Почему штрафуют добропорядочные организации, которые никакой закон не нарушают? Давайте включим в перечень платежей еще и платеж на среду обитания, и его будут платить официально, а не через штрафы?

Третья проблема — лесные дороги. Президент в 2012 году дал поручение решить вопрос со строительством лесных дорог, чтобы предприятия могли добраться до леса, который можно рубить. До сих пор решения нет, предприятия заставляют получать лицензии на песчаные и гравийные карьеры, необходимые для строительства и ремонта дорог, на что уходит до двух лет. Мы предлагали разрешить разрабатывать эти карьеры без лицензий и относить затраты на собственные расходы предприятий.

Александра Майер (Кеня) ИА REGNUM На лесопилке

С кем из чиновников, политиков и законодателей эти проблемы обсуждались на «Лесорубе XXI века»?

На нынешнем «Лесорубе» были заместитель министра Минпромторга РФ Олег Бочаров, председатель профильного комитета Госдумы РФ Николай Николаев, который продвигал изменения в закон по ЕГАИСу. Я очень рад, что Николай Петрович посмотрел, как у нас работают предприятия, и у него осталось хорошее впечатление. Он сказал, что будет союзником Архангельской области по решению лесных вопросов. Был заместитель председателя комитета Совета Федерации Юрий Воробьев, представители федерального Рослесхоза. Приехали представители WWF и FFC — «зеленые», контролирующие экологические сертификаты, чтобы продавать нашу продукцию за рубеж.

Что в законах будет скорректировано в интересах людей и предприятий?

Корректировка законов идет, федеральные чиновники по всем нововведениям говорят — надо двигаться постепенно. Но и мы говорим — давайте постепенно. У нас ведь важно исполнить поручение президента, а не впопыхах принять закон, который потом не будет исполняться.