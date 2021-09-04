Дебаты о восстановлении экономики после пандемии — хотя пандемия еще не закончилась — неразрывно связаны с возвращением к безопасному потреблению. Такой процесс предполагает стимулирование доверия потребителей, которое заметно пошатнулось за последние два года, причем в некоторых областях особенно заметно (например, из-за трудностей с возвратом аванса или полной стоимости билетов).

Иван Шилов ИА REGNUM Потребитель

«Золотая» возможность восстановить такое доверие заключается в перезагрузке, которая позволит устранить пробелы в защите прав потребителей, которые проявились во время вспышки пандемии. К таким пробелам относятся массовое формирование целевых профилей потребителей, сбор личных данных с помощью вводящих в заблуждение или агрессивных методов, несправедливое вмешательство в ранжирование продуктов или услуг поисковыми системами, изменение обзоров и комментариев для продвижения продуктов или услуг.

Что мы видим в европейском законе о защите прав потребителей, так это то, что институциональная структура безуспешно отстает от технологических разработок. За последние два года вступили в силу две Директивы (2019/2161 и 2019/770) по цифровому рынку, и еще до того, как они были включены в национальные правовые системы, уже были объявлены новые правила (предложение о регулировании цифрового рынка и цифровых услуг, об искусственном интеллекте и новой повестке дня для потребителей).

D-russia.ru Цифровая экономика

Пандемия продемонстрировала необходимость усиленной защиты потребителей, которые находятся в неблагоприятном и уязвимом положении в цифровой среде. Для достижения этой цели требуются:

1. Конкретные правила прозрачности в работе мощных игроков цифрового рынка и надзор за их реализацией. Это относится к поисковым системам и онлайн-платформам.

2. Установить четкие обязательства онлайн-рынков перед потребителями, их подотчетность и ответственность, независимо от того факта, что потребители обычно не являются их контрагентами. Недопустимо получать прямые или косвенные выгоды от платформ без установленной ответственности в случае нарушения закона о защите прав потребителей.

3. Целенаправленное усиление защиты персональных данных, которые в настоящее время признаны юридически обязательными в цифровых контрактах. Это довольно часто приводило к неконтролируемому экономическому использованию профилей потребителей в целях прямой или косвенной рекламы, что противоречит правам и интересам потребителя.

Особенно важно также усиление роли внесудебного урегулирования соответствующих споров с помощью цифровых процедур, а также создание сети непрерывного сотрудничества органов внесудебного урегулирования с компетентными надзорными органами и независимыми органами, участвующими в этом, — например, уполномоченный по защите прав потребителей, управление по защите персональных данных, комитет по конкуренции и генеральный секретариат по делам потребителей, в частности межведомственное подразделение по контролю за рынком.

И, конечно же, необходима переоценка основных принципов европейского законодательства о защите прав потребителей. О ней нельзя вспоминать только тогда, когда пренебрежение ею одновременно представляет собой ограничение свободной конкуренции. Эта защита должна занимать самостоятельное положение, которого она заслуживает.