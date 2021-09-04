Украине ни геополитически, ни экономически «не светит» членство в Североатлантическом альянсе. Об этом 3 сентября в эфире телеканала «Наш» заявил политический эксперт Михаил Чаплыга.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Никакое НАТО не светит нам геополитически… НАТО это всегда о деньгах… У нас нет денег ни на покупку, ни на обслуживание [вооружения НАТО], у нас нет экономики. А мы говорим, «а мы идем в НАТО»… Ни экономически, ни политически не будет Украины членом НАТО. Более того… когда объявляли акт о независимости [Украины], [независимость Украины] признал весь мир на двух ключевых условиях — нейтральный статус… и мы… отдали ядерное оружие, которое было нацелено на США… И если отказ идет от нейтрального статуса, это фактически отказ от того… [что] нас признали независимыми…» — отметил политолог.

По словам Чаплыги, единственное, чем Украина могла бы «шантажировать» гарантов Будапештского меморандума (Будапештский меморандум — документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США — О. П.) — это выход из договора о нераспространения ядерного оружия.

«Самое важное в том, что Зеленский привез [из поездки в США]… мы на семь лет продлили наше членство в Соглашении о нераспространении ядерного оружия… И это единственный инструмент, которым мы могли реально шантажировать наших гарантов Будапештского меморандума… Шантажировать [тем], что если мы выходим из этого Соглашения о нераспространении ядерного оружия, то рушится вообще вся конструкция мира. И этим мы могли шантажировать эти большие государства…» — сказал эксперт.

Заявление украинского политолога обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что стремление к НАТО ведет к потере территорий, что доказал пример как Украины, так и Армении, и Грузии. Иные указали на то, что шантаж выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия не самая лучшая идея…

«Наивные. Вышли бы из соглашения и что? Во-первых, вы сами не можете ничего создать… во-вторых, вас бы тут же размотали с обеих сторон», — отреагировал Вася П.

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«Шантажировать больших дядей созданием ядерного оружия можно, но при этом… нужно уметь либо хорошо прятаться, либо хорошо бегать, а Украина, увы, не умеет ни то, ни другое», — добавил один из комментирующих.

«Простой ответ, если Украина в НАТО, это мировая война, кому это надо?» — задался вопросом morris.

«Грузия, Украина, Армения — они хотели в НАТО. Как видим, такое желание приводит к утрате территорий, а Украина, видимо, вообще, хочет прекратит своё существование, так как продолжает разговоры о вступлении!» — отметил Magistr Idrisov.

«Кормили украинцев «морковкой» (морковкой — О. П.) безвиз, только скиньте Януковича. Ну, скинули, получили свой безвиз и что? Стали сытнее жить? Хуже в сотни раз! Теперь кормят «морковкой» НАТО и под это дело вообще распродадут, закабалят кредитами… а потом и развалят окончательно, выбросив как выжатый лимон…» — пишет один из комментирующих.

«Вообще как-то странно это стремление в НАТО. У Украины был свой ВПК, который не только полностью обеспечивал внутренние нужды, но и производил на экспорт. То есть деньги не только не тратились на сторону, но и зарабатывались! И производилась техника высочайшего класса! А теперь хотят покупать за границей ржавый списанный металлолом. Причём, закупать за кредитные деньги, которые потом придётся возвращать с процентами! И потом. Кричат об оккупации и при этом мечтают о размещении на своей территории иностранных воинских частей. Это шизофрения какая-то», — подытожил Александр М.

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