Главный центр притяжения и местных жителей, и туристов в Краснодаре — улица Красная. Вокруг неё сконцентрированы магазины, кафе и рестораны, а по выходным улица становится пешеходной. Прогуливаясь по ней, можно увидеть большую часть достопримечательностей, которыми знаменит город.

Марина Каширская ИА REGNUM Аллея платанов в Краснодаре

История Краснодара неразрывно связана с личностью императрицы Екатерины Второй, и напоминания об этом можно увидеть повсюду. Памятник в Екатерининском сквере был полностью воссоздан. Автор Михаил Микешин скончался, не закончив работу, а завершённый его преемником Борисом Эдвадсом монумент был разрушен через 13 лет (такая же участь постигла обелиск в честь двухсотлетия Кубанского казачьего войска). Скульптор Александр Аполлонов восстановил памятник Екатерине по сохранившимся чертежам и архивным снимкам. Екатерининский сквер, в котором установлен памятник, считается местом, с которого начал строиться Екатеринодар.

Имя императрицы носит и краснодарский аэропорт. Перед триумфальной аркой есть памятник Святой Великомученице Екатерине. И святая, и императрица считаются покровительницами города, и их образы неотделимы друг от друга. Многие художники намеренно придавали изображению великомученицы черты Екатерины Второй.

Александровская триумфальная арка находилась на пересечении нынешних улиц Мира и Седина и также была разрушена. В отличие от истории с памятником Екатерине Второй, опереться на оригинальные документы архитекторы не могли — документы не сохранились, и воссоздать вид арки можно было только по старым снимкам. Спустя 120 лет, в 2008 году, «Царские ворота» появились на пересечении улиц Красной и Бабушкина. В сквере с фонтанами, перед аркой, установлен памятник Святой Екатерине.

Марина Каширская ИА REGNUM Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану

Памятник «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану» на улице Красной — отлитая в бронзе картина Ильи Репина. Натурщиков для своего знаменитого полотна художник нашёл именно на Кубани, специально для этого прибыв в Екатеринодар. Скульптура в честь годовщины визита Репина стала по-настоящему интерактивной. Фигуры запорожцев не просто выполнены объёмно и в полный рост — для зрителя скульптор Валерий Пчелин оставил специальное место, чтобы любой желающий мог сесть рядом с воплощёнными героями картины.

Марина Каширская ИА REGNUM Библиотека имени Пушкина

Несмотря на то, что Краснодар обычно принято считать городом с малоэтажной частной застройкой, в нём быстро растут многоэтажные районы. В центре же сохранились и продолжают функционировать образцы старинной архитектуры. Например, краснодарская краевая универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина расположена в здании начала XIX века — бывшей армянской школе, построенной на деньги купца Черачева.

Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко располагается в двух зданиях — доме инженера Шарданова XIX века и Екатеринодарской конторе госбанка, построенной на рубеже XIX и XX веков. Внешний вид этих зданий соответствует богатому внутреннему содержанию: в библиотеке хранится более миллиона книг, включая более десяти тысяч редких книг и рукописей, в фондах музея находятся более 13 тысяч произведения искусства.

Экспозиции Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына располагаются в бывшем здании гостиницы «Гранд-отель», построенном в конце XIX века.

Памятник «Собачкина столица» своим появлением обязан поэту Владимиру Маяковскому, который в 1926 году написал стихотворение «Краснодар». Строчки из него высечены на монументе. Ещё один популярный «туристический» памятник в Краснодаре — бронзовая скульптура Шурика и Людочки из комедии Гайдая «Приключения Шурика». Он располагается в сквере на улице Красной, напротив Кубанского государственного технологического университета.

В Краснодаре есть десятки парков и скверов, в том числе Городской сад, Солнечный остров, Парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы, Чистяковская роща, Первомайский и Фестивальный скверы. Все они имеют свои интересные истории. Например, ботанический сад имени профессора И. С. Косенко был основан в конце 50-х годов для опытов и исследований и сегодня превратился не только в крупный научный центр, но и в одно из излюбленных мест для отдыха. Его обширная территория позволяет с комфортом расположиться любителям и неспешных прогулок, и активного отдыха, и семейных пикников. Летом деревья дают густую тень, спасая от палящего солнца, о котором писал Маяковский. Ботанический сад КубГАУ — одно из самых тихих мест в городе. И дело не только в его расположении (дендрарий находится практически на окраине Краснодара), но и в полном отсутствии торговли и «развлечений» на его территории.

Ещё одна туристическая достопримечательность Кубани — каспийские лотосы, которые цветут до середины сентября. Вокруг них строятся целые маршруты, однако увидеть цветы можно и в городе — например, в сафари-парке и ботаническом саду КуБГУ.