



Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

«Последствия заболевания — так называемый «длинный ковид» — могут длиться 6−9 месяцев и более. При этом симптомы, сохраняющиеся столь продолжительное время, могут включать различные системы организма», — заявил министр здравоохранения РФ на селекторном совещании с регионами.

85 млрд рублей, по его словам, выделены регионам для оказания в полном объеме помощи пациентам с COVID-19 и его последствиями.

Высокая смертность от коронавируса связана с возрастом и тяжестью заболевания, считают врачи.

«85 процентов летальных исходов приходится на людей старше 60 лет», — заявил на днях министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он добавил, что риск смерти после перенесенной инфекции «резко возрастает».

Особенно если болезнь протекала в тяжелой форме. Напротив, легкая форма COVID-19 проходит почти незаметно и не ведет к тяжелым последствиям.

«Существенный, а иногда и непоправимый урон наносят только средняя и тяжелая формы коронавируса», — отмечает «Лента.ру» со ссылкой на специалиста.

Среди осложнений врачи называют «эмболические осложнения», а проще говоря, тромбы, приводящие к инсультам и инфарктам.

«Мы уже накопили достаточную статистику, чтобы говорить о том, что если у пациента изначально наблюдались проблемы со свертываемостью крови, венозные болезни, то последствия коронавируса для него могут быть губительными. Риски возрастают значительно», — мнение врача-терапевта Андрея Кондрахина на «Ленте.ру».

Не менее опасна, по словам Кондрахина, тромбоэмболия легочной артерии — «нередко смертельное состояние, вызванное закупоркой артерии, а также нарушение сердечного ритма». За два года, отмечает врач, уже можно судить о том, что у людей, перенесших коронавирус, кратно возрастают риски возникновения проблем с сердцем. Важно также понимать, что такие риски не появляются на короткое время болезни, а остаются и после выздоровления.

Minzdrav.gov.ru Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Вот здесь позволю себе не согласиться с врачом. Выздоровление и означает отсутствие рисков. То, что человека выписали из больницы, отнюдь не синоним выздоровления. Мне памятен случай с одноклассницей, умирающей от рака, обострившегося не без участия перенесенного COVID-19. Так вот, врач больницы открытым тестом вещала, что «ее надо забрать домой». Не учитывалось ни бессознательное состояние человека в терминальной стадии, ни отсутствие выезжающего на дом медперсонала. А как обезболивающие уколы делать? Самим? А если не умеешь?!

Так что сначала надо вылечить от коронавирусной инфекции. Не просто температуру сбить и получить отрицательный ПЦР-тест, а проверить, все ли системы организма работают нормально. Нет ли где сбоев, вызванных ковидом. А уж потом выписывать домой. А то ведь, бывает, выпишется пациент, как бы пошедший на поправку, а через два-три дня внезапно теряет сознание. Реанимация, ИВЛ, а дальше — пан или пропал. Подчас осложнения возникают не сразу, а спустя пару месяцев. Кстати, подобные «проколы» случаются и после вакцинации.

Моя соседка, старушка, лет под 80, привилась «Спутником V». Никаких проблем не было после уколов. Температура поднялась лишь на день, совсем щадящая — 37,5. Но прошло почти полгода после прививки — и вдруг у нее словно начало все сыпаться в организме: то одно заболит, то другое. Естественно, поскольку она не больна ковидом, возникла мысль об отложенном действии вакцины. Хотя никто сегодня ничего толком об этом сказать не может.

Тем не менее министр Мурашко и медики в целом призывают россиян не только вакцинироваться, носить маски и беречься, но также регулярно сдавать анализы. В частности, следить за свертываемостью крови: делать коагулограмму ежемесячно. Это важно потому, что главное — не упустить тромбообразование. Иначе может случиться инсульт, как это часто бывает и было уже, но тогда никто ничего вообще про COVID-19 не знал. Многие пациенты, в том числе известные люди науки, искусства, шоу-бизнеса, скончались от последствий перенесенной инфекции. Фортов, Костомаров, Жванецкий, Гафт — лишь несколько имен, а сколько безвестных. Но они тоже чьи-то мужья, отцы, матери и жены. Они люди, которые побороли ковид, но, как выяснилось, не все так просто.

Дарья Драй ИА REGNUM Городской центр вакцинации от COVID-19 в ТРЦ Галерея

Именно поэтому глава Минздрава на селекторном совещании с регионами особое внимание уделил реабилитации постковидных пациентов.

«Регионам необходимо проводить скоординированную работу по привлечению граждан, перенесших COVID-19, к прохождению углубленной диспансеризации, — заявил министр. — Сегодня мы видим, что последствия заболевания — так называемый «длинный ковид» — могут длиться 6−9 месяцев и более. При этом симптомы, сохраняющиеся столь продолжительное время, могут включать различные системы организма».

Глава Минздрава перечислил эти осложнения: «Когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенная утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата». Он подчеркнул, что «пациенты, испытывающие проблемы со здоровьем после перенесенной новой коронавирусной инфекции, должны максимально оперативно выявляться в ходе углубленной диспансеризации и маршрутизироваться для проведения реабилитации или лечения в амбулаторных или стационарных условиях в зависимости от состояния».

По словам Михаила Мурашко, это особенно важно для пожилых граждан, которые, в силу сопутствующих заболеваний, больше подвержены тяжелому течению COVID-19 и его более длительным и опасным последствиям.

Как жаль, что это понимание приходит спустя полтора года после старта пандемии! Многих людей можно было бы спасти. Хотя бы дать им на это шанс. Подкреплен этот шанс и финансово — 85 млрд рублей выделены регионам России для оказания помощи пациентам с COVID-19.