Соединенные Штаты Америки — единственная в мире страна, которая способна с помощью санкций «остановить реализацию и запуск» проекта «Северный поток — 2». Об этом 1 сентября в эфире телеканала «Наш» заявил депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

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«США — единственная страна в мире, способная санкциями остановить реализацию и запуск этого проекта [«Северный поток — 2»]. [США этого не делают], потому, что, наверное, не хотят. Потому, что у них есть какие-то другие договоренности, может с Германией, может еще с кем-то, о чем мы не знаем… Наша газотранспортная система — это один из гарантов нашей безопасности… Для нас это является принципиально важным… Санкции американские очень существенно замедлили этот проект («Северный поток — 2»), и они способны его не допустить», — сказал политик.

Заявление украинского политика обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что в случае блокировки СП-2 пострадают страны Запада, а не Россия, которой есть кому поставлять газ. Кроме того, иные добавили, что Газпром может также перестать прокачивать газ через украинскую ГТС и пострадает от этого Украина.

«Могут, но не будут… И это очередной раз показывает Украине их место…» — отреагировал Александр С.

Истман Джонсон. Нантакетская школа философии. 1887

«Вы же воюете с Русью, вы считаете русских врагами, что же вы так клянчите, даже нет, требуете, чтобы они использовали вас и ваши трубы, которые вам так же достались от русских? Вам не противно клянчить у русских? Вы ж такие независимые и великие», — написал Andrey G.

«Когда только мечтать эти недоумки закончат? Не будет Байден ссориться с Германией, перемёрзнет вся Европа без… газа», — отреагировала Елена И.

«Заблокировать и нажить себе Германию как врага? Да из-за этого Байден и снял санкции. А если заблокируют, останется «Турецкий поток» и «Сила Сибири». Газпром ничего не потеряет, а вот Украина останется после 2024 года совсем без газа. Вот придурок-то…» — пишет Александр С.

«Если заблокируют, то останутся [без газа] сразу. Газпром по контракту обязан платить, но прокачивать реально эти 40 миллиардов кубов не обязан. Просто перестанет поставлять газ по их ГТС, да и все. И станет перемога зрадой (успех провалом. — О. П.). Как и всегда», — ответил Александру С. один из комментирующих.

«Западу русский газ нужен, а вот у России есть выбор, куда его продать…» — отметил Юрий М.

«США могут заблокировать запуск «Северного потока — 2». Как? Грудью на амбразуру? Ага, только США, когда проблемы, бегут, спотыкаясь…» — отреагировала Vera S.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

«Всё проще. ЕС нужен дешёвый газ. США нужны военные базы в Украине. Как думаете, ЕС нужен американский газ в пять раз дороже российского?» — задалась вопросом Елена Б.

«[После запуска «Северного потока — 2»]… Украина потеряет важность для Европы и … все. Кому важна Прибалтика сейчас? Ну вот примерно так же будет», — подытожил Oleg72K.

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Напомним, в двухстороннем совместном заявлении по американо-украинскому стратегическому партнерству, опубликованном офисом президента Украины Владимира Зеленского, говорится о том, что власти США и Украины продолжают считать проект газопровода «Северный поток — 2» угрозой европейской энергетической безопасности и по-прежнему выступают против его строительства.