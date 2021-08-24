В России 45 регионов ввели запрет на продажу в розницу алкогольных напитков. Ограничительная мера в ряде областей действует уже не первый год, сейчас некоторые субъекты пополнили список. Тема алкогольного табу оказалась животрепещущей и нашла горячий эмоциональный отклик на площадках соцсетей. Обсуждение началось накануне 1 сентября и не стихает. Есть настолько эмоциональные комментарии, что их невозможно воспроизвести из-за обилия нецензурной лексики.

Нет! Советский плакат

«45 областей, в том числе и Оренбургская, ввели запрет на алкоголь, посчитав, что на линейку 1 сентября родители уже с утра придут бухие. Запрещать и не пущать — старинные чиновничьи забавы. Интересно, что они курят?» — недоумевает оренбуржец в соцсети «Фейсбук».

Пермяки иронизируют, что из-за введенного запрета «первоклашки не могут как следует отметить праздник».

«Сколько можно издеваться. Который год мои внуки трезвыми пойдут в школу», — шутливо вторит другой пользователь интернета.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

«Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот напьётся», — нашел творческий подход к комментарию житель Оренбуржья.

В соцсетях люди обратили внимание на то, что в списке регионов, где местная власть издала указ о запрете розничной продажи алкоголя, нет Москвы и Санкт-Петербурга. Это вызвало новый виток дискуссии — почему регионы празднуют 1 сентября в неравных условиях.

Рассуждая об ограничительной мере, люди недоумевают — зачем нужен этот запрет. На разных интернет-площадках множество мнений. Среди них названы попытки муниципальных и региональных властей перекрыть доступ к алкоголю старшеклассникам и избежать пьянства на улицах в День знаний. Чтобы дети не взирали на алкоголиков.

Между тем все эти попытки смешны — считают граждане в пабликах различных соцсетей. В качестве доказательств приводится множество аргументов. Люди считают, что запрет становится провокацией, «ведь запретный плод сладок». Смекалистые дети всегда найдут обходные пути и при желании в праздник «все равно примут на грудь горячительные напитки». Здесь пользователи соцсетей отмечают важную роль семьи: если в ней алкоголь не в приоритете, то и ребенок-старшеклассник откажется от алкоголя.

«Вспомните себя в выпускном классе!» — говорят комментаторы и вспоминают, что и в советские времена дурачились и выпивали, тут главное — мера.

В целом люди выступают против детского пьянства, но смысла в запрете в День знаний не видят. Табу приводит к тому, что накануне в магазинах народ спешит «затариться по полной» алкоголем. Даже если семья непьющая. Покупка спиртного совершается впрок и на всякий случай.

«Захожу вчера в магазинчик во дворе (в народе «гадюшник») минералки купить. Очередь Митрофанушек затаривается пивом. Тетка-продавец счастливая, как джекпот выиграла, даже не спрашивает паспорта. Когда я со своей минералкой дошёл до кассы, даже обиделась. Говорит — покупайте алкоголь, завтра День знаний. Так что держать и не пущать — не работает», — прокомментировал табу пользователь соцсети «Фейсбук».

Также подписчики пабликов отмечают, что 1 сентября запрет соблюдают сетевые магазины, однако мелкие торговые точки работают. А там «море весёлых разливных напитков». В глазах некоторых интернет-пользователей ограничение выглядит как некая мера поддержки представителей малого и среднего бизнеса.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Алкоголь

«Возьмём антиковидные так называемые меры, когда «Восток-Запад» (Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард», который проводится ежегодно в Оренбурге. — ред.) можно, а день города — нет, в этом случае то же самое. Во-первых, отсутствует здравый смысл. Во-вторых, и самое главное — это делается для отчётности о принятых так называемых мерах на вверх», — считает житель Оренбуржья.

В разных регионах меру характеризуют как идиотизм. «Интересно, найдется в крае хоть один умный руководитель региона, который отменит эти идиотские правила продажи алкоголя?!» — вопрошает пермяк.

«Извините, можно оценочное суждение? Идиоты. И это не диагноз, поскольку он хотя бы лечится», — параллельно в другой соцсети пишет оренбуржец.

«Есть старое утверждение, что если приучать массы к постоянно повторяющимся дурацким действиям, они становятся более подвержены манипуляциям», — делает вывод еще один комментатор.