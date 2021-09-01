Заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что первоочередной задачей является существенное повышение зарплат учителей во всех регионах, стало поводом для возникновения множества комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 1 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Воробьёва Ирина Николаевна. Учительница. 1957

"Что касается учителей, университетских, технических, детских, им действительно нужна лучшая зарплата! Потому что именно они готовят будущих специалистов. Детям особенно нужны любящие наставники, которые не пребывают в нищем состоянии», — поделилась своим мнением Ириада Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что повышение зарплат учителям действительно необходимо, чтобы система образования вызывала интерес у молодых специалистов. Другие указывают на то, что зарплаты должны расти не только у отдельных категорий граждан, а у всех жителей Российской Федерации.

«Десять раз им уже повышали! Когда электрикам, сантехникам, токарям, станочникам и всем другим гражданам России зарплаты повысят? Или это менее важные профессии?» — задаётся вопросом Артём И.

Некоторые комментаторы отмечают, что необходимость роста зарплат у работников сферы образования возникла не сейчас, а уже достаточно давно.

«Ух ты! И не год назад, и не через полгода, а аккурат накануне всем известных политических событий! И нифига повысят, конечно же. Время пройдет и об этом благополучно забудут, как и о многом другом», — считает Дмитрий М.

Часть людей считает, что российские власти если и поднимут зарплаты учителям, то настолько, что никто даже и не заметит. Граждане убеждены, что лучше бы данный вопрос не поднимался вовсе, иначе он только раздражает население.

«Ну, поднимут они им зарплаты. А на сколько? На 100 рублей? На 110 рублей? На следующей день это повышение сожрёт инфляция! Лучше бы уж молчали и не позорились!» — поделился своим мнением Пётр Б.

Ряд пользователей указывает на то, что повышение зарплат и вовсе может произойти только на бумаге, а в действительно учителя продолжат получать столько же, сколько и раньше.

«Очередные призывы, как обычно. На бумагах, может быть, и правда зарплаты повысят, а потом на прямой линии с президентом кто-нибудь дозвонится, как тот научный сотрудник из Новосибирска, и расскажет, что люди так и продолжают получать копейки», — написал Сергей Я.

Отдельные комментаторы отмечают, что подобное обращение спикера Совета Федерации выглядит странным, потому что в таком случае следовало бы отдать прямой приказ.

«А почему наши руководители, сидя на огромном сундуке с деньгами, начали издавать вопли-лозунги-призывы, словно какой-то чужой дядя должен за них решать вопросы экономики и зарплат в Российской Федерации?» — задаётся вопросом Вячеслав О.

Нашлись и те, кто указывают, что либо денег у государства нет и повышения зарплат быть не может, либо же власти намеренно не дают гражданам достойную оплату труда.

«Если денег в бюджете нет, то тут совершенно нет смысла просить повысить. А если есть и всегда были, то получается, что власти злонамеренно не повышали? Издевались над простыми людьми? Ведь третьего не дано: либо-либо!» — указывает Олег Е.

Напомним, 1 сентября на сайте Совета Федерации появился текст спикера Валентины Матвиенко, согласно которому первоочередной задачей является существенное повышение зарплат учителей во всех регионах.