«Повышение сожрёт инфляция!» — Матвиенко хочет повысить зарплаты учителям
Заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что первоочередной задачей является существенное повышение зарплат учителей во всех регионах, стало поводом для возникновения множества комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 1 сентября в социальной сети «ВКонтакте».
"Что касается учителей, университетских, технических, детских, им действительно нужна лучшая зарплата! Потому что именно они готовят будущих специалистов. Детям особенно нужны любящие наставники, которые не пребывают в нищем состоянии», — поделилась своим мнением Ириада Н.
Многие пользователи пришли к выводу, что повышение зарплат учителям действительно необходимо, чтобы система образования вызывала интерес у молодых специалистов. Другие указывают на то, что зарплаты должны расти не только у отдельных категорий граждан, а у всех жителей Российской Федерации.
«Десять раз им уже повышали! Когда электрикам, сантехникам, токарям, станочникам и всем другим гражданам России зарплаты повысят? Или это менее важные профессии?» — задаётся вопросом Артём И.
Некоторые комментаторы отмечают, что необходимость роста зарплат у работников сферы образования возникла не сейчас, а уже достаточно давно.
«Ух ты! И не год назад, и не через полгода, а аккурат накануне всем известных политических событий! И нифига повысят, конечно же. Время пройдет и об этом благополучно забудут, как и о многом другом», — считает Дмитрий М.
Часть людей считает, что российские власти если и поднимут зарплаты учителям, то настолько, что никто даже и не заметит. Граждане убеждены, что лучше бы данный вопрос не поднимался вовсе, иначе он только раздражает население.
«Ну, поднимут они им зарплаты. А на сколько? На 100 рублей? На 110 рублей? На следующей день это повышение сожрёт инфляция! Лучше бы уж молчали и не позорились!» — поделился своим мнением Пётр Б.
Ряд пользователей указывает на то, что повышение зарплат и вовсе может произойти только на бумаге, а в действительно учителя продолжат получать столько же, сколько и раньше.
«Очередные призывы, как обычно. На бумагах, может быть, и правда зарплаты повысят, а потом на прямой линии с президентом кто-нибудь дозвонится, как тот научный сотрудник из Новосибирска, и расскажет, что люди так и продолжают получать копейки», — написал Сергей Я.
Отдельные комментаторы отмечают, что подобное обращение спикера Совета Федерации выглядит странным, потому что в таком случае следовало бы отдать прямой приказ.
«А почему наши руководители, сидя на огромном сундуке с деньгами, начали издавать вопли-лозунги-призывы, словно какой-то чужой дядя должен за них решать вопросы экономики и зарплат в Российской Федерации?» — задаётся вопросом Вячеслав О.
Нашлись и те, кто указывают, что либо денег у государства нет и повышения зарплат быть не может, либо же власти намеренно не дают гражданам достойную оплату труда.
«Если денег в бюджете нет, то тут совершенно нет смысла просить повысить. А если есть и всегда были, то получается, что власти злонамеренно не повышали? Издевались над простыми людьми? Ведь третьего не дано: либо-либо!» — указывает Олег Е.
Напомним, 1 сентября на сайте Совета Федерации появился текст спикера Валентины Матвиенко, согласно которому первоочередной задачей является существенное повышение зарплат учителей во всех регионах.