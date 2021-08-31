На вопросы ИА REGNUM о перспективах строительства в регионах Российской Федерации ответил заместитель председателя правительства РФ МаратШакирзянович Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

Владимир Станулевич: Прошлый год хорошо закончен по вводу в строй жилья, но его география крайне неравномерная. Если в Москве все хорошо, то в Мурманской области в 2020 году сдано всего три дома. Может, следует делать упор на окраины, а не на территории, где хорошо?

Марат Хуснуллин: Действительно, в 2020 году жилищное строительство даже перевыполнило показатели 2019 года. По данным Росстата, было введено 82,2 млн квадратных метров жилья. Конечно, не все регионы достигли заявленных показателей. Мы проанализировали ситуацию и сделали правильные выводы. Именно поэтому в этом году упомянутая вами Мурманская область идет с опережающими темпами по строительству и вводу жилья. То же самое можно сказать и о Крыме, и ряде других регионов. Вообще на 1 августа этого года строительство жилья в России идет, опережая прошлогодние показатели на 31%, и среди регионов-лидеров есть прошлогодние отстающие.

Наша цель в жилищном строительстве — менее чем через 10 лет построить 1 млрд кв. метров нового жилья и ежегодно улучшать жилищные условия 5 млн семей. Это огромные показатели в масштабах страны, и еще никогда отрасль не достигала таких результатов. К 2030 году мы будем строить 120 млн кв. метров жилья в год. Каждый 5-й метр жилой площади в стране будет новым. Именно исходя из потребностей всех субъектов, рассчитывались эти показатели, и мы сможем их достичь, когда стройка будет идти во всех регионах заявленными темпами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

Владимир Станулевич: Новое жилье строится на ветхой инфраструктуре, а в программах развития городов больше модного благоустройства, чем создания коммуникаций, очистных сооружений и энергетики. Как выправить этот перекос?

Марат Хуснуллин: Среди ключевых задач национального проекта «Жилье и городская среда» наращивание объемов жилищного строительства и повышение комфорта городской среды взаимосвязаны. Для достижения национальных показателей недостаточно только строить новое жилье, нужно проводить благоустройство территории.

Конечно, современная городская среда должна быть эстетически приятной. Но необходимо развивать социальную, транспортную, инженерную инфраструктуру. Поэтому правительство на эти цели выделяет значительные средства и проводит большую системную работу.

Владимир Станулевич: Какие стимулирующие строительство программы Вы реализуете? Чем они полезны?

Марат Хуснуллин: Например, много лет в стране успешно действует федеральная программа «Стимул» по софинансированию из федерального, регионального и муниципального бюджетов строительства жилья и объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Эта программа стимулирует развитие отрасли — в ней участвуют и регионы с низкими показателями по вводу жилья.

Но мы не ограничились только этим финансовым инструментом. Недавно внедрили новую программу «Инфраструктурное меню». Благодаря ей регионы получат на развитие инфраструктуры значительные средства из федерального бюджета, которые должны быть дополнены внебюджетным финансированием в таком же объеме. Это 500 млрд рублей до 2023 года включительно, и мы рассчитываем на продление программы до 2026 года и выделение еще 500 млрд рублей. Таким образом, этот финансовый инструмент позволит привлечь в экономику 1 трлн рублей из бюджета и столько же из внебюджетных источников — в строительство инфраструктуры поступит не менее 2 трлн рублей, а значит, жители страны получат новую качественную инфраструктуру.

На эти средства будут создаваться необходимые для жилищного строительства сети для подачи тепла и воды, детские сады и школы, больницы, объекты культуры и спорта, будут строиться дороги, обновляться общественный транспорт. Кроме того, средства таких кредитов можно направить на возведение инфраструктурных объектов для туристической отрасли, промышленности, сельского хозяйства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новостройка

Надо сказать, что бюджетные деньги выдаются на возвратной основе, но условия их предоставления весьма выгодные, и спрос на них большой. Нами уже объявлены регионы, чьи заявки на предоставление бюджетных кредитов одобрены. Это Нижегородская область, Республика Саха (Якутия), Московская и Мурманская области. На цели развития объектов инфраструктуры, в том числе и инженерной, эти регионы получат кредиты на сумму более 40 млрд рублей под 3% годовых на срок не менее 15 лет. В активной фазе обсуждение заявок с Тюменской областью и Челябинской областью. На подходе новые заявки от других субъектов. Заявки принимаются до 1 октября, и мы активно помогаем регионам, чтобы документы были поданы корректно и в срок.

Также уже задействован еще один финансовый механизм из «Инфраструктурного меню» — облигации. Они станут важнейшим средством финансирования комплексного развития территорий. Среди первых регионов этим инструментом на общую сумму 5,5 млрд рублей воспользуются Тульская и Челябинская области.

Владимир Станулевич: Вы обещали президенту до конца 2021 года разработать пакет документов по ипотеке на ИЖС, но сроки ее массовой выдачи не назвали, сославшись на переговоры с Центробанком. Набиуллина опасалась, что льготная ипотека разгонит инфляцию. Не в этом причина неопределенных сроков начала ипотеки по ИЖС?

Марат Хуснуллин: ИЖС — одна из ключевых точек роста строительства жилья и очень важное направление.

Мы уже распространили на индивидуальное жилье семейную ипотеку. Эта программа реализуется по поручению президента. Как я уже сказал, показатели ввода жилья опережают прошлогодние. Сегодня введено 44 млн кв. м, из которых почти 56% — более 24 млн кв. м. — это ИЖС. Считаю это уже достаточно неплохим показателем, но нам есть к чему стремиться.

Дополнительно правительством разработана новая инициатива «Мой частный дом». Она предполагает ряд мер, которые должны способствовать дальнейшему развитию ИЖС.

Среди других факторов, способствующих развитию ИЖС, выделю вопрос полного инженерного обеспечения. Также для упрощения строительства мы ускорим регистрацию прав на землю и на построенные дома.

Владимир Станулевич: Вы докладывали президенту, что в нормативном состоянии 46,4% региональных дорог. Но в некоторых областях, например Архангельской, они пропустили по нескольку нормативных сроков капремонта. Как это совместить?

Марат Хуснуллин: В последние годы, несмотря на влияние пандемии, темпы строительства дорог растут. Дороги строятся во всех регионах. Важно, чтобы безопасные и качественные дороги с постоянно улучшающимся техническим состоянием были доступны для большинства жителей страны.

В настоящее время 85% федеральных автомобильных дорог приведено в нормативное состояние. Фактически за этот год введено в эксплуатацию уже более 1,2 тыс. км федеральных и более 8 тыс. км региональных. При этом до конца 2021 планируется ввести в эксплуатацию более 6,4 тыс. км федеральных дорог и 18,5 тыс. км региональных дорог.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шоссе

Конечно, нельзя допускать, чтобы качественные федеральные трассы вели к разбитым региональным и местным дорогам. Поэтому для более эффективного управления дорожным хозяйством мы создаем Опорную сеть дорог. Она будет включать в себя как федеральные, так и региональные дороги. Такая сеть будет соответствовать высоким транспортно-эксплуатационным требованиям и гарантировать всем участникам дорожного движения комфортное и безопасное передвижение на всей ее протяженности.

Владимир Станулевич: Когда войдет в строй трасса М-12 Москва — Казань — Екатеринбург?

Марат Хуснуллин: Дорога до Екатеринбурга — это продолжение трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, которая является частью Международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай.

М-12 пойдет от Северо-Восточной хорды с пересечением ЦКАД в Московской области и дойдет до транспортной развязки с автомобильной дорогой А-108 «Московское большое кольцо». Далее она пересечет Владимирскую, Нижегородскую области, пройдет по территории Чувашской Республики и Республики Татарстан.

Скоростная трасса значительно сократит автомобилистам время в пути. Например, от Екатеринбурга до Санкт-Петербурга можно будет доехать за 17 часов, используя М-12, а потом и уже существующую скоростную автодорогу «Нева».

Работы на М-12 запущены. К работам уже привлечено около 10 тыс. человек и порядка 3,5 тыс. единиц техники. Неделю назад на нулевом этапе на обходе Балашихи уже были уложены первые 100 метров пробного асфальта. Также начались работы и на 4-м этапе трассы в Нижегородской области. Асфальтобетон для укладки мы производим на местных заводах. Всего на М-12 планируется возвести 33 комплекса по производству асфальта, 11 из которых уже запущены в эксплуатацию. Также при поддержке Минобороны ведется работа по организации речных переправ, где пока нет мостов. Сдача трассы до Казани запланирована на 2024 год.