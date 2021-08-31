Похоже, впору вспомнить слова экс-президента США Дональда Трампа (особенно на фоне вывода войск США из Афганистана, на что, опустив голову, не выдержав натиска вопрошающих журналистов, посетовал Джо Байден) о том, что Штатам не нужен сильный доллар. Напомним при этом, что речи о потере доминирующей роли американской валюты на мировом рынке не шло. Говорилось лишь о том, что сильный доллар усложняет торговлю. В марте прошлого года, как сообщало РИА Новости, будучи президентом, Дональд Трамп заявлял: «Иметь сильный доллар — это звучит хорошо. Но это сильно усложняет торговлю». А в октябре 2019 года информпортал Lenta.ru передавал слова экс-президента США, заявлявшего на своей странице в Twitter, что победа на президентских выборах 2020 года любого из кандидатов от Демократической партии США приведет к экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Наша рекордная экономика рухнет, как в 1929 году, если любой из этих клоунов станет президентом», — заявлял Дональд Трамп, комментируя очередной раунд дебатов среди демократических кандидатов.

В конце января 2018 года агентство РИА Новости в своей статье отмечало, что сильный доллар обессмысливает любые попытки вернуть в США производство товаров или услуг, которым предстоит конкурировать на мировом рынке, поскольку они там будут просто никому не нужны из-за слишком высокой стоимости. Более того, подчеркивалось в статье, дорогой доллар делает импорт китайских и европейских товаров в США еще более выгодным, а вывод производственных мощностей за рубеж — желанным. В целом, как следовало из материала издания, оздоровить экономику США эффективнее всего на фоне слабого доллара. Но вместе с тем девальвация своей валюты для США будет иметь крайне неприятные внешнеполитические последствия и к тому же, как отмечали эксперты, реализация плана Трампа потребует невероятной ловкости, многочисленных ошибок оппонентов и очень большой доли удачи.

Gage Skidmore Донвльд Трамп

Вчера — 30 августа — издание «Экономика Сегодня» публиковало точку зрения экономиста Михаила Хазина, который убежден, что сворачивание американской операции в Афганистане напрямую связано с экономическими проблемами США: Вашингтон больше не имеет средств на дорогостоящие внешние авантюры вроде «демократизации» Кабула с многомиллиардными вливаниями, которые, как показала практика, не дали результата. По словам Хазина, США оказались в финансово-экономическом тупике, который сами же спровоцировали неверными экономическими решениями. В течение 30 лет, до кризиса 2008 года, говорит экономист, правившие в стране монетаристы ликвидировали все рычаги управления экономикой, оставив только ставку и печатный станок. К 2021 году промышленная инфляция в Соединенных Штатах доросла до 20%, а манипуляции со ставкой оказались для ФРС недоступны и даже опасны.

«При таком индексе надо повышать ставку, но это обрушит обслуживание долгов и спровоцирует массовое банкротство домохозяйств и корпораций, что означает резкое падение уровня жизни и социально-политическую катастрофу. <…> Теперь у них остался единственный рабочий инструмент — печатание денег. В нынешней ситуации им, с одной стороны, нужно прекратить печатание денег, с другой — нельзя», — цитирует издание слова Хазина.

Борьба демократов с Дональдом Трампом, как считает экономист, велась за направление эмиссии: Трамп хотел направить новые деньги в реальный сектор экономики, а стоявшие за демократами финансовые круги — в банки для выдачи кредитов. А к середине 2021 года кредитный мультипликатор в США упал, что говорит о невозможности дальнейшего кредитования предприятий и населения в желаемых объемах. По этой причине, считает экономист, в США «приняли инфраструктурную программу на 3 с лишним триллиона долларов, которая пойдет в реальный сектор».

«Но уже поздно. Сегодня из ситуации уже вылезти нельзя. Когда это всё рухнет — вопрос», — заявил Хазин.

В этот же день, 30 августа, РБК опубликовал интервью основателя Mobius Capital Partners Марка Мобиуса изданию Bloomberg, в котором инвестор заявил об угрозе обесценивания денег в следующем году. По мнению Мобиуса, «невероятное количество напечатанных денег», появившихся в результате беспрецедентных денежно-кредитных и фискальных стимулов, принятых центральными банками и правительствами по всему миру для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, приведет валюты таких стран к значительной девальвации в следующем году. В этой связи Мобиус рекомендует до 10% средств своего портфеля инвестировать в «физическое золото» — слитки и монеты.

«Будет очень, очень хорошо иметь физическое золото, к которому вы можете получить доступ немедленно, не опасаясь того, что власти конфискуют всё золото», — подчеркнул Мобиус.

Золото

В свою очередь информационное агентство «Прайм» публикует мнение эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, который порекомендовал инвестировать в швейцарский франк, исторически являющийся одной из самых стабильных мировых валют благодаря устойчивости экономики Швейцарии, основанной на высокой специализации труда и идеальных условиях для бизнеса любого размера. По словам Бабина, являясь крупнейшим в мире переработчиком золота, а также фактической банковской и финансовой столицей Европы, Швейцария по праву заслужила репутацию одной из надежнейших финансово-экономических систем в мире.

«Немаловажную роль в этом играет и длительная политическая стабильность страны», — подчеркнул Бабин.

Добавим также, что, по словам эксперта по фондовому рынку, швейцарский франк является одной из основных защитных валют наряду с долларом, что, как отметил Бабин, проявилось и в прошлом году, когда национальная валюта Швейцарии резко повысилась в период дестабилизации всех рынков из-за пандемии, а затем продолжила укрепляться вслед за евро и другими рисковыми активами на волне улучшения ситуации на биржевых площадках.

Другой эксперт — руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников — заявил агентству «Прайм», что если в мире начнет ускоряться инфляция, то не будет защитных валют. Валюты всех стран пострадают в той или иной степени, поскольку держать в этот момент сильную валюту — это значит сделать экономику неконкурентоспособной. При этом эксперт не исключает, что возможно «чуть меньше пострадают накопления в долларах», потому что у ФРС США, по его словам, больше возможности для подъема ключевой ставки. Но всё же стратегию по инвестированию сбережений эксперт предлагает подбирать исходя из жизненных приоритетов: если кому-то нужны кладовые помещения или гараж — самое время купить эти объекты и повысить качество жизни, если нужна квартира, большая по площади, то ее тоже надо купить. Между тем понятия о качестве жизни у всех разные, подмечает Верников. Покупка недвижимости защищает от инфляции, но не в полной мере: например, последние три недели цены не растут — в условиях ужесточения денежной политики вложения в недвижимость могут не обогнать инфляцию. Золото и серебро — это тоже хорошие активы, но они растут ступеньками: какое-то время цена может стоять на месте, прежде чем начнется рост, подчеркивает Верников.

«Вложения в акции растущих бизнесов, к примеру, в акции Сбербанка — хорошая идея. Но надо иметь в виду, что в тот момент, когда инфляция разгонится, многие компании не смогут генерировать прибыль и платить большие дивиденды, и такие акции будут плохой защитой», — резюмирует эксперт.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отделение Сбербанка

На фоне размышлений о девальвации мировых валют стоит обратить внимание и на другую новость, опубликованную агентством Интерфакс, о том, что ЦБ в июле хоть и незначительно, но увеличил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций. Это порядка 2−3 тонн драгметалла — формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку, указывало агентство. Но вместе с тем стоимость золота в резервах, приводит издание данные из материалов ЦБ, за месяц выросла на 3,4%.

Примечательным также является тот факт, что именно сейчас Минфин предложил закрепить на постоянной основе полномочия правительства направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх объема, предусмотренного федеральным бюджетом, на покрытие бюджетного дефицита в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня. Как сообщало агентство ТАСС, соответствующий законопроект опубликован на официальном портале правовой информации.

«Данная норма позволит в случае снижения цен на нефть направлять средства Фонда национального благосостояния на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета до внесения изменения в федеральный закон о федеральном бюджете в качестве меры оперативного реагирования», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект также предполагает продление до 2025 года возможности Минфина направлять доходы от управления средствами ФНБ на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета. Кроме того, Минфин предложил расширить собственные полномочия по внесению изменений в бюджетную роспись без внесения изменений в закон о федеральном бюджете.

Оперативность, которая в результате принятия законопроекта представится правительству для решения социально-экономических задач, не помешала бы и раньше, но сейчас, когда мировая экономика может рухнуть как карточный домик, задевая в той или иной степени страны всех мастей, необходимость в оперативном реагировании властей на предстоящие испытания высока как никогда.