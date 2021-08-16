Экономисты и предприниматели не раз критиковали российское правительство за скупость и слабую поддержку населения и бизнеса в период пандемии. Однако если верить министру финансов РФ Антону Силуанову, антикризисная поддержка была чрезмерной, да так, что впору говорить о перегреве экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

Российские чиновники, контролирующие такие сферы экономики, как финансовая или банковская, чем-то напоминают современных российских же киноделов. Каждый раз, когда те снимают какое-то очередное убожество, вызывающее непрекращающийся испанский стыд, кажется, что хуже уже быть не может. Однако проходит какое-то время, и на экраны выходит новая гнусность, еще более отвратительная, возмутительная и мерзопакостная. Оказывается, совершенству действительно нет предела.

С правительственными чиновниками история похожая. Каждый раз, когда кто-нибудь из них вбрасывает в информационное пространство очередное противоречащее реальности и чувству стыда откровение, создается ощущение, что достигнут окончательной и непреодолимый рекорд. Но это ощущение обманчиво, ибо если российские министры что и умеют, так это рушить надежды.

В этот раз отличился министр финансов России Антон Силуанов.

«Масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным, приводит к увеличению инфляционного давления. В связи с этим необходимо совместно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, роста госзадолженности, дефицита бюджета», — сказал глава Минфина РФ на встрече министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС.

Kremlin.ru Антон Силуанов

И прежде чем рассказать о том, как к этим словам отнеслось изумленное российское экспертное общество, хочется напомнить о том, какой урон, по разным оценкам, понесла многострадальная экономика РФ в результате пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса.

Окончательные оценки еще не подведены и, надо полагать, не появятся до тех пор, пока зловредная зараза не сгинет окончательно под ударами вакцинации и роста коллективного иммунитета. Однако некоторые цифры уже есть. Так, в свое время экономисты РАНХиГС подсчитали, что по итогам II квартала 2020 года снижение ВВП составило 7,5 процента, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года. Особенно пострадали туристическая отрасль, торговля, транспорт и сфера услуг. Позже появилась информация, что только за два месяца коронавирусных ограничений 2020 года российский ВВП лишился до 8 трлн рублей. Весной 2020 года экономика России ежедневно теряла примерно по 100 млрд рублей. Об этом, кстати, сообщал не абы кто, а министр экономического развития РФ Максим Решетников. Всего в 2020 году экономика России понесла ущерб примерно в 1 триллион рублей. А число зарегистрированных безработных к осени 2020 года выросло почти до 5 млн человек. Некоторые предпринимательские организации сообщали, что из-за пандемии в РФ стало на 220 тысяч меньше предприятий малого бизнеса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Решетников

Весной 2021 года появились данные, согласно которым уровень безработицы в большинстве регионов РФ по итогам ноября 2020 — января 2021 года увеличился и достиг в целом по РФ почти 6%. По информации на начало августа 2021 года, в РФ оказалось больше 19 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума. Между тем реальные располагаемые денежные доходы жителей РФ, по сведениям Росстата, в первом квартале 2021 года упали на 3,6% по сравнению с докризисным I кварталом 2020 года.

Но это официальная статистика. А ее, как известно, можно сравнить лишь с видимой частью айсберга, в то время как самое страшное и ужасное сокрыто от правительственных очей и таится в «тени». Там, например, по разным оценкам, трудятся от 20 млн до 25 млн человек. Какая судьба постигла их, как упали их заработные платы, сколько из них лишились средств к существованию, точно сказать не может никто.

Исходя из этих данных, можно сделать определенные выводы как об «успехах» российских властей по спасению экономики, так и о том, как эту экономику будто бы закормили деньгами до такой степени, что у нее поднялась температура.

Но, как заявил автору этих строк ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, на самом деле никакого перегрева российской экономики нет.

«Когда говорят, что были сделаны большие финансовые вливания на поддержку спроса со стороны населения и вот это будто бы привело к инфляции, то я думаю, что это не совсем точное заключение. Потому что те финансовые вливания, которые были сделаны, всего-навсего поддержали спрос и не дали ему упасть. Речь не идет о перегреве. Речь идет только о поддержке спроса. И вряд ли надо связывать высокие темпы инфляции на некоторые виды товаров внутри страны именно с этой финансовой поддержкой», — сказал Колганов.

Иными словами, все чего смогли добиться власти РФ, так это не дать пациенту — сиречь российской экономике — умереть. Но он не встал на ноги, его мышцы не налились силой, а пульс как был, так и остался нитевидным.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Пустой кошелёк

Но российские чиновники еще те иллюзионисты. Скудную помощь, которую они скрепя сердце выделяли экономике, теперь пытаются выставить как водопад даров из рога изобилия. И вот теперь экономика РФ будто бы объелась, и ей якобы нужны срочные целительные диеты. В этой ситуации правительство выглядит как те непутевые барышни из дореволюционной России, кои считали, что самый подобающий облик, который подходит девушке, — это вид чахлого и еле живого создания. Для многих девиц это кончалось плохо. Не закончится это хорошо и для экономики РФ.

Как пояснил Колганов, если власти РФ решат зажать рост доходов населения, то просто развернут экономику РФ «в обратном направлении». Именно поэтому, как полагает эксперт, если выбор действительно стоит между небольшим ростом инфляции и поддержанием экономического развития, то выбор стоит делать в пользу последнего.

Но способны ли правительственные чиновники сделать такой выбор? Опыт последних лет показывает, что бесполезно питать напрасные надежды. Как заявил экономист Михаил Делягин, Силуанов прилагает все усилия для того, чтобы обосновать ненужность поддержки российской экономики. И это при том, что, по словам Делягина, денежно-кредитные власти РФ, в отличие от их коллег из развитых стран, российской экономике практически не помогли.

«А в масштабы помощи было записано падение налоговых поступлений», — сказал экономист.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

Делягин также подчеркнул, что все развитые страны готовы скорее пойти на некоторое ускорение инфляции, нежели допустить крах собственных экономик. Однако российское правительство, должно быть, действительно собралось «бороться с инфляцией до последнего предпринимателя».

Не менее жесткой критике подверг сомнительные умозаключения Силуанова и другой российский экономист — Михаил Хазин. Он обратил внимание на то, что, во-первых, антикризисных действий было явно недостаточно, а во-вторых, что не следует считать печатание денег единственным антикризисным способом. Что касается главы Минфина РФ, то тот, как полагает Хазин, защищает глупую и неадекватную логику.

«То есть фактически он подставляет президента России и всю Россию, демонстрируя, кто в РФ возглавляет министерство финансов», — сказал Хазин.

Разумеется, не согласился он и с мнением о том, что российская экономика будто бы перегрелась. Хазин убежден, что никакого перегрева нет. Более того, наблюдается экономический спад.

«В реальности денежной массы недостаточно, банковская система не работает, а инфляция у нас — это инфляция издержек, связанная с нашей чрезмерной зависимостью от импорта. И по этой причине те действия, которые совершают Силуанов и Набиуллина для борьбы с этой инфляцией, только усугубляют экономическое положение РФ», — сказал Хазин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Хазин

И с инфляцией в России между тем действительно не все в порядке. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова, инфляция начинает продуцировать сама себя из-за заложенных в отпускные цены инфляционных настроений производителей и населения. Свою лепту в этот процесс внесет и ожидаемое осеннее ослабление национальной валюты.

Этот прогноз подтверждается отчасти и выводами эксперта института «Центр развития» ВШЭ Игоря Сафонова.

«В сентябре ожидаем увеличения годовых показателей инфляции опять же за счёт статистического фактора: в 2020 году отсутствие дефляции в августе было компенсировано более низким темпом роста цен в сентябре, в этом году ожидать подобного не приходится. Месячные темпы роста цен при этом тоже, вероятно, ускорятся», — сказал он корреспонденту ИА REGNUM

А если все так, то, стало быть, не стоит и надеяться на то, что Банк России пойдет на понижение ключевой ставки или хотя бы просто оставит ее в покое. Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов полагает, что ЦБ РФ продолжит курс на ее повышение, ибо инфляция не сдается, а инфляционные ожидания населения выше 12% и устойчиво находятся в зоне двухзначных значений.

По мнению Ордова, такое положение дел заставляет сделать вывод о том, что ЦБ РФ потерял контроль над инфляцией. Иными словами, регулятор, похоже, не смог сделать даже того, чего официально добивался и ради чего проводил такую политику, которая приводила в ужас адекватную часть российского экспертного сообщества.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Центральный банк РФ

Между тем в такой непростой ситуации предусмотрительные и острожные российские власти не нашли ничего лучше, чем наращивать государственный долг, который в первом полугодии 2021 года вырос аж на 1,5 трлн рублей и составил 20,4 трлн рублей. Эта новость, естественно, не обрадовала российских экономистов. По словам доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерины Новиковой, такое наращивание государственного долга Россией увеличивает и без того имеющуюся зависимость страны от внешних экономических агентов. Да, у многих развитых стран тоже большие показатели долга, но, как полагает Новикова, это как раз тот самый случай, когда не стоит гнаться за Западом и пытаться копировать его опыт.

«В нашей стране достаточно внутренних ресурсов для устойчивого развития. А внешние заимствования — это самый последний метод поддержания экономики, к которому не следует привыкать», — сказала Новикова.

Как говорится, что мы имеем в сухом остатке? В стране почти два десятка миллионов людей с доходами ниже прожиточного минимума (и это только официально!), реальные располагаемые доходы падают, безработица и не думает понижаться до приемлемых значений, сфера услуг балансирует на краю пропасти и с ужасом ждет нового локдауна, если по миру начнет расползаться очередной неубиваемый штамм коронавируса. И в этой ситуации министр финансов РФ говорит о перегреве и о том, что антикризисные меры оказались чрезмерными.

Так кто же на самом деле перегрелся?