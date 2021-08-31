22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал Михаила Федулова, старшего преподавателя кафедры археологии, этнографии и региональной истории Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова (г. Чебоксары) и Ирины Федуловой, учителя истории и обществознания «Гимназии №1» (г. Чебоксары).

Иван Шилов ИА REGNUM Сурский рубеж

М. И. Федулов, И. А. Федулова

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СУРСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА

(НА ПРИМЕРЕ ЯДРИНСКОГО, КРАСНОЧЕТАЙСКОГО И ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

Оборонительный рубеж — это оборудованная в инженерном отношении, укрепленная полоса местности, опираясь на которую обороняющиеся войска должны от­разить наступление противника и удержать определенные важные объекты в глубине. Каждый из оборонительных рубежей должен был служить и в качестве исходного района для нанесения контратак и перехода в контрнаступление.

Тема строительства оборонительных рубежей, участие в этой рабо­те жителей тыловых регионов СССР мало изучена как в отечествен­ной, так и в региональной историографии. Советские и российские издания содержат достаточно скудные сведения, теряющиеся на об­щем фоне описания других событий и процессов, происходивших в годы войны. Указом главы Чувашской Республики 2021 год объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Ка­занского оборонительных рубежей. В настоящее время данной теме уде­ляется самое пристальное внимание.

На строительстве рубежа обороны. 1941

Важное значение для изучения строительства имеют документы архивных фондов Чувашской Республики, дополняемые живыми, хотя и немногочисленными, свидетельствами участников строительства, их родственников.

На территории Чувашской АССР прошли линии двух оборони­тельных рубежей — Сурского и Казанского. В соответствии с указани­ем ГКО от 16 октября 1941 г. СНК Чувашской АССР и бюро Чуваш­ского обкома ВКП (б) приняли постановление, согласно которому было необходимо «мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ по строительству на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей население республики не моло­же 17 лет, физически здоровых».

На современном этапе изучение столь значительного объекта как обо­ронительная линия сталкивается с рядом проблем. В 2020 г. поисковым отрядом «Искра» МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары и археологической экспедицией ЧГУ им. И.Н. Ульянова был обследован участок правого бе­рега р. Сура от с. Засурье Ядринского района до д. Питишево Красночетайского района и фрагменты рубежа у пос. Лесной Шумерлинского района.

Основной целью работы являлось изучение современного состоя­ния Сурского оборонительного рубежа. Для достижения этой цели был проведен ряд мероприятий: опрос местного населения и краеведов, встречи с участниками строительства рубежа, осуществлен поиск и картографирование остатков укреплений.

Ландшафт присурских Ядринского и Красночетайского районов по­зволяет использовать естественные перепады высот для оборонитель­ных сооружений. Коренной правый берег р. Сура возвышается над ле­вым на 40—60 м, что дает прекрасный обзор местности и возмож­ность ярусного расположения сооружений.

При осмотре местности удалось выявить следующие особенности расположения укреплений:

на коренном плато они вытянуты вдоль обрыва берега, а также удалены от него на 500—1000 м;

средний ярус укреплений расположен на склонах и у основания коренного берега;

нижний ярус пойменный, вдоль течения р. Сура.

Менее всего укреплений зафиксировано на площадке коренной тер­расы, что, вероятно, объясняется рекультивацией земель под сель­скохозяйственные нужды. Удалось найти одиночные окопы у д. Высе­лок №1, расположенные в поле на краю оврага. Со слов краеведа Виталия Евгеньевича Иванова и труженицы тыла Дины Арсентьевны Беловой, такие укрепления имеются у с. Ильина Гора и д. Сареево. Вдоль обрыва берега р. Сура, как правило, покрытого лесом, сохра­нились единичные окопы (с. Засурье). Две ямы (огневые точки) зафик­сированы на высоком берегу у церкви с. Ильина Гора. Данные пози­ции были восстановлены «Волонтерами Победы» в 2015 г., однако деревянные опалубки вскоре были разрушены.

[Cap.ru, администрация Шумерли Участок Сурского рубежа в Шумерле

На склонах берега зафиксирована ярусность расположения укреп­лений. Наиболее подробно обследована группа, находящаяся между деревнями Выселок № 1 и № 2 Ядринского района. Они расположены в основании коренной террасы, на разных уровнях высоты (перепад высот составляет несколько метров). Найдено несколько траншей в виде прямых линий, зигзага, Г и Т-образные, а также прямоугольной формы. В одной из траншей сохранились столбы, поддерживающие деревянную опалубку стенки. На земляном отвале найдены строительные инструменты — железный топор и клин. Клин имеет сильно сплющенную обушковую часть и, вероятно, использовался для откалывании кусков промерзшего грунта. Рядом с ним найден обломок медного браслета с растительным орнаментом. По­добные браслеты бытовали у чувашского населения и также могут быть соотнесены с периодом строительства рубежа. По поверхности склона располагается еще ряд сильно оплывших ям, но идентифици­ровать их сложно из-за активной естественной эрозии склона.

Нижний (береговой) ярус укреплений представлен противотанковой траншеей. Наиболее четко противотанковый ров прослеживается от с. Ильина Гора до д. Новая Екатериновка, а также в районе селений ЯМОЗ, Сареево, Чиганары и Чебаково. В районе Курмыша издревле су­ществовала переправа через р. Сура, и в годы Великой Отечественной войны противотанковый ров полностью блокировал переброску техники на правый берег. Сохранность рва удовлетворительная. Средняя ширина верхней части траншеи составляет 4—6 м. Стенки конусообразно сужаются ко дну. Глубина отдельных участков достигает более двух мет­ров. Восстановление полной картины противотанковых укреплений воз­можно только после сравнения со схемой строительства 1941—1942 гг.

В Шумерлинском районе у пос. Лесной (южная окраина г. Шумерля), имеется широкая пойма. Данная территория осушалась каналами и ис­пользовалась под торфоразработки. Грунт представлен песчаными нано­сами стариц р. Сура. Оборонительные сооружения расположены по двум сторонам дорожной насыпи, служившей основой для узкоколейной же­лезной дороги. Были выявлены одиночные и траншейные окопы, огне­вые точки и землянки. Сохранность сооружений хуже, чем в Ядринском районе ввиду песчаного грунта и зарастания смешанным лесом.

Сбор воспоминаний участников является сложной задачей. Во-пер­вых, в живых их осталось немного. Во-вторых, в силу возраста (средний их возраст составляет более 90 лет) и состояния здоровья они дают отрывочные сведения о месте расположения укреплений и процессе их строительства. При содействии Ядринской районной администрации и местных краеведов летом 2020 г. были проведены встречи с двумя тру­жениками тыла и собрано еще шесть воспоминаний родственников.

Culture.cap.ru Сурский рубеж

Участником строительства Сурского рубежа была Дина Арсентьевна Белова, 1930 г.р., жительница д. Сареево Ядринского района. На начало войны ей было 11 лет. Однако она помнит многие детали этой стройки:

«У нас была большая семья: восемь детей, я — седьмая дочь, еще брат был. Брата в 1940 г. забрали в армию. Обычно у нас мама рано встава­ла — в 3 часа. С утра накормит, на обед оставит в печку еду. А как посветлеет, идет на работу. Дома не сидели. А в 1941 г., когда немец уже был под Москвой, стали говорить, что за Москвой уже задержки не будет. Вот, значит, стали готовиться к обороне. Из Сибири войска идут на Москву. Зимой холодно. Мы, дети, не могли копать окопы. Но пригнали со всех районов людей на правый берег Суры. В нашей дерев­не были размещены люди с Аликовского района. У нас дома, напри­мер, жили четыре человека. Они ходили каждый день копать противо­танковую траншею. После войны там все коров пасли. За огородами на краю деревни создали ряд окопов. На выходные наши жильцы ездили домой за питанием. Привозили из дома продукты, варили у нас.

Около нашей деревни проходила большая дорога. В то время на шоссе не было защитных укреплений, дорогу задувало снегом. А ма­шины сибирские пропускать надо. И вот мы — дети 12—13-летние. Нас было не так много. Старшие ребята работали на лесозаготовках. Для окопов лес нужен был. И вот мы пошли дорогу расчищать. Рабо­тали так, что сугробы выше нас уже стали. Видим, из деревни выез­жают зеленые военные фургоны. Что было в фургонах, мы не знали. Думали, боевые орудия. Колонну машин мы пропустили. Вечером до нашей деревни добрались солдаты. Ночью в окно постучали. Всех сол­дат размещали — кого на печке, других — на полу. Наутро видим — за окном еще целая рота солдат. А в печке чугун с картошкой стоял. Мама вышла к солдатам и спрашивает: «Ребята, вы кушали?». Они отвечают: «Нет». Мама вынесла чугун и по 2—3 картошки раздала. Они так благо­дарили и ушли. А потом мы в школу побежали. А в школе дым, солдат полно. Дым от сожженных портянок. Спали по 2—3 человека на шинели. Мы повернулись и ушли из школы, не до уроков в те дни было.

Еще до войны начали строить ферму для крупного рогатого скота. Но не успели достроить. Строительство фермы закончили тюремщики. Заклю­ченные работали около Ядрина, дамбу делали. И дезертиры были в деревне. Их в штрафную часть отправляли. На конной ферме дезертиров держали.

Однажды женщины четвертой бригады ближе к Суре перестали работать. Говорили: «Верните наших мужей! Мы и будем работать». Эту бригаду потом разбросали по другим бригадам.

Лопаты и другие орудия труда были своими. Работали звеньями. Каждому звену — свой участок. Со взрослыми наравне работали. Иног­да приходилось управлять лошадью, запряженной тележкой. Тележки назывались «дрожками», они пустые были, без досок. Однажды моя лошадь распряглась. Сама достать до хомута не могу, руки не достают. И одна женщина мне сказала: «Сама не можешь, а лошадь держишь. Молодец!». Женщина эта стоит как живая перед моими глазами. Жен­щины грузили, а мы, дети, увозили.

Строительство Сурского рубежа

Трудно приходилось. Но нам оставалось только ждать, ждать вес­тей с фронта от своих родственников и мечтать лишь бы быстрее закончилась война».

В школе д. Персирланы Реной Витальевной Мурзиной были пере­даны сведения о Юлии Викторовне Кольцовой, 1928 г.р., уроженке с. Большой Сундырь Ядринского района. Ветеран труда вспоминала о военном времени:

«22 февраля 1941 г. умер мой отец. Мать осталась с пятью детьми. Я была вторым ребенком, училась тогда в 7-м классе. Мне было 13 лет. Спустя несколько месяцев, 22 июня, в стране сооб­щили ошеломляющее известие: началась война с Германией. Для нас это было громом среди ясного неба.

Всех здоровых мужчин забирали на войну. А к осени начался наплыв эвакуированных людей, которых размещали на квартиры или отправля­ли дальше на восток. Хотя шла война, в нашей округе жизнь шла своим чередом. Я пошла учиться в педучилище, которое находилось тогда в Ядрине, в здании современной гимназии. Стремление и желание учиться было огромное, несмотря на голод и холод. В училище не кормили. Еду приносили на неделю из дома. Добирались пешком до Ядрина. Но однажды не смогла пойти домой, так как отправили нас работать на строитель­ство моста и дороги к Ядрину. Еда кончилась. За целую неделю голодала и так ослабла, что потеряла сознание. Работали и после занятий. Носили к Суре для строительства моста на носилках песок. Еще по берегу строи­ли плетень, куда таскали камни и заполняли дыры в плетневой изгоро­ди. Не только мы, но и все рабочие находились на строительстве.

В училище печки топили по вечерам, а мы, учащиеся, за дровами ходили в ближайший лес. В холодных комнатах стояли по ночам на вахте с макетом ружья. Такое дежурство было организовано на случай надвигающейся войны.

Обуви, как сейчас, не было, ходили в лаптях, которые быстро изнашивались. Чинили лапти сами, за берестой ходили тоже сами. Шла война. Не было ни электричества, ни керосина, а была лишь мигалка. При свете этой мигалки учились, готовили домашние задания. Бумаги не было, газет тоже, писали на страницах старых книг между строками. Из еды была картошка, лепешка из дуранды и ореховых почек.

Учеба в педучилище была платной, но у нас денег не брали, по­тому что отец работал в Больших Сундырях начальником военного штаба. Но хлеба все равно не было».

Строительство оборонительного рубежа стало одной из героичес­ких страниц истории Великой Отечественной войны. Фрагменты обо­ронительных сооружений по берегам р. Суры сохранились большими участками. В большинстве своем это уже заросшие ямы, обвалившиеся противотанковые рвы и сгнившие срубы ДЗОТов, покрытые лесом и кустарником. И в то же время это ярчайшие следы того времени — времени невероятного патриотизма и героического труда людей, со­вершивших подвиг во имя Победы.

Cap.ru, администрация Шумерли На месте реконструируемого участка Сурского рубежа

По итогом проведенного исследования пришли к следующим выво­дам. Картографирование укреплений целесообразно проводить на осно­вании визуального осмотра в весенне-осенний период, когда нет высо­кой травы и листвы на деревьях. К числу оборонительных сооружений относить все ямы и траншеи, расположенные вдоль берега, нужно только после сопоставления с картой строительства 1941—1942 гг. Фиксировать все объекты с помощью приборов GPS-навигации.

Большинство укреплений имеют следы естественного (природного) разрушения. Стенки укреплений и земляные отвалы осыпаются, умень­шая визуальную глубину сооружений, однако их контуры легко угадывают­ся в рельефе благодаря фигурным линиям и прямым углам. Часть строе­ний использована вторично для хозяйственных нужд в послевоенные годы (распашка, хозяйственные и мусорные ямы, охотничьи «засидки»).

Противотанковый ров сохранился лучше всего благодаря внуши­тельным размерам. Весенние разливы, изменение русла реки и забола­чивание территорий приводят к разрушению и нивелированию укреп­ления. В результате подъема уровня воды на Чебоксарской ГЭС до проектной отметки в 68 м большие участки рва на территории Ядринского и Красночетайского районов окажутся в зоне затопления.

В трех случаях зафиксировано повреждение поверхности основа­ния мыса, на котором расположены археологические памятники — городища раннего железного века. На Сареевском горо­дище «Хыр сарчё» на стрелке мыса имеются окопы, а у основания — противотанковый ров. На фотографиях, сде­ланных Е.П. Михайловым в 1986 г., ров еще не покрыт лесом и кустарни­ком, тогда как на момент осмотра в 2020 г. они уже полностью заросли. По основанию Пандиковского городища идет ряд окопов. Поселение у городища Выселок № 1 расположено в непосредственной близости от укреплений. Степень разрушений поселения пока не установлена.

Cap.ru, администрация Шумерли На участке Сурского рубежа

Реконструкция, восстановление или музеефикация отдельного участка рубежа может способствовать развитию туристического направления в рес­публике. Участок у с. Ильина Гора несомненно обладает большим истори­ко-туристическим потенциалом. Свободный доступ к противотанковому рву и шаговая доступность к укрепрайону у пос. Выселок № 1, дополняет­ся широким обзором местности. Рядом располагаются исторические до­стопримечательности — пос. Курмыш (осн. 1372 г.), памятный знак в честь стоянки здесь войск Е.И. Пугачева, церковь Илии Пророка (1903—1907), усадьбы братьев Таланцевых у дд. Выселок № 1 и Новая Екатериновка.

Комплексное изучение воспоминаний участников строительства Сурского рубежа, а также их родственников можно рассматривать как важный исторический источник для определения месторасположения объектов военного времени и воссоздания картины прошлого.

Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубе­жей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегио­нальной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021