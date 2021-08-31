Проблемы изучения Сурского оборонительного рубежа
22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал Михаила Федулова, старшего преподавателя кафедры археологии, этнографии и региональной истории Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова (г. Чебоксары) и Ирины Федуловой, учителя истории и обществознания «Гимназии №1» (г. Чебоксары).
М. И. Федулов, И. А. Федулова
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СУРСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА
(НА ПРИМЕРЕ ЯДРИНСКОГО, КРАСНОЧЕТАЙСКОГО И ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
Оборонительный рубеж — это оборудованная в инженерном отношении, укрепленная полоса местности, опираясь на которую обороняющиеся войска должны отразить наступление противника и удержать определенные важные объекты в глубине. Каждый из оборонительных рубежей должен был служить и в качестве исходного района для нанесения контратак и перехода в контрнаступление.
Тема строительства оборонительных рубежей, участие в этой работе жителей тыловых регионов СССР мало изучена как в отечественной, так и в региональной историографии. Советские и российские издания содержат достаточно скудные сведения, теряющиеся на общем фоне описания других событий и процессов, происходивших в годы войны. Указом главы Чувашской Республики 2021 год объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В настоящее время данной теме уделяется самое пристальное внимание.
Важное значение для изучения строительства имеют документы архивных фондов Чувашской Республики, дополняемые живыми, хотя и немногочисленными, свидетельствами участников строительства, их родственников.
На территории Чувашской АССР прошли линии двух оборонительных рубежей — Сурского и Казанского. В соответствии с указанием ГКО от 16 октября 1941 г. СНК Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) приняли постановление, согласно которому было необходимо «мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ по строительству на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей население республики не моложе 17 лет, физически здоровых».
На современном этапе изучение столь значительного объекта как оборонительная линия сталкивается с рядом проблем. В 2020 г. поисковым отрядом «Искра» МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары и археологической экспедицией ЧГУ им. И.Н. Ульянова был обследован участок правого берега р. Сура от с. Засурье Ядринского района до д. Питишево Красночетайского района и фрагменты рубежа у пос. Лесной Шумерлинского района.
Основной целью работы являлось изучение современного состояния Сурского оборонительного рубежа. Для достижения этой цели был проведен ряд мероприятий: опрос местного населения и краеведов, встречи с участниками строительства рубежа, осуществлен поиск и картографирование остатков укреплений.
Ландшафт присурских Ядринского и Красночетайского районов позволяет использовать естественные перепады высот для оборонительных сооружений. Коренной правый берег р. Сура возвышается над левым на 40—60 м, что дает прекрасный обзор местности и возможность ярусного расположения сооружений.
При осмотре местности удалось выявить следующие особенности расположения укреплений:
- на коренном плато они вытянуты вдоль обрыва берега, а также удалены от него на 500—1000 м;
средний ярус укреплений расположен на склонах и у основания коренного берега;
нижний ярус пойменный, вдоль течения р. Сура.
Менее всего укреплений зафиксировано на площадке коренной террасы, что, вероятно, объясняется рекультивацией земель под сельскохозяйственные нужды. Удалось найти одиночные окопы у д. Выселок №1, расположенные в поле на краю оврага. Со слов краеведа Виталия Евгеньевича Иванова и труженицы тыла Дины Арсентьевны Беловой, такие укрепления имеются у с. Ильина Гора и д. Сареево. Вдоль обрыва берега р. Сура, как правило, покрытого лесом, сохранились единичные окопы (с. Засурье). Две ямы (огневые точки) зафиксированы на высоком берегу у церкви с. Ильина Гора. Данные позиции были восстановлены «Волонтерами Победы» в 2015 г., однако деревянные опалубки вскоре были разрушены.
На склонах берега зафиксирована ярусность расположения укреплений. Наиболее подробно обследована группа, находящаяся между деревнями Выселок № 1 и № 2 Ядринского района. Они расположены в основании коренной террасы, на разных уровнях высоты (перепад высот составляет несколько метров). Найдено несколько траншей в виде прямых линий, зигзага, Г и Т-образные, а также прямоугольной формы. В одной из траншей сохранились столбы, поддерживающие деревянную опалубку стенки. На земляном отвале найдены строительные инструменты — железный топор и клин. Клин имеет сильно сплющенную обушковую часть и, вероятно, использовался для откалывании кусков промерзшего грунта. Рядом с ним найден обломок медного браслета с растительным орнаментом. Подобные браслеты бытовали у чувашского населения и также могут быть соотнесены с периодом строительства рубежа. По поверхности склона располагается еще ряд сильно оплывших ям, но идентифицировать их сложно из-за активной естественной эрозии склона.
Нижний (береговой) ярус укреплений представлен противотанковой траншеей. Наиболее четко противотанковый ров прослеживается от с. Ильина Гора до д. Новая Екатериновка, а также в районе селений ЯМОЗ, Сареево, Чиганары и Чебаково. В районе Курмыша издревле существовала переправа через р. Сура, и в годы Великой Отечественной войны противотанковый ров полностью блокировал переброску техники на правый берег. Сохранность рва удовлетворительная. Средняя ширина верхней части траншеи составляет 4—6 м. Стенки конусообразно сужаются ко дну. Глубина отдельных участков достигает более двух метров. Восстановление полной картины противотанковых укреплений возможно только после сравнения со схемой строительства 1941—1942 гг.
В Шумерлинском районе у пос. Лесной (южная окраина г. Шумерля), имеется широкая пойма. Данная территория осушалась каналами и использовалась под торфоразработки. Грунт представлен песчаными наносами стариц р. Сура. Оборонительные сооружения расположены по двум сторонам дорожной насыпи, служившей основой для узкоколейной железной дороги. Были выявлены одиночные и траншейные окопы, огневые точки и землянки. Сохранность сооружений хуже, чем в Ядринском районе ввиду песчаного грунта и зарастания смешанным лесом.
Сбор воспоминаний участников является сложной задачей. Во-первых, в живых их осталось немного. Во-вторых, в силу возраста (средний их возраст составляет более 90 лет) и состояния здоровья они дают отрывочные сведения о месте расположения укреплений и процессе их строительства. При содействии Ядринской районной администрации и местных краеведов летом 2020 г. были проведены встречи с двумя тружениками тыла и собрано еще шесть воспоминаний родственников.
Участником строительства Сурского рубежа была Дина Арсентьевна Белова, 1930 г.р., жительница д. Сареево Ядринского района. На начало войны ей было 11 лет. Однако она помнит многие детали этой стройки:
В школе д. Персирланы Реной Витальевной Мурзиной были переданы сведения о Юлии Викторовне Кольцовой, 1928 г.р., уроженке с. Большой Сундырь Ядринского района. Ветеран труда вспоминала о военном времени:
Строительство оборонительного рубежа стало одной из героических страниц истории Великой Отечественной войны. Фрагменты оборонительных сооружений по берегам р. Суры сохранились большими участками. В большинстве своем это уже заросшие ямы, обвалившиеся противотанковые рвы и сгнившие срубы ДЗОТов, покрытые лесом и кустарником. И в то же время это ярчайшие следы того времени — времени невероятного патриотизма и героического труда людей, совершивших подвиг во имя Победы.
По итогом проведенного исследования пришли к следующим выводам. Картографирование укреплений целесообразно проводить на основании визуального осмотра в весенне-осенний период, когда нет высокой травы и листвы на деревьях. К числу оборонительных сооружений относить все ямы и траншеи, расположенные вдоль берега, нужно только после сопоставления с картой строительства 1941—1942 гг. Фиксировать все объекты с помощью приборов GPS-навигации.
Большинство укреплений имеют следы естественного (природного) разрушения. Стенки укреплений и земляные отвалы осыпаются, уменьшая визуальную глубину сооружений, однако их контуры легко угадываются в рельефе благодаря фигурным линиям и прямым углам. Часть строений использована вторично для хозяйственных нужд в послевоенные годы (распашка, хозяйственные и мусорные ямы, охотничьи «засидки»).
Противотанковый ров сохранился лучше всего благодаря внушительным размерам. Весенние разливы, изменение русла реки и заболачивание территорий приводят к разрушению и нивелированию укрепления. В результате подъема уровня воды на Чебоксарской ГЭС до проектной отметки в 68 м большие участки рва на территории Ядринского и Красночетайского районов окажутся в зоне затопления.
В трех случаях зафиксировано повреждение поверхности основания мыса, на котором расположены археологические памятники — городища раннего железного века. На Сареевском городище «Хыр сарчё» на стрелке мыса имеются окопы, а у основания — противотанковый ров. На фотографиях, сделанных Е.П. Михайловым в 1986 г., ров еще не покрыт лесом и кустарником, тогда как на момент осмотра в 2020 г. они уже полностью заросли. По основанию Пандиковского городища идет ряд окопов. Поселение у городища Выселок № 1 расположено в непосредственной близости от укреплений. Степень разрушений поселения пока не установлена.
Реконструкция, восстановление или музеефикация отдельного участка рубежа может способствовать развитию туристического направления в республике. Участок у с. Ильина Гора несомненно обладает большим историко-туристическим потенциалом. Свободный доступ к противотанковому рву и шаговая доступность к укрепрайону у пос. Выселок № 1, дополняется широким обзором местности. Рядом располагаются исторические достопримечательности — пос. Курмыш (осн. 1372 г.), памятный знак в честь стоянки здесь войск Е.И. Пугачева, церковь Илии Пророка (1903—1907), усадьбы братьев Таланцевых у дд. Выселок № 1 и Новая Екатериновка.
Комплексное изучение воспоминаний участников строительства Сурского рубежа, а также их родственников можно рассматривать как важный исторический источник для определения месторасположения объектов военного времени и воссоздания картины прошлого.
Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021