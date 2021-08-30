22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал Рафика Салахиева, кандидата технических наук, ведущего научного сотрудника Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан (г. Казань).

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

Р. Р. Салахиев

ДОКУМЕНТЫ ПОРТАЛА «ПАМЯТЬ НАРОДА»

В СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ОБ УЧАСТНИКАХ СТРОИТЕЛЬСТВА КАЗАНСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА В 1941—1942 ГОДАХ

С некоторыми событиями в истории Великой Отечественной войны поисковики сталкивают­ся, работая с просьбами граждан о поиске сведений о своих погиб­ших на войне родственниках или запросами организаций о поиске информации о событиях войны на определенной территории.

С 1993 г. поисковики Общественной молодежной организации «Объ­единение «Отечество» Республики Татарстан проводят постоянную работу по учету и контролю состояния воинских захоронений периода Великой Отечественной войны на территории Татарстана. За эти годы были изучены все воинские захоронения этого периода в республике, выявлены и дополнены сведения о похороненных воинах (22 кладби­ща в 18 населенных пунктах), результаты работ были обобщены в книгах. В ходе исследований нам попадались разрозненные данные о красноармейцах, умерших и похороненных в 1941—1942 гг. на территории Апастовского, Буинского, Кайбицкого и Тетюшского районов. К сожалению, информации о них было мало, только то, что занесено в учетные карточки воинских захоронений и написано на надмогильных мемориальных знаках. Недостаточность документально­го материала не позволила включить в книги места захоронения вои­нов, предположительно умерших при строительстве оборонительных сооружений Казанского обвода.

Наш интерес к этой теме поддерживался также обращениями граж­дан с просьбами о поиске места захоронения своих близких, умерших «при рытье окопов». Да и по рассказам собственных бабушек, участ­ниц строительства, тема была знакома с детства. Но, будучи детьми, мы не всегда с пониманием относились к этим воспоминаниям. Час­тично запомнился рассказ моей бабушки, как зимой пешком через лес ходили за 40 км рыть окопы в Кайбицкий район, как им дали один выходной день сходить в деревню проведать детей, которого хватило только на дорогу туда и обратно, — пришли домой ночью, обняли детей и пошли обратно. За неявку на место работы в назна­ченное время сурово наказывали по законам военного времени.

Из фондов Госархива современной истории Чувашии Строительство военно-полевых сооружений

С началом работы в общем доступе в сети Интернет Обобщенного банка данных Министерства обороны РФ, значительным пополнени­ем его новыми документами в последнее время, появилась возмож­ность получить дополнительные сведения о погибших военнослужа­щих — участниках Великой Отечественной войны, в том числе изучить документы воинских частей, участвовавших в строительстве оборони­тельных сооружений.

На начало 2021 г. электронный общедоступный банк данных Ми­нистерства обороны Российской Федерации в Интернете состоит из трех сайтов: Обобщенный банк данных «Мемориал», Электронный банк документов «Подвиг народа в Вели­кой Отечественной войне 1941—1945 гг.»и пор­тал «Память народа», включающий в себя также документы первых двух сайтов.

В ходе поисков в банке данных «Мемориал» по месту выбытия (захоронения) в интересующих нас районах республики, затем уточ­нения сведений по выявленным номерам воинских частей на портале «Память народа», нам удалось найти данные о 15 воинах, умерших и похороненных на территории Апастовского, Буинского, Кайбицкого и Тетюшского районов в период строительства оборонительных со­оружений в конце 1941 — начале 1942 г.

Из выявленных 15 умерших 9 похоронены в Тетюшском районе (5 — в с. Льяшево, 3 — в с. Монастырское, 1 — в с. Большая Турма), 3 похоронены в Буинском, 2 — в Кайбицком и 1 в Апастовском районах.

9 из 15 воинов были из 8-й саперной бригады, 5 — из 1313-й рабочей колонны, у одного воинская часть не указана.

Все пятеро умерших, учтенных в найденных нами документах во­еннослужащих 1313-й рабочей колонны, были призваны военкомата­ми Москвы. В соответствующем списке 8-й саперной бригады значится один москвич, остальные призваны из Татарстана. По сведениям кра­еведа из г. Тетюши А.С. Хохлова, много лет изучающего историю со­оружения Казанского обвода, «военная рабочая колонна № 1313 при­была в район строительства из Москвы в количестве одной тысячи человек. В декабре прибыл восьмой строительный участок, их рассе­лили в селах Монастырское, Красная Поляна, Льяшево и Долгая По­ляна». Как предполагает Анатолий Сергеевич, села Монастырское и Льяшево в извещениях как место захоронения умерших красноар­мейцев встречаются чаще, вероятно, потому, что в этих селах разме­щались штабы саперных батальонов, где и оформляли документы. А на самом деле умершие воины могли быть похоронены и в других насе­ленных пунктах. Например, в с. Ильинское Тетюшского района есть безымянная могила красноармейца, умершего при сооружении об­вода. По поводу этой могилы в Ильинском в мае 2012 г. в РОМО «Объ­единение «Отечество» Республики Татарстан поступило обраще­ние заместителя председателя Совета ветеранов Тетюшского района

Расчет станкового пулемета 8-й гвардейской стрелковой дивизии. 1942

Г.П. Королева: «Буквально перед 9 мая 2012 г. Совету ветеранов стало известно, что в Тетюшском районе в селе Ильинское имеется захоро­нение советского солдата времен Великой Отечественной войны. На могиле неизвестного красноармейца установлен столбик с выбитой звездой. Имя неизвестно. В селе Ильинское во время Великой Отече­ственной войны была расквартирована войсковая часть, возможно, тыловая, солдаты которой, одетые в форму бойцов Красной Армии, занимались рытьем окопов в ноябре—декабре 1941 года. По воспоми­наниям старожилов села, солдаты в основном были украинцами, раз­говаривали на украинском языке. В течение зимы 1941—1942 гг. солдат отправили частично на фронт, а частично по домам. Предположи­тельно, но не точно, солдаты были из трудовой армии, то есть не­годные к строевой службе. Один из солдат скончался и был захоронен предположительно в ноябре 1941 — январе 1942 г. Возможно, кто-то ищет могилу данного солдата. Если у Вас имеются какие-либо сведе­ния, то напишите нам». К сожалению, документов о похороненном в с. Ильинское красноармейце нам пока не удалось найти.

По отметкам на угловых штампах извещений батальонов можно предположить, что штабы саперных батальонов 8-й саперной бри­гады находились в следующих селах: 1258-й саперный батальон — в с. Большое Подберезье Кайбицкого района, 1260-й — в с. Ульянково Кайбицкого района, 1263-й — в с. Монастырское Тетюшского района, 1264-й саперный батальон — в г. Тетюши.

На извещениях двух батальонов (1268-го и 1273-го) место дислока­ции не указано, но три красноармейца этих батальонов похоронены, вероятнее всего, в Буинском районе в селах Кайбицы, Нурлаты и Старые Мертли.

Штаб рабочей колонны № 1313 размещался в с. Льяшево Тетюш­ского района.

Из обзора найденных документов можно также отметить, что умер­ший первым из выявленных 15 воинов, П.С. Семин из 12 630-го сапер­ного батальона, учтен похороненным 17.12.1941 г. в с. Монастырское Тетюшского района. Последний, И.В. Макаров, умер 6.3.1942 г. в боль­нице с. Турминское Кайбицкого района. Об умершем 9.5.1942 г. в с. Апастово Мингарифе Назмутдинове (в другом документе имя — Назип) данных об участии в строительстве оборонительных сооружений нет, но предполагаем, что красноармеец Назмутдинов тоже был бойцом одной из этих воинских частей.

История самих саперных частей, принимавших участие в строи­тельстве оборонительных сооружений, в определенном объеме отра­жена в литературе: «К 1 ноября 1941 года были сформированы девять саперных армий, получивших номера с 1-й по 9-й. Эти армии состоя­ли из 30 саперных бригад и имели в общей сложности 570 саперных батальонов, получивших номера с 1200-го по 1465-й и с 1543-го по 1771-й. Общая численность военнослужащих саперных армий на 1 но­ября 1941 года составила 299 730 человек».

По данным исследователя Г.В. Малиновского: «8-я саперная бри­гада 4-й саперной армии сформирована 25.10.1941 г. в Приволжском военном округе в г. Казани в составе: управление бригады, 19 са­перных батальонов (№ 1257—1275), автотракторный батальон и от­ряд механизации. В январе—феврале 1257, 1259, 1261 и 1262-й сапер­ные батальоны выбыли из бригады в действующую армию, а 1273, 1274 и 1275-й саперные батальоны расформированы. В апреле 1942 г. бригада расформирована; личный состав оставшихся 12 саперных батальонов обращен на формирование 120-й стрелковой дивизии и рабочих колонн. В Приволжском ( с 01.12.1941 г. — Московском) во­енном округе бригада в составе 4-й саперной армии строила Казан­ский оборонительный обвод в Татарской АССР. Бригадой коман­довал подполковник П.Ф. Новиков (ноябрь 1941 — апрель 1942 г.)».

В исследовании нашего коллеги-поисковика Р. Савченко отмечает­ся, что Управление 8-й саперной бригады, 16-й отряд механизации саперных работ и 16-й отдельный автотракторный батальон форми­ровались в Казани, а саперные батальоны в поселках и селах под Казанью: Юдино, Кукушкино, Борисово, Константиновка, Самосырово, Малые Клыки, Богородское.

Проследив в интернет-ресурсах Министерства обороны Российской Федерации боевой путь и потери отправленных на фронт батальонов 8-й саперной бригады, выясняем, что 1257-й саперный батальон с января 1942 г. нес большие потери в боях в Лычковском и Полавском районах Ленинградской (ныне Новгородской) области. 1259-й сапер­ный батальон весной 1942 г. воевал на Калининском фронте, осенью — на Северо-Западном. 1262-й саперный батальон летом 1942 г. — в Воро­нежской области. Кроме донесений о потерях, в именных списках частей есть также большой, из 1417 записей, список личного состава 1271-го саперного батальона, большинство бойцов в котором из раз­ных районов Татарстана.

Саперы Красной Армии разбирают проволочные заграждения. 1944

В заключение приведем установленный нами к настоящему време­ни список военнослужащих, умерших при строительстве Казанского обвода и похороненных на территории Татарстана:

Кайбицкий район:

МАКАРОВ Иван Васильевич, уроженец д. Хрущово Серпуховского района Московской области. Сержант 1260-го саперного батальона 8-й саперной бригады. Умер 06.03.1942 г. , похоронен: Кайбицкий рай­он, с. Турминское.

ЧЕКМАРЕВ Иван Николаевич, 1895 г.р., уроженец с. Кашкара, мо­билизован Кукморским РВК Татарской АССР. Рядовой 1258-го сапер­ного батальона 8-й саперной бригады. Умер 25.01.1942 г. , похоронен: Кайбицкий район, с. Большое Подберезье.

Буинский район:

АГАПОВ Николай Григорьевич, 1900 г.р., уроженец с. Новое Ильмово, мобилизован Дрожжановским РВК Татарской АССР. Красноармеец 1268-го саперного батальона 8-й саперной бригады. Умер 18.02.1942 г. , похоронен: по одним документам — в г. Буинск, по другим — в Кайбицах (вероятно, Буинского района).

ЛЕУШИН Василий Ильич, 1906 г.р., уроженец с. Старая Русская Киреметь Аксубаевского района. Красноармеец 1273-го саперного ба­тальона 8-й саперной бригады. Умер 28.12.1941 г. , похоронен: Буденновский (ныне Буинский) район, с. Старые Мертли, кладбище.

РАХИМОВ Фархулла Валеевич, мобилизован Лениногорским РВК Татарской АССР. Красноармеец 1268-го саперного батальона 8-й са­перной бригады. Умер 7.2.1942 г., похоронен: с. Нурлаты (вероятно, Буинского района).

Тетюшский район:

ГЕРАСИМОВ Иван Никифорович, мобилизован Октябрьским РВК Татарской АССР. Красноармеец 1264-го саперного батальона 8-й са­перной бригады. Умер 02.01.1942 г. , похоронен: Тетюшский район, д. Боль­шая Турма.

ГОНЧАКОВ Емельян Илларионович, 1898 г.р., уроженец с. Лягушкино, мобилизован Билярским РВК Татарской АССР. Красноармеец 1263-го саперного батальона 8-й саперной бригады. Умер 17.01.1942 г. , похоронен: Тетюшский район, с. Монастырское.

ГУСЬКОВ Василий Михайлович, 1900 г.р., мобилизован Соколь­ническим РВК г. Москва. Военнообязанный, рабочая колонна № 1313. Умер 06.01.1942 г. , похоронен: Тетюшский район, с. Льяшево.

КОНЬКОВ Александр Николаевич, 1897 г.р., уроженец с. Марьино Малинского района Московской области. Красноармеец, рабочая ко­лонна № 1313. Умер 02.01.1942 г. , похоронен: Тетюшский район, с. Лья­шево, кладбище.

КОСТЮНИН Николай Георгиевич, 1907 г.р., мобилизован Бауман­ским РВК г. Москва. Рядовой, рабочая колонна № 1313. Умер 18.01.1942 г. , похоронен: Тетюшский район, с. Льяшево.

СЕМИН Петр Степанович, 1897 г.р., место жительства: г. Набе­режные Челны, мобилизован Челнинским РВК Татарской АССР. Ря­довой 1263-го саперного батальона 8-й саперной бригады. Умер 17.12.1941 г. , похоронен: Тетюшский район, с. Монастырское.

ФАТТАХОВ Нурмухамед, 1904 г.р., уроженец д. Качелино, мобили­зован Арским РВК. Красноармеец 1263-го саперного батальона 8-й са­перной бригады. Умер 16.01.1942 г. , похоронен: Тетюшский район, с. Мо­настырское.

ШВАРЦ Меер Израилович, 1896 г.р., мобилизован Тимирязевским РВК г. Москва. Военнообязанный, 2-я рота рабочей колонны № 1313. Умер 31.12.1941 г. , похоронен: Тетюшский район, с. Льяшево, клад­бище.

ЮДАЕВ Трофим Семенович, 1897 г.р., уроженец д. Доробино Теп — ло-Огаревский района Тульской области, мобилизован Тимирязев­ским РВК г. Москва. Военнообязанный, рабочая колонна № 1313. Умер 06.01.1942 г. , похоронен: Тетюшский район, с. Льяшево, кладбище.

Апастовский район: