Участники строительства Казанского рубежа. Данные портала «Память народа»
22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал Рафика Салахиева, кандидата технических наук, ведущего научного сотрудника Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан (г. Казань).
Р. Р. Салахиев
ДОКУМЕНТЫ ПОРТАЛА «ПАМЯТЬ НАРОДА»
В СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ОБ УЧАСТНИКАХ СТРОИТЕЛЬСТВА КАЗАНСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА В 1941—1942 ГОДАХ
С некоторыми событиями в истории Великой Отечественной войны поисковики сталкиваются, работая с просьбами граждан о поиске сведений о своих погибших на войне родственниках или запросами организаций о поиске информации о событиях войны на определенной территории.
С 1993 г. поисковики Общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» Республики Татарстан проводят постоянную работу по учету и контролю состояния воинских захоронений периода Великой Отечественной войны на территории Татарстана. За эти годы были изучены все воинские захоронения этого периода в республике, выявлены и дополнены сведения о похороненных воинах (22 кладбища в 18 населенных пунктах), результаты работ были обобщены в книгах. В ходе исследований нам попадались разрозненные данные о красноармейцах, умерших и похороненных в 1941—1942 гг. на территории Апастовского, Буинского, Кайбицкого и Тетюшского районов. К сожалению, информации о них было мало, только то, что занесено в учетные карточки воинских захоронений и написано на надмогильных мемориальных знаках. Недостаточность документального материала не позволила включить в книги места захоронения воинов, предположительно умерших при строительстве оборонительных сооружений Казанского обвода.
Наш интерес к этой теме поддерживался также обращениями граждан с просьбами о поиске места захоронения своих близких, умерших «при рытье окопов». Да и по рассказам собственных бабушек, участниц строительства, тема была знакома с детства. Но, будучи детьми, мы не всегда с пониманием относились к этим воспоминаниям. Частично запомнился рассказ моей бабушки, как зимой пешком через лес ходили за 40 км рыть окопы в Кайбицкий район, как им дали один выходной день сходить в деревню проведать детей, которого хватило только на дорогу туда и обратно, — пришли домой ночью, обняли детей и пошли обратно. За неявку на место работы в назначенное время сурово наказывали по законам военного времени.
С началом работы в общем доступе в сети Интернет Обобщенного банка данных Министерства обороны РФ, значительным пополнением его новыми документами в последнее время, появилась возможность получить дополнительные сведения о погибших военнослужащих — участниках Великой Отечественной войны, в том числе изучить документы воинских частей, участвовавших в строительстве оборонительных сооружений.
На начало 2021 г. электронный общедоступный банк данных Министерства обороны Российской Федерации в Интернете состоит из трех сайтов: Обобщенный банк данных «Мемориал», Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»и портал «Память народа», включающий в себя также документы первых двух сайтов.
В ходе поисков в банке данных «Мемориал» по месту выбытия (захоронения) в интересующих нас районах республики, затем уточнения сведений по выявленным номерам воинских частей на портале «Память народа», нам удалось найти данные о 15 воинах, умерших и похороненных на территории Апастовского, Буинского, Кайбицкого и Тетюшского районов в период строительства оборонительных сооружений в конце 1941 — начале 1942 г.
Из выявленных 15 умерших 9 похоронены в Тетюшском районе (5 — в с. Льяшево, 3 — в с. Монастырское, 1 — в с. Большая Турма), 3 похоронены в Буинском, 2 — в Кайбицком и 1 в Апастовском районах.
9 из 15 воинов были из 8-й саперной бригады, 5 — из 1313-й рабочей колонны, у одного воинская часть не указана.
Все пятеро умерших, учтенных в найденных нами документах военнослужащих 1313-й рабочей колонны, были призваны военкоматами Москвы. В соответствующем списке 8-й саперной бригады значится один москвич, остальные призваны из Татарстана. По сведениям краеведа из г. Тетюши А.С. Хохлова, много лет изучающего историю сооружения Казанского обвода, «военная рабочая колонна № 1313 прибыла в район строительства из Москвы в количестве одной тысячи человек. В декабре прибыл восьмой строительный участок, их расселили в селах Монастырское, Красная Поляна, Льяшево и Долгая Поляна». Как предполагает Анатолий Сергеевич, села Монастырское и Льяшево в извещениях как место захоронения умерших красноармейцев встречаются чаще, вероятно, потому, что в этих селах размещались штабы саперных батальонов, где и оформляли документы. А на самом деле умершие воины могли быть похоронены и в других населенных пунктах. Например, в с. Ильинское Тетюшского района есть безымянная могила красноармейца, умершего при сооружении обвода. По поводу этой могилы в Ильинском в мае 2012 г. в РОМО «Объединение «Отечество» Республики Татарстан поступило обращение заместителя председателя Совета ветеранов Тетюшского района
Г.П. Королева: «Буквально перед 9 мая 2012 г. Совету ветеранов стало известно, что в Тетюшском районе в селе Ильинское имеется захоронение советского солдата времен Великой Отечественной войны. На могиле неизвестного красноармейца установлен столбик с выбитой звездой. Имя неизвестно. В селе Ильинское во время Великой Отечественной войны была расквартирована войсковая часть, возможно, тыловая, солдаты которой, одетые в форму бойцов Красной Армии, занимались рытьем окопов в ноябре—декабре 1941 года. По воспоминаниям старожилов села, солдаты в основном были украинцами, разговаривали на украинском языке. В течение зимы 1941—1942 гг. солдат отправили частично на фронт, а частично по домам. Предположительно, но не точно, солдаты были из трудовой армии, то есть негодные к строевой службе. Один из солдат скончался и был захоронен предположительно в ноябре 1941 — январе 1942 г. Возможно, кто-то ищет могилу данного солдата. Если у Вас имеются какие-либо сведения, то напишите нам». К сожалению, документов о похороненном в с. Ильинское красноармейце нам пока не удалось найти.
По отметкам на угловых штампах извещений батальонов можно предположить, что штабы саперных батальонов 8-й саперной бригады находились в следующих селах: 1258-й саперный батальон — в с. Большое Подберезье Кайбицкого района, 1260-й — в с. Ульянково Кайбицкого района, 1263-й — в с. Монастырское Тетюшского района, 1264-й саперный батальон — в г. Тетюши.
На извещениях двух батальонов (1268-го и 1273-го) место дислокации не указано, но три красноармейца этих батальонов похоронены, вероятнее всего, в Буинском районе в селах Кайбицы, Нурлаты и Старые Мертли.
Штаб рабочей колонны № 1313 размещался в с. Льяшево Тетюшского района.
Из обзора найденных документов можно также отметить, что умерший первым из выявленных 15 воинов, П.С. Семин из 12 630-го саперного батальона, учтен похороненным
История самих саперных частей, принимавших участие в строительстве оборонительных сооружений, в определенном объеме отражена в литературе: «К 1 ноября 1941 года были сформированы девять саперных армий, получивших номера с 1-й по 9-й. Эти армии состояли из 30 саперных бригад и имели в общей сложности 570 саперных батальонов, получивших номера с 1200-го по 1465-й и с 1543-го по 1771-й. Общая численность военнослужащих саперных армий на 1 ноября 1941 года составила 299 730 человек».
По данным исследователя Г.В. Малиновского: «8-я саперная бригада 4-й саперной армии сформирована
В исследовании нашего коллеги-поисковика Р. Савченко отмечается, что Управление 8-й саперной бригады, 16-й отряд механизации саперных работ и 16-й отдельный автотракторный батальон формировались в Казани, а саперные батальоны в поселках и селах под Казанью: Юдино, Кукушкино, Борисово, Константиновка, Самосырово, Малые Клыки, Богородское.
Проследив в интернет-ресурсах Министерства обороны Российской Федерации боевой путь и потери отправленных на фронт батальонов 8-й саперной бригады, выясняем, что 1257-й саперный батальон с января 1942 г. нес большие потери в боях в Лычковском и Полавском районах Ленинградской (ныне Новгородской) области. 1259-й саперный батальон весной 1942 г. воевал на Калининском фронте, осенью — на Северо-Западном. 1262-й саперный батальон летом 1942 г. — в Воронежской области. Кроме донесений о потерях, в именных списках частей есть также большой, из 1417 записей, список личного состава 1271-го саперного батальона, большинство бойцов в котором из разных районов Татарстана.
В заключение приведем установленный нами к настоящему времени список военнослужащих, умерших при строительстве Казанского обвода и похороненных на территории Татарстана:
Кайбицкий район:
МАКАРОВ Иван Васильевич, уроженец д. Хрущово Серпуховского района Московской области. Сержант 1260-го саперного батальона 8-й саперной бригады. Умер
ЧЕКМАРЕВ Иван Николаевич, 1895 г.р., уроженец с. Кашкара, мобилизован Кукморским РВК Татарской АССР. Рядовой 1258-го саперного батальона 8-й саперной бригады. Умер
Буинский район:
АГАПОВ Николай Григорьевич, 1900 г.р., уроженец с. Новое Ильмово, мобилизован Дрожжановским РВК Татарской АССР. Красноармеец 1268-го саперного батальона 8-й саперной бригады. Умер
ЛЕУШИН Василий Ильич, 1906 г.р., уроженец с. Старая Русская Киреметь Аксубаевского района. Красноармеец 1273-го саперного батальона 8-й саперной бригады. Умер
РАХИМОВ Фархулла Валеевич, мобилизован Лениногорским РВК Татарской АССР. Красноармеец 1268-го саперного батальона 8-й саперной бригады. Умер 7.2.1942 г., похоронен: с. Нурлаты (вероятно, Буинского района).
Тетюшский район:
ГЕРАСИМОВ Иван Никифорович, мобилизован Октябрьским РВК Татарской АССР. Красноармеец 1264-го саперного батальона 8-й саперной бригады. Умер
ГОНЧАКОВ Емельян Илларионович, 1898 г.р., уроженец с. Лягушкино, мобилизован Билярским РВК Татарской АССР. Красноармеец 1263-го саперного батальона 8-й саперной бригады. Умер
ГУСЬКОВ Василий Михайлович, 1900 г.р., мобилизован Сокольническим РВК г. Москва. Военнообязанный, рабочая колонна № 1313. Умер
КОНЬКОВ Александр Николаевич, 1897 г.р., уроженец с. Марьино Малинского района Московской области. Красноармеец, рабочая колонна № 1313. Умер
КОСТЮНИН Николай Георгиевич, 1907 г.р., мобилизован Бауманским РВК г. Москва. Рядовой, рабочая колонна № 1313. Умер
СЕМИН Петр Степанович, 1897 г.р., место жительства: г. Набережные Челны, мобилизован Челнинским РВК Татарской АССР. Рядовой 1263-го саперного батальона 8-й саперной бригады. Умер
ФАТТАХОВ Нурмухамед, 1904 г.р., уроженец д. Качелино, мобилизован Арским РВК. Красноармеец 1263-го саперного батальона 8-й саперной бригады. Умер
ШВАРЦ Меер Израилович, 1896 г.р., мобилизован Тимирязевским РВК г. Москва. Военнообязанный, 2-я рота рабочей колонны № 1313. Умер
ЮДАЕВ Трофим Семенович, 1897 г.р., уроженец д. Доробино Теп — ло-Огаревский района Тульской области, мобилизован Тимирязевским РВК г. Москва. Военнообязанный, рабочая колонна № 1313. Умер
Апастовский район:
НАЗМУТДИНОВ Мингариф (в другом документе — Назип), 1909 г.р., уроженец д. Нижняя Кня Балтасинского района. Красноармеец. Умер
Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021