Представители российского правительства наконец отреагировали на масштабный разлив нефти под Новороссийском — как заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, причиной ЧП стало отсутствие капитального ремонта сооружений. Слова чиновницы явно опровергают объяснения представителей Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), утверждавших, что в качестве основной причины разлива нефти рассматривается заводской брак гидрокомпенсатора выносного устройства для погрузки нефти на танкер. Установить виновника аварии и заставить его сполна заплатить за случившееся крайне важно, поскольку это позволит провести природозащитные мероприятия в районе разлива нефтепродуктов.

Боим Соломон Самсонович. Новороссийск. 1960-е

«То, что случилось, в качестве основной причины на этом объекте было связано с многолетней эксплуатацией без капитального ремонта», — заявила Абрамченко, по словам которой, масштабы нефтеразлива всё еще не подсчитаны. Напомним, 7 августа при закачке на греческий танкер Minerva Symphon в 6 км километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел «залповый выброс» нефти. Происшествие крайне неприятное, но главной проблемой и опасностью стало не только само ЧП, но и реакция на него со стороны КТК. Представители компании сразу пытались делать вид, что ничего страшного не случилось, и приуменьшить масштаб разлива, сообщая, что площадь загрязнения не превысила 200 квадратных метров, а объем — всего 12 кубических метров. Эти оценки сразу же были поставлены под сомнение экологами и экспертами, которые отмечали, что нефть в танкеры подается со скоростью 5000 тонн в час, то есть около 1,5 тонны в секунду. С учетом этого, всего за 5 секунд «залпового выброса» в море оказались бы примерно 6 тонн нефти. И это оптимистичная оценка, поскольку нескольких секунд на перекрытие потока нефти явно не хватило бы.

Черное пятно заметили из космоса

Однако на основании данных Института космических исследований РАН стало возможным сделать вывод, что площадь загрязнения акватории оказалась в 400 тыс. (!) раз больше, чем заявляли представители консорциума — на спутниковых снимках было видно, что нефтяное пятно растянулось почти на 80 квадратных километров. А это в 400 000 раз больше, чем предыдущая оценка в 200 кв. м.

Несмотря на появившиеся доказательства, гендиректор АО «КТК-Р» Николай Горбань продолжил стоять на своем: по его словам, 12 августа специалисты компании обследовали акваторию и не обнаружили в воде никаких остаточных явлений после разлива. Эти заявления еще больше встревожили представителей местного правозащитного сообщества, которые опасаются, что нефтепродукты опустились на дно моря и сейчас просто не видны. Но это не значит, что угроза миновала, ‑ и там они могут нанести серьезный ущерб растительному и животному миру моря. Нужно не делать вид, что ничего не произошло, а выяснить, сколько нефти разлилось в действительности, определить нанесенный ущерб и оценить, во сколько обойдется очистка моря.

Через некоторое время Следственный комитет переквалифицировал дело о ЧП под Новороссийском на более тяжкий состав преступления — если поначалу речь шла о загрязнении морской среды (ч. 1, ст. 252 УК), то теперь — о загрязнении, причинившем существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде (ч. 2 ст. 252 УК РФ). Также в офисах КТК прошли обыски, а экоактивисты ждут, когда же в деле появятся обвиняемые.

Но в КТК упорствуют: разлив был незначительный, а урон природе нанесен минимальный. «Данные лабораторного анализа позволяют говорить о том, что вода в акватории Морского терминала КТК и прилегающих районах остается стабильно чистой, наблюдается положительная динамика снижения количества примесей в районе ВПУ-1 — с 0,03 до 0,02 мг/дм3 за 5 дней», — сообщает компания на своем сайте.

Борьба за масштаб

Почему же представители компании пытаются занизить масштабы разлива? Ответ на этот вопрос принципиально важен и лежит на поверхности. Объем попавшей в воду нефти будет иметь решающее значение при расчете размера ущерба. Сейчас идет борьба за то, каким будет наказание за разлив для компании. Член Общественного совета по экологической безопасности при администрации Новороссийска Татьяна Трибрат высказывала предположение, что руководство КТК может в десятки раз занижать объемы разлива нефти. «В Новороссийске подобная ситуация произошла в 1998 году: случился разлив нефти на Шесхарисе. Виновник разлива нефти так же лгал. Главное сейчас — добиться правды и подсчитать реальный ущерб», — отмечала Трибрат.

«Если верить официальной версии, то речь идет примерно о 10 т [нефти]. Но если опираться на данные ИКИ РАН, то объем может составить вплоть до 5000 т, а это уже загрузка небольшого танкера. Вряд ли утечка такого масштаба могла быть длительное время проигнорирована компанией», — отмечал директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, по оценкам которого, ущерб от ЧП в море в зависимости от масштаба может достигать до 5 млрд руб.

«Нефтеразливы являются системной проблемой и связаны с низким уровнем обновления инфраструктуры, нежеланием нефтяных компаний вкладываться в модернизацию, — отмечает руководитель направления «Климат и энергетика» «Greenpeace России» Василий Яблоков. — Так, например, некоторые объекты эксплуатируются со времен Советского Союза. Нефтяные компании экономят на модернизации и тем самым снижают себестоимость добычи, а значит — повышают прибыль. Штрафы за экологические нарушения всё еще остаются крайне низкими и не мотивируют компании соблюдать высокие экологические стандарты. Огромный иск в отношении «Норникеля» стал прецедентом». Напомним, в 2020 году в результате прорыва резервуара на ТЭЦ в Норильске в окружающую среду утекло 21 тыс. тонн дизельного топлива. В результате «дочка» «Норникеля» была оштрафована за нанесение экологического ущерба на беспрецедентную для РФ сумму в 146 млрд руб. Этот штраф впечатлил многих и, видимо, руководство КТК готово пойти на многое, чтобы не повторить «подвиг» «Норникеля».

НАСА Чёрное море из космоса

Определить реальный масштаб разлива для КТК, судя по всему, опасно с финансовой точки зрения. Для компании выгодно делать вид, что ничего не произошло, и публиковать благостные отчеты. А что будет с природой — дело второстепенное. Ситуация становится более понятной, если знать, что КТК, по сути, иностранная компания — только 24% ее принадлежат РФ. Остальным акционерам состояние российской экологии не особенно важно. Для бизнесменов ведь важно получать прибыль, а не нести расходы на совершенствование инфраструктуры, закупку современного оборудования. Ну, а то, что трубопроводная система активнейшим образом эксплуатируется уже два десятилетия (по данным СМИ, и за 20 лет объем прокачки вырос с 28 до почти 70 млн т в год)… Изношенность трубопроводной системы, которая была констатирована вице-премьером Викторией Абрамченко, в КТК, похоже, мало кого волнует.

Как заявила Абрамченко, в связи с ЧП в течение месяца будет проведена проверка портов с участием Росприроднадзора и Ростехнадзора, также будут проверены все опасные грузы. Однако что же с экологией Чёрного моря, ведь эти проверки не помогут спасти ее? Следы нефтепродуктов после разлива, по данным СМИ, наблюдались у береговой зоны в районе Абрау-Дюрсо, где расположен крупнейший в России производитель игристых вин. Кроме того, ожидалось, что нефтяные следы могут оказаться в прибрежной зоне Утришского заповедника, известного своими уникальными можжевелово-фисташковыми лесами, но и фермами по разведению устриц. Масляные пятна на поверхности воды в акватории Чёрного моря были обнаружены работниками дельфинария на Большом Утрише вблизи Анапы (Краснодарский край). Сейчас необходимо точно выяснить объем разлива, не доверяя оценкам КТК, и, с учетом объективных данных, начать очистку моря и побережья от нефтепродуктов. А консорциуму придется заплатить за случившееся и, в первую очередь, за «многолетнюю эксплуатацию без капитального ремонта» трубопроводов.