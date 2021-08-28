Слезы нужно выплакать до конца. О детстве, растоптанном войной
22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал Татьяны Янгайкиной, кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника отдела региональных исследований и этнографии Научно-исследовательского института гуманитарных наук при правительстве Мордовии (г. Саранск).
Т.И. Янгайкина
ДЕТСТВО, РАСТОПТАННОЕ ВОЙНОЙ: АДАШЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В годы Великой Отечественной войны в Мордовскую АССР эвакуировались представители почти всех союзных республик европейской части СССР. По данным сводной отчетности Переселенческого отдела при СНК Мордовской АССР, к концу 1941 г. из Карело-Финской ССР в республику прибыли 3 194 чел., Украинской ССР — 9 069, Литовской ССР — 2 009, Латвийской ССР — 969 чел. и т.д. [4, с. 216]. Первые эшелоны с эвакуированными начали прибывать в МАССР в июле 1941 г. 10 июля 1941 г. было принято 9 эшелонов общей численностью 9 тыс. чел.
Немало населения прибывало из Воронежской, Тульской, Ярославской, Курской, Орловской, Рязанской, Калининской, Архангельской, Мурманской областей. Из Мурманска в Мордовию прибыло 6 337 чел., в их числе были дети Василий, Валентина и Анна Птицины и еще двоюродные брат и сестра — Михеева Прасковья и Бутин Николай. 24 июня немецкая авиация уже бомбила г. Мурманск. И пока железнодорожное полотно было еще целым, детей начали эвакуировать в срочном порядке. Так получилось, что эти дети войны найдут пристанище именно в с. Адашево.
В 1941 г. по приказу Народного комиссариата просвещения Мордовии в с. Адашево был организован детский дом на 100—200 мест для детей-сирот из западных регионов, оккупированных врагом. Дети в детдом поступали из Ленинграда, Смоленска, Мурманска, с Украины. Организацией детского дома занялась эвакуированная из г. Ленинграда Александра Алексеевна Кирбитская. Потом она была директором этого учреждения. Заместителем по учебно-воспитательной работе, а позже и директором стала энергичная и предприимчивая Ревека Марковна Гинзбург, приехавшая из Белоруссии (с июля 1944 г. директор).
Детский дом был организован на базе неполной средней школы, которая, в свою очередь, вела свою историю от местной церковноприходской школы. После революции была открыта Школа коммунистической молодежи. Перед школой были установлены два памятника: В.И. Ленину и И.С. Сталину.
В данной статье нам хотелось более подробно остановиться на одной истории, которая связана непосредственно с Адашевским детским домом. Она началась задолго до того, как корреспондент Кадошкинской «районки» «Возрождение» К. Кадейкина прочитала в соцсетях просьбу 64-летней Анны Гуриной из Петрозаводска. Женщина просила жителей с. Адашево Кадошкинского района поделиться хоть какой-то информацией о работе детского дома на территории села в годы войны. А.О. Гурина по образованию учитель географии, она уже находилась на пенсии. Но одна из семейных тайн продолжала ее беспокоить. Это была эвакуация ее матери в Адашевский детский дом. При жизни мама Анны Гуриной сразу начинала плакать, когда говорила о детстве и, не желая травмировать любимого человека, дочь перестала расспрашивать ее об этих событиях. Однако после ее смерти начала выяснять детали ее детской судьбы. И однажды Анна посетила Адашево…
События этой истории начали разворачиваться в с. Корбозеро Пудожского района Республики Карелия. Там жила семья Михеевых — отец, мать и четверо детей. Главу семьи за то, что не захотел отдать в колхоз свое кровно нажитое имущество, расстреляли. Беду в деревнях принято считать заразной, да и она не приходит одна — началась финская кампания, и на границе с Карелией тревожно чувствовался дух войны. Мать Михеевых — Иринья Даниловна, решила покинуть землю, на которой много веков жили ее предки. С Корбозера в Мурманск уже переехал с семьей брат Ириньи — Петр, и Михеевы решили ехать к своим. За старшей дочерью — Прасковьей приехали двоюродные братья, девочку собрали и увезли, а остальные должны были приехать следом.
Прасковья с энтузиазмом привыкала к северному городу, ходила в школу и нетерпеливо ждала маму с малышами, но началась война. Дети дошкольного возраста эвакуировались с матерями, а учащиеся — со школьным персоналом. Птициной Маримьяне выпала нелегкая доля — собрать и отправить в неизвестность не только своих троих детей — Василия, Валентину и Анну, но еще и двух племянников, которые гостили у них — Михееву Прасковью и Бутина Николая. «Посадила я их перед собой, — вспоминала после войны Маримьяна, — и сказала: «Дети, в стране случилось страшное горе, но мы должны его пережить. Вы едете впятером, впятером и должны вернуться. Вы — одна семья, а семья должна быть всегда вместе. Никому и нигде не давайте себя разделить. Спать рядом, всем вместе. Если будут разлучать — беритесь крепко за руки и твердите, что вы одна семья. Берегите друг друга, делитесь последним куском хлеба, последней ложкой супа. И после войны нам так будет проще вас найти».
Смотря вслед уходящему поезду, на котором дети ехали в товарных вагонах с трехъярусными полками, Маримьяна страдала, думая над тем, правильно ли она все сделала. Да, выжить всем вместе легче, но если и придется погибнуть, то тоже — всем вместе. Но, как потом покажет время, именно этот завет помог братьям и сестрам выжить в тяжелые годы эвакуации. Во время распределения детей по учреждениям было несколько попыток разделить их по гендерному или возрастному признаку. Но эта пятерка воссоединялась магнетически, как капельки ртути: она кричала, плакала и топала ногами до тех пор, пока воспитатели не махали в их сторону рукой. А потом с ними решили вообще не связываться. Спали и ели они всегда вместе, голова к голове. Эвакуированных перевозили с места на место, пока в августе месяце их не приняла Мордовия, куда за годы войны было эвакуировано 25 тыс. детей в возрасте до 15 лет. Это были дети Мурманска, Смоленска, Минска и Бреста. Для размещения более 3 тыс. детей было создано 26 детских домов, и один из них — Адашевский.
Первое время в детском доме не было кроватей, спали на соломе, осенью и зимой на хватало обуви. В конце сентября 50 детей ходили босиком. Объем помещений во многих детских учреждениях не соответствовал наличию детей. В Адашевском детском доме из-за отсутствия достаточного количества кроватей часть детей спала по двое-трое на кровати, многие — на полу. В детском доме было 55 кроватей на 100 чел. По весне пропадали на колхозных полях, собирая мерзлый картофель, который отмывали, варили и ели. Ели съедобную траву, ловили в Иссе рыбу и раков. Детдомовцев очень поддерживало местное население. По осени, например, адашевцы выходили на улицу, угощая детдомовцев яблоками, а ребята, не понимая языка, брали эти спелые плоды, вкус которых им запомнился на всю жизнь. В детдоме сложилось тяжелое положение со снабжением продуктами и непродовольственными товарами. Например, в четвертом квартале 1942 г. Адашевский детский интернат ничего не получил. Недостаточное выделение продуктов питания вынуждало покупать их на рынке. Однако с 1943 г. Наркомфин СССР запретил детским домам производить покупку продуктов с рынка, что осложнило положение с питанием. В целях частичного разрешения этой проблемы каждому детскому учреждению начиная с 1942 г. выделялись земельные участки для ведения подсобного хозяйства из расчета: на 100 воспитанников — 10 га, а также семенные фонды, инвентарь. Каждый детдом Мордовской АССР получил земельный участок от 5 до 15 га, в том числе Адашевский — 11 га.
Анна говорит, что находясь на месте бывшего интерната, которого давно не существует, она явственно видела свою маму. Видела, как мальчики учились мастерить, а девочки шить. Как озорники впустили в кабинет немецкого языка грязного козла, тем самым желая напакостить учительнице вражеской лингвистики. А Прасковья за то, что не выдала проказников, получила «тройку» по иностранному языку.
Когда война закончилась, не на всех ребят пришло подтверждение о том, что их кто-то ждет. Но на Птицыных с Михеевой и Бутиным пришла эта долгожданная бумага. Доехав до г. Няндомы Архангельской области, дети разделились: Птицыны и Бутин поехали в Мурманск, а Прасковье пришлось добираться в одиночку.
Худая и изможденная девушка ходила на станции, спрашивая не едет ли какая-нибудь машина в Пудожский район. Паше подсказали, что туда в скором времени отправляется машина с солдатами. Девушка разыскала их и попросила взять с собой, но бойцы безоговорочно отказались: в 16 лет она весила 28 килограмм. Никому не хотелось отвечать за то, что та умрет по дороге. Они спросили у девушки как зовут ее мать, Паша назвала имя своей матери. Тогда один из бойцов вспомнил, что именно эта женщина из Корбозера поила их бесплатно молоком, и он уговорил взять девушку с собой. Зайдя домой, она увидела младшего братика, который спустя шесть лет даже не помнил ее:
— Я твоя сестра… а где мама?— На сенокосе, — еще не понимая, ответил мальчик, и вместе они пошли на поле, где работала мать.
— Мама, мама, — закричал брат, побежав вперед, — Пашка вернулась!
Женщина, подняв голову, упала без чувств.
— Тише ты, — подхватили ее колхозницы, — живая она, живая.
Открыв глаза, мать как в каком-то страшном сне увидела худую девочку, отдаленно напоминающую ее дочь.
И потом была целая жизнь, наполненная многообразием цветов и оттенков, которые эта разлука научила понимать детально.
Когда на просьбу Анны, одиноко «висевшую» в Интернете несколько лет, ответили из редакции районной газеты, женщина надеялась получить хотя бы несколько архивных справок. Однако, когда на страницах газеты появился материал о детском доме, Анна твердо решила приехать сама. Многие не понимали поступка 64-летней женщины с ограниченными финансовыми возможностями, с проблемами здоровья, с этой чудной затеей пересечь 1600 км только для того, чтобы увидеть небольшое мордовское село. Только в редакции «Возрождения» поняли и приняли этот поступок.
Адашевский детский дом был расформирован в 1956 г., дети были переведены в Инсарскую школу-интернат и Засечно-Слободской детдом. Деревянное здание школы функционировало до 1982 г. До сих пор жители с. Адашево вспоминают те страшные годы войны, помнят детей, чье детство оказалось растоптано войной. Анна Гурина помнит мамины слезы. Глубокие раны, бесспорно, заживут, но оставляют рубцы. С ними нужно просто смириться. А слезы нужно выплакать до конца, чтобы наконец-то отпустить их многолетнюю боль.
Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021