Прежде всего, следует оговориться, что речь об экологической или гуманитарной повестках, да и о прочих «судьбах мира» пойдёт лишь вскользь, как канва материала для осмысления судьбы единственно важной для нас территории — России — в надежде быть услышанными не только её правителями, но и друг другом. Услышанными по главному вопросу: есть ли шанс, что наша страна останется нашей? Ещё конкретней: что делать с миграцией извне?

Советский плакат «Всегда начеку!»

Немного экологических рассуждений: советский российский учёный Лев Гумилёв в своей «пассионарной теории этногенеза» вплотную подошёл к пониманию климатических причин крупнейших потрясений в жизни человечества. Подтверждением развития его учения именно в этом направлении стала вновь поступающая информация о всё новых фактах в экологической повестке человечества и — самое главное — более рациональное её осмысление. Так, в аналитическом материале портала «ИноСМИ» от 4 октября прошлого года под названием «Миру угрожает новое «переселение народов» сообщаются главные выводы доклада «Список экологических угроз — 2020» (Ecological threat register-2020), в котором приведен прогноз катастрофического сценария «переселения народов» в результате климатического кризиса, а также нехватки воды и продовольствия в странах Азии и Африки. Доклад был подготовлен международными исследовательскими центрами — Институтом экономики и мира (Institute for economics and peace — IEP), а также Институтом климата и мира (Institute for climate and peace). Доклад пронизан ощущением угрозы, нависшей над миром, и западной цивилизацией в первую очередь, проблема беженцев тесно увязывается с чрезвычайно актуальной сейчас экологической темой.

Главный вывод доклада таков: борьба за ресурсы, нехватка воды и продовольствия неизбежно создадут взрывоопасную социальную обстановку в странах Азии и Африки, что приведет к массовой миграции населения в направлении более благополучных в этом отношении стран. Отмечается, что «19 стран уже стали очагами повышенной миграционной опасности на фоне углубляющегося экологического кризиса. Среди которых Афганистан, Сирия, Ирак, Индия, Пакистан и Чад». А к 2040 году число стран с острой нехваткой воды достигнет 59, среди которых — наш сосед Китай и равная ему по перенаселенности Индия.

Мигранты

То есть ситуация на границах России остаётся напряженной. Рассмотрим лишь некоторые элементы складывающейся обстановки.

Так, 10 лет назад, при попустительстве тогдашнего российского руководства, СБ ООН не воспрепятствовал агрессии НАТО против Ливии, начатой под явно надуманным предлогом распоряжением афро-президента вашингтонского режима. Результатом той «победы» стал мощный неконтролируемый поток переселенцев из Северной и даже Центральной Африки в Европу, об опасности чего ещё за несколько лет до гибели предупреждал ливийский руководитель Муамар Каддафи. Поток тот не иссяк, беженцы из Африки заполонили Старую Европу и с недавних пор пытаются протоптать туда же окольную тропу через Польшу и Прибалтику. Мигранты данной категории поступают и в Россию, часто с сомнительными документами, а то — и вовсе без каких-либо удостоверяющих личность или даже гражданство бумаг.

Другой многочисленной группой являются беженцы из Ирака, «осчастливленного» демократией экспортного образца ещё при Джорджах Бушах, отце и сыне. Бегству населения из той страны иракские власти противиться не в силах, более того — до недавнего времени способствовали убытию части мигрантов в Белоруссию, что породило до сих пор тлеющий кризис на границе с прибалтийской (включая польскую) глубинкой ЕС. К слову, среди нелегальных мигрантов, выявляемых в том регионе, не последнее место занимают граждане Пакистана, на первый взгляд — благополучной страны, что вроде как следует из молчания СМИ по поводу внутренней жизни того весьма населенного государства. Также массмедиа не заостряют внимания публики ни на роли Пакистана в десятилетия длящемся афганском конфликте, ни на зависимости Исламабада от КНР по слишком многим вопросам, затрагивающим уже и не только региональную безопасность.

С сожалением следует отметить, что вот уже почти 30 лет как полномочия по охране большой части (в конечном счёте — наших) государственных границ оказались делегированными новоявленным государствам из числа членов СНГ. Последствия чего ждать себя не заставили. Ещё с начала 90-х потоки ширпотреба накрыли страны новоявленного СНГ, перевиваясь с изгибами «Великого героинового пути», проложенного по нашей территории в платёжеспособное европейское зарубежье из Афганистана — страны, исторически не приемлющей любого вмешательства извне. И вот теперь победа запрещенного в России движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выпестованного Штатами в ответ на ввод в Афганистан советского «ограниченного контингента», не заставила себя ждать. Хотя «Восток — дело тонкое» ©, и той истории ещё вряд ли так скоро наступит конец. Про присутствие там же запрещенного в РФ «Исламского Государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), порождённого слиянием исламских фундаменталистов и лишившихся всего ливийских «силовиков» времен Каддафи, и напрямую учреждённой ЦРУ «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отметившейся не только на Ближнем Востоке, но и в Боснии, тоже следует упомянуть. Всё это сделало неизбежным попытки прорыва сотен тысяч беженцев в страны ЕС. Десятки тысяч обездоленных, разбавленных боевиками запрещенных в России организаций, да и просто ввиду пережитого могущих быть склонными к экстремизму, скопились на границах Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Дальше будет только больше. Исключать их проникновение в РФ было бы проявлением избыточного оптимизма и преступной недальновидности.

Следует отметить, что противостоять потоку беженцев та же союзная Европа пытается уже давно. Главной силой, сдерживающей поток беженцев из очень условной «Сирии» (а по факту — отовсюду) в ЕС, заявила себя Турция, сумевшая добиться от Брюсселя регулярного вспомоществования в виде миллиардных грантов. Что принесло её лидеру лавровый венец человеколюбца и на время избавило от вопросов о положении дел с правами человека и демократии на территории собственно Турции — самой сильной страны НАТО на континенте. Примерить такой же завидный венец, в обмен на прикрытые глаза мирового сообщества на положение дел в возглавляемой им стране, хотелось не только Эрдогану, но и его центральноевропейскому коллеге из Белоруссии. Которому долго удавалось, да и пока ещё удаётся «держать фасон», опираясь на соглашение с Россией о совместной охране рубежей Союзного государства. И «услуга» эта вряд ли обходится России дешевле, чем турецкая — Евросоюзу. В который Турция вступит не раньше, чем Белоруссия в Россию.

Андрей Сафонов ИА REGNUM «Протяженность границ Белоруссии с окружающими её странами», км

Как известно, протяженность границ Белоруссии (то есть — Союзного государства) с входящими в НАТО соседями составляет 1251,3 километра. Протяженность же границы РБ с пронатовской Украиной чуть меньше — 1084 км, но и охранялась она до последнего времени не столь сурово. Хотя, судя по взаимным жалобам Минска на Польшу с Прибалтикой и наоборот, обоюдная неприступность рубежей на том участке весьма и весьма условна и вряд ли стоит средств, в неё вкладываемых.

При этом российско-белорусская граница, по протяженности практически равная белорусско-натовской (1239 км.), не охраняется вообще: во всяком смысле, контрольно-следовые полосы, заставы и прочие атрибуты пограничья там отсутствуют. Что ставит безопасность России на данном направлении в более чем двусмысленное положение. Особенно — с учётом широко обсуждаемой в последние месяцы взаимной «неприступности» рубежей ЕС и РБ для незаконной миграции (про контрабанду деликатно промолчим).

Как уже было сказано, в последний месяц к уже имевшимся потокам беженцев добавился нарастающий вал вынужденных мигрантов из Афганистана (которые, кстати, оттуда в последние лет двадцать бежали постоянно, пусть и не в таком объеме), из числа сотрудничавших с оккупационными властями, и не исключено, что со связями в террористических и экстремистских организациях и движениях, запрещенных не только в России. Либо прямо принадлежащих к числу их сторонников и направляющихся в Европу (не обязательно — Западную и Центральную) на строительство новых «джамаатов» и «эмиратов», где «неверным» аборигенам места не предусмотрено.

Андрей Сафонов ИА REGNUM «Протяженность границ стран СНГ с Афганистаном», км

Ситуация на наших западных границах тесно взаимоувязана с положением на среднеазиатских рубежах. Протяженность границ стран СНГ — Туркмении, Узбекистана и Таджикистана — с Афганистаном составляет 2292,15 км., что сопоставимо с протяженностью границы Белоруссии с ЕС и Украиной (2335,3 км.). Тем не менее российское военное присутствие допущено только в Таджикистане — это 201-я военная база МО РФ, расположенная в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Отношения же РФ с двумя прочими афганскими соседями — тюркоязычными и туда же ориентированными Туркменией и Узбекистаном не столь близки и конструктивны. К последним двум по уровню «убывающей лояльности» следует присовокупить также перешедший под доминирование турецких интересов Казахстан, граничащий и с соседями Афганистана из числа советских республик, и с Россией. При этом протяженность границ России с Казахстаном составляет 7598,8 км, а это — самая протяженная непрерывная сухопутная граница между двумя странами в мире. Вернее — это также самая длинная неохраняемая граница в мире. Такая «прореха» в системе безопасности может говорить либо об особо высоком уровне доверия, если не сказать взаимной любви между государствами и их народами, либо о непростительной недальновидности одного из участников дуэта.

Теперь — немного цифр: общая протяжённость государственной границы России составляет 60 932 км. (в том числе сухопутной — 22 125 км.). При этом численность пограничной службы ФСБ Российской Федерации составляет 100 тыс. человек.

Общая же протяжённость государственной границы Советского Союза составляла сопоставимые 62 710 км. при более чем вдвое большей численности пограничников — пограничных войск КГБ СССР (220 тыс. на 1991 год.).

То есть если в советское время километр госграницы охраняло 3,5 пограничника, то теперь — только 1,6. Можно, конечно, сослаться на повсеместное применение технических средств, однако всё проще: многие участки нашей госграницы вообще не охраняются. Демаркация тоже проведена не со всеми соседями — свои же люди! Что тоже аукнется в самый неудобный для нас момент, несмотря на всю «дружба-народную» риторику.

В. Киселев Граница Советского союза

В этой связи, возможно, следовало бы обратиться к опыту наших же предков. В аналогичной ситуации доверявших охрану границы людям вольным — казачеству. Которое своими хуторами, засеками да станицами перекрывало участки границы на угрожаемых направлениях. Вспомним терское казачество, забайкальское казачество и множество иных. Не всегда моноэтничных: нынешний город Тольятти был учреждён как Ставрополь-на-Волне — крепость Калмыцкого казачьего войска, положившего конец местной разбойничье-пиратской вольнице и набегам кочевников.

В настоящее время, ввиду новых обстоятельств и незавершенного процесса восстановления казачества в его исторически обусловленных ролях и праве, возможно привлечение гражданских лиц с военной подготовкой и опытом к охране госграницы. Предпочтительно — при участии вновь созданных казацких органов управления и под общим руководством центрального аппарата ФСБ, с предоставлением нанимаемому статуса внештатного сотрудника погранвойск либо собственно органов безопасности. Основной задачей данной категории лиц, наделенных, согласно уже действующему законодательству, правами бойцов групп быстрого реагирования частной охранной организации, могло бы быть постоянное наблюдение за вверенным участком границы, периодическое патрулирование территории с коллегами с соседних участков границы. На которой в собственность охранника (либо в аренду) на безвозмездной основе передавался бы земельный участок, оружие и транспорт, предоставлялось иные льготы налогового и имущественного характера. То есть охрана участка базировалась бы на уровнях «хутор» — «засека» (застава) — «станица». В станицах должно находиться дежурное руководство, а также мобильная группа силовой поддержки, транспорт (возможно — лёгкая бронетехника) и оружейный арсенал. Вертолётная площадка и прочее, по штатному расписанию…

Данное либо подобное решение, при его принятии, позволило бы не только защитить наши рубежи, но и возродить казачество в изначальном, то есть дееспособном виде (или создать иное сообщество граждан, наделенных правом защиты своей земли и народа «здесь и сейчас»), но и вновь освоить нами нашу же землю, обезлюженную моровой «перестройкой».

И напоследок. Своих с ружьями бояться не надо: чужие всё равно разрешения не спросят. А они уже где-то рядом.