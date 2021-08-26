Незабытый подвиг тыла: о трудовых буднях строителей Волжского рубежа
22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал Алевтины Сергеевой, начальника отдела использования и публикации документов Государственного архива Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола).
А.Н. Сергеева
НЕЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ ТЫЛА:
О ТРУДОВЫХ БУДНЯХ СТРОИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА НА ТЕРРИТОРИИ МАРИЙСКОЙ АССР В 1941—1942 ГОДАХ
Тема повседневной жизни и трудовых будней строителей оборонительных рубежей в прифронтовых районах и в глубине страны остается по-прежнему малоизученной. Этому аспекту традиционно уделялось значительно меньше внимания, чем, например, сюжетам, связанным с военными действиями, экономическому и политическому положению страны в условиях военного времени, поэтому обращение к представляемой теме вполне объяснимо. В данной статье попытаемся на основе информативного комплекса документальных источников Государственного архива Республики Марий Эл частично восполнить образовавшуюся лакуну.
В качестве источника информации были использованы постановления, директивные указания, приказы, сообщения, телеграммы, информационные письма, докладные записки таких представительных органов власти, как Совнарком Марийской АССР и бюро Марийского обкома ВКП (б). Не столь многочисленные документы официального характера позволяют охарактеризовать малоизученные факты, связанные с трудовыми буднями строителей Казанского оборонительного рубежа на территории Марийской АССР.
Сложившееся под Москвой опасное положение потребовало также проведения серьезных оборонительных работ и подготовки территории тыловых регионов на случай распространения военных действий с целью противостоять продвижению противника в глубь страны. 13 октября 1941 г. постановлением Государственного Комитета Обороны СССР (далее — ГКО) «Об оборонительном строительстве» было образовано Главное управление оборонительного строительства (далее — Главоборонстрой) «с задачей форсированного строительства намеченных оборонительных линий типа полевых укреплений» [8, с. 15]. 16 октября 1941 г. ГКО СССР принял решение о сооружении Волжского оборонительного рубежа, протяженность которого должна была составить около 350 км и пройти по трем автономным республикам — Татарской, Чувашской и Марийской.
Для непосредственного руководства строительством Волжского оборонительного рубежа приказом Главоборонстроя Наркомата обороны СССР от 29 октября 1941 г. было создано XI Армейское управление оборонительного строительства, в подчинении которого находилось 10 военно-полевых строительств (далее — ВПС), 5 из них располагались на территории Татарской АССР, 3 — Чувашской АССР, 2 — Марийской АССР. Начальником XI Армейского управления был назначен майор госбезопасности И.С. Шикторов. 31 октября 1941 г. на территории Марийской АССР были организованы ВПС № 8 и ВПС № 9. В пределах территории Звениговского района организацию строительства оборонительного рубежа осуществляло ВПС № 8, а на территории Горномарийского района — ВПС № 9. Начальником Звениговского ВПС № 8 был назначен секретарь Марийского обкома ВКП (б) по лесной промышленности П.В. Шеин. Горномарийский ВПС № 9 возглавлял заместитель председателя Совнаркома Марийской АССР Г.И. Кондратьев.
В свою очередь, высшие инстанции республики в спешном порядке проводили мобилизацию местного населения на возведение комплекса оборонительного строительства. Однако рабочей силы катастрофически не хватало. Об этом руководство республики в лице председателя Совнаркома Марийской АССР Я.И. Абрамова и секретаря Марийского обкома ВКП (б) В.М. Кушнарева сообщали председателю ГКО СССР И.В. Сталину в докладной записке от 18 октября 1941 г.: «…для окончания строительства оборонительных рубежей в установленные сроки потребуется рабочей силы не менее 65—70 тыс. человек. Республика располагает трудовыми ресурсами по колхозам в 140 тыс. чел., из них женщин 94 [тыс.] человек, мужчин 46 тыс. человек. Из 140 тыс. человек занято на постоянной колхозной работе 23 000 человек <…>, кроме того, часть людей — около 3000 чел. занято на изготовлении саней, лыж, теплой одежды и других заказов для Красной Армии. Таким образом, общие трудовые ресурсы колхозов остаются 114 тыс. чел. Если призвать на строительство оборонительных рубежей 30% женщин, то всех людей, которых можно мобилизовать на это строительство, набирается около 50 тыс. человек, не хватает рабсилы до 20 тыс. человек. Внутри республик эту нехватку рабсилы можно восполнить только за счет остановки работ по лесозаготовкам и ряда предприятий, что считаем крайне нежелательным, т.к. почти все предприятия республики работают по спецзаданиям».
Учитывая всю важность и ответственность проводимых работ по строительству оборонительного рубежа, Совнарком Марийской АССР и бюро Марийского обкома ВКП (б) приняли совместные постановления «О строительстве оборонительных рубежей» от 30 октября 1941 г. и «О дополнительной рабсиле для строительства Козьмодемьянского оборонительного рубежа» от 11 ноября 1941 г. Согласно первому принятому постановлению от 30 октября 1941 г. в первую очередь мобилизации подлежало сельское население из восьми районов общей численностью 22 800 чел., по территории которых проходил оборонительный рубеж. Вторым постановлением от 11 ноября 1941 г. дополнительно на строительство Горномарийского ВПС № 9 было призвано еще 13 тыс. чел. из пяти районов республик и г. Йошкар-Олы. Несмотря на принятые постановления высших республиканских органов власти, районы несвоевременно и не в полном составе направляли мобилизованных рабочих. Основной причиной было отсутствие мужчин трудоспособного возраста из оставшегося населения. Зачастую районы были просто не в состоянии выделить необходимое количество рабочих рук из-за того, что иначе некому было бы завершить осенние полевые работы.
К тому же сооружение оборонительных рубежей считалось стратегическим объектом, и организация мобилизации гражданского населения на местах полностью возлагалась на секретарей райкомов партии и председателей райисполкомов. Они, в свою очередь, своим подчиненным — председателям колхозов, начальникам местных предприятий и организаций — направляли указания и директивы, касающиеся продовольственного снабжения. Снабжение продовольствием рабочих из сельской местности, привлеченных на строительство оборонительных рубежей в порядке трудовой повинности, возлагалось на колхозы, которые из своих общественных фондов должны были ежемесячно поставлять потребное количество продовольственных продуктов по заявке, составленной XI Армейским управлением оборонительных работ Наркомата обороны СССР, и направленной для исполнения в Совнарком Марийской АССР. Продовольственная заявка составлялась исходя из нормы на одного человека в месяц: 20 кг муки, 2 кг крупы, 2 кг мяса, 0,75 кг сливочного масла, 4 кг овощей, 8 кг картофеля. С января 1942 г. в состав нормы потребного количества продовольственных продуктов дополнительно были включены: 0,5 кг сахара, 0,5 кг мыла, 200 г махорки и 30 г чая. Однако в действительности продовольственное снабжение не соблюдалось по заявленным установленным нормам. Более того, крайне тяжелое положение обстояло с поставкой хлеба, который удавалось получать только один раз в пять дней. Причем хлеб продавался рабочим по 600 г. Довольно часто были случаи, когда не многие могли выкупить положенную дневную пайку. Были трудности с общественным и индивидуальным горячим питанием, поскольку «местные жители не дают самовары <…>, не дают топить печи».
С первых дней строительства оборонительного рубежа на территории Марийской АССР инженерно-технический персонал комплектовался в основном из преподавательского состава, сотрудников и студентов Поволжского государственного лесотехнического института им. М. Горького, а также специалистов Военно-воздушной академии, эвакуированной из Ленинграда. На 20 ноября 1941 г. на работах военно-полевого строительства было занято около 5000 чел. квалифицированных специалистов, в отношении которых вопрос продовольственного снабжения решался на уровне Наркомата торговли Марийской АССР, который, в свою очередь, давал указание на поставку продовольствия «через соответствующую систему потребкооперации продфондов и овощей». Вместе с тем Наркомат торговли Марийской АССР выделял для продажи через сеть магазинов и ларьков районной потребкооперации по установленной норме также сахар, мыло, хозяйственные и табачные изделия, спички, свечи и другие товары для обеспечения потребности работающих, занятых на строительстве оборонительного рубежа.
ВПС №8 и ВПС №9 неоднократно обращались в XI Армейское управление оборонительного строительства Наркомата обороны СССР с просьбой обеспечения рабочих телогрейками, шароварами, рукавицами, лаптями, онучами. Однако XI Армейское управление отклоняло их просьбу ввиду того, что оно не располагало «фондами на теплую одежду», и поэтому давало указание на обеспечение рабочих, занятых на строительстве оборонительного рубежа, теплой одеждой за счет ресурсов местных производственных предприятий наркоматов легкой и местной промышленности, промкооперации и рыночного фонда.
Несмотря на перебои с несвоевременным снабжением продовольствием, нехваткой теплой одежды, отсутствием необходимых орудий труда строительство оборонительного объекта велось практически без единого выходного дня, лишь один раз в декаду устанавливался один нерабочий (санитарный день). Производственные работы велись при 10-часовом рабочем дне и по следующему распорядку дня:
5.00 — утренний подъем по сигналу
с 5.00 до 6.00 — утренний туалет и завтрак
с 6.00 до 6.30 — переход на работу
с 6.30 до 11.30 — рабочее время
11.30 — сигнал на обед
с 11.30 до 12.30 — обеденный перерыв
12.30 — сигнал на работу после обеда
с 12.30 до 17.30 — рабочее время
17.30 — сигнал с работ
с 17.30 до 18.00 — организованный переход с работы
с 18.00 до 19.00 — свободное время
с 19.00 до 21.00 — политинформация
с 21.00 до 22.00 — ужин
22.00 — отбой
22.00 до 5.00 — сон.
Следует также отметить, что не все граждане, работавшие на спец — объекте оборонного значения, знали о том, что все видыработ должны были оплачиваться, но и здесь были свои особенности по оплате труда. Сельским труженикам правления колхозов начисляли трудодни. Квалифицированные специалисты, «не связанные с сельским хозяйством», получали зарплату по месту прежней работы. Рабочие, «не состоявшие на службе и не получающие ранее зарплаты», получали по 8 руб. в день. Начисления заработной платы производились в соответствии с утвержденными нормами и расценками на основные виды производственных работ, но были случаи, когда при большом количестве рабочих лицевые счета не открывались на каждое конкретное лицо, а «открывались коллективные карточки по прорабствам с перечислением невыплаченной зарплаты на депонентские счета».
Прерывались производственные работы только в самые сильные морозы, которые сопровождались жгучими ветрами и метелями. К примеру, 7 декабря 1941 г. температура воздуха опускалась ниже —32°С, а 21 декабря 1941 г. была зафиксирована температура ниже —34°С. В зимних условиях работы приходилось прикладывать неимоверные физические усилия с использованием примитивных орудий труда. Причем каждый район республики обеспечивал своих мобилизованных рабочих орудиями труда и инвентарем — лопатами, кирками, ломами, кувалдами, поперечными и продольными пилами, топорами, металлическими клиньями, тачками, носилками, железными печками «буржуйками» (для отопления землянок), фонарями «летучая мышь». В подавляющем большинстве на земляных работах трудились мужчины пожилого возраста (свыше 60 лет), женщины и несовершеннолетняя молодежь. Например, на Горномарийском ВПС № 9 работало 1800 комсомольцев, из которых 1600 чел. были заняты на «земляных работах». Причем, норма выработки земляных работ на объекте строительства на одного человека в день составляла 3,4 куб. м грунта. Следует отметить, что при правильной организации труда и энтузиазме мобилизованных рабочих были наглядные примеры самоотверженного труда. Так, колхозник Иван Синцев, работавший на Звениговском ВПС № 8, при рытье котлована, не считаясь с трудностями работы, «дал максимальную производительность, выбрасывая глыбы мерзлой земли до 64 кг весом».
Однако условия работы на земляных работах были чрезвычайно тяжелые: механизированной техники и взрывчатых средств не хватало. Сверхнапряженный, подчас каторжный труд, выдерживал не каждый человек. С первых дней строительства довольно часто наблюдались случаи прогулов и самовольного ухода с работы. Такого рода поступки, как правило, оформлялись актами и направлялись в районные и сельские советы, затем — в судебные органы для привлечения виновных к ответственности. Подобные действия рассматривались как дезертирство и осуждались по законам военного времени. Лица, отказавшиеся от работы и самовольно покинувшие места строительства, согласно статье 59−6 Уголовного кодекса РСФСР, приговаривались чаще всего к 10 годам лишения свободы с лишением избирательных прав сроком на 7 лет. Так, 24 ноября 1941 г. на производственно-техническом совещании Горномарийского ВПС № 9 начальник 2-го стройучастка К. В. Иванов сообщал, что «дезертировало с оборонительных работ 238 чел., вернулось обратно 160 чел. Осуждено за дезертирство 6 человек… Когда судебно-следственные органы осудили 6 человек, дезертирство прекратилось, и ушедшие стали возвращаться». На 25—26 декабря 1941 г. со строительных объектов Горномарийского ВПС № 9 ушло 540 чел., мобилизованных с Йошкар — Олинского района, и 416 чел. — с Ронгинского района.
В начале строительства оборонительного рубежа прибывающих людей размещали «во всех имеющихся на территории рубежа в отапливаемых и других, временно приспособленных зданиях для жилья. Чтобы больше вмещалось людей в этих зданиях, сооружались двойные и даже тройные нары. Те, которые не размещались в имеющихся зданиях, жили во временно сооруженных для них землянках, шалашах», — вспоминал начальник Горномарийского ВПС № 9 Г.И. Кондратьев. К 15 ноября 1941 г. в течение 10 дней на территории 3 стройучастков Горномарийского ВПС № 9 было возведено 94 землянки, что давало возможность полностью обеспечить жильем прибывающих рабочих.
Строительство оборонительного рубежа пришлось на осенне-зимний период, поэтому болезни были нормой, также фиксировались случаи таких заболеваний, как брюшной тиф, сыпной тиф и дизентерия. В связи с этим была организована сеть медицинских учреждений. К примеру, на Горномарийском ВПС № 9 на 3 стройучастках осуществляли медицинскую помощь 4 врачебных пункта и 11 фельдшерских пунктов, 3 изолятора на 25 коек. Штат медицинских работников состоял из 5 врачей, 10 фельдшеров, 8 медсестер, 1 акушерки и 5 дезинфекторов. Все помещения, приспособленные под медицинские учреждения, в обязательном порядке были обеспечены отоплением, освещением, необходимыми инструментами, оборудованием и инвентарем. В целях улучшения санитарно-бытовых условий под наблюдением медицинских работников один раз в две недели организовывали банные дни с одновременной санитарной обработкой через дезинфекционную камеру (дезкамера) одежды и постельного белья. На ВПС № 9 работало шесть дезкамер, из которых три были стационарные и три передвижные. Для мытья в бане выдавалось по 25 г хозяйственного мыла на человека. В банный день проводили дезинфекционную обработку жилых помещений, землянок и бараков, на каждом стройучастке работали парикмахерские.
В свободное от работы время для строителей оборонительного рубежа организовывали показ популярных для того времени художественных фильмов: «Фронтовые подруги», «Яков Свердлов», «Александр Невский», «Ленин в 1918 году», «Крепость в степи». За период строительства бесплатно было показано 70 киносеансов, которые посетило 10 400 чел., а также Марийской государственной филармонией было дано 13 концертов с посещением 6000 чел.
Силами политруков и агитаторов районных комитетов партий было организовано социалистическое соревнование. За лучшую организацию работ, правильное использование рабочей силы и высокую производительность труда на каждом строительном участке Военно-полевого строительства было учреждено переходящее Красное знамя для прорабских участков, групп и бригад. Красное знамя прорабского участка передавалось ежедекадно, а знамя группы и бригады — через каждые пять дней.
Одновременно с вручением Красного знамени подлежали премированию передовые бригады, стахановцы, научно-технические сотрудники и политработники. Так, 27 декабря 1941 г. на торжественном собрании, проведенном по случаю передачи переходящего Красного знамени, рядовой рабочий колхоза «Якорь» Кинерского сельсовета Моркинского района Шурачев Семен 56 лет произнес следующие слова: «Мои два сына героически и мужественно [сражаются] с кровавыми германскими захватчиками, защищают свою Родину от бандитских оккупантов, беспощадно громят их [до] окончательного уничтожения. Я помню всю важность нашей Отечественной справедливой войны, поэтому я пришел сюда работать на оборонительный рубеж для того, чтобы укрепить наш тыл, так чтобы никакой враг не мог [пролезть] к нам…».
В это время встречалось достаточно примеров трудового героизма. В грандиозной по масштабам работе участвовали тысячи людей. В создании укрепленного оборонительного рубежа мобилизованное население видело выполнение своего гражданского долга. За непродолжительный период с конца октября 1941 г. до начала января 1942 г. был воздвигнут оборонительный рубеж, протяженность которого составила 100 км. Построенные на рубеже противотанковые препятствия, огневые точки и землянки давали возможность решить основную задачу — не допустить противника на ближние подступы к Поволжскому региону. Участие жителей Марийской АССР в возведении оборонительных рубежей, безусловно, являлось составной частью народного подвига в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021