Psychonauts 2 — уморительная приключенческая игра Тима Шейфера о похождениях мальчика-экстрасенса Разпутина Аквато — наконец-то добралась до релиза. Проблемы с финансами и поиски издателя серьёзно затянули процесс разработки и неоднократно заставили преданных фанатов сомневаться, увидит ли проект свет. Однако, как показывают первые оценки, годы ожидания определённо того стоили.

Пресс-служба Xbox Psychonauts 2

В сиквеле Psychonauts Разпутину предстоит побывать в штаб-квартире психонавтов, познакомиться с другими юными агентами и стать участником масштабной операции по спасению мира. За годы с релиза первой части разработчикам из Double Fine удалось серьёзно доработать первоосновы оригинала и вывести рабочую формулу Psychonauts на новый уровень — с современной графикой, изобретательным дизайном уровней и сотнями удачных шуток.

Согласно данным агрегатора Metacritic, западные критики оценили Psychonauts 2 на 87 баллов из 100 (версия для Xbox Series X/S) и 89 баллов из 100 (версия для PC). Профильные издания хвалят практически все элементы проекта: сюжет, геймплей, проработанных персонажей и фирменный визуальный стиль.

Пресс-служба Xbox Psychonauts 2

«Для этого понадобилось 16 лет, но Psychonauts 2 определённо стоила ожидания», — CGMagazine.

«Кажется, я нашёл нового претендента на звание игры года. Psychonauts 2 — смешная, забавная, душевная, и она очень ловко и нежно обращается с заявленными темами. А подробная вводная часть позволит насладиться процессом абсолютно любому, независимо от его личной истории с этой серией», — VG247.

«Psychonauts 2 — это идеальный сиквел. Он берёт за основу оригинальную игру и добавляет уникальные черты как игровому процессу, так и сюжету. Изучать этот мир одно удовольствие, а уровни стали ещё более стильными и яркими, чем когда-либо раньше. Это фантастический опыт, который всегда будет предлагать вам что-то новое», — GamingTrend.

«Psychonauts 2 предоставит вам всё то безумство, которого вы ждали. В него входят платформинг старой школы, аккуратность новой школы, впечатляющий визуальный стиль и мир, который хочется исследовать», — Wccftech.

Пресс-служба Xbox Psychonauts 2

Некоторые рецензенты, в свою очередь, жалуются на «платформерную» часть проекта.

«Вселенная Psychonauts 2 креативная и взрывающая мозг ровно настолько, насколько вы можете представить. Однако элементы 3D-платформинга всё ещё ощущаются застрявшими глубоко в прошлом», — We Got This Covered.

Некоторые критики считают, что слабой стороной проекта стала боевая система.

«Psychonauts 2 воссоздает те юмор, душу и креативную магию, что были в оригинальной игре, с современными усовершенствованиями. И, хотя боевая система всё ещё ощущается немного неуклюжей и устаревшей по сравнению с остальной игрой, поклонники точно будут рады снова встретить старых друзей, а также завести новых в этом очаровательном приключении», — EGM.

Пресс-служба Xbox Psychonauts 2

Тем не менее профильные издания единогласно заявляют, что Psychonauts 2 — это стопроцентный успех студии Тима Шейфера и одна из лучших игр в жанре на текущий момент. А при таких восторженных отзывах, вероятно, руководитель Double Fine задумается и о создании триквела.