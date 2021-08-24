Помимо медицинских и строительных отрядов, о которых мы поговорили ранее, организация «Российское студенческое отряды» (РСО) держит также так называемые сервисные и педагогические отряды. «Сервисники» проходят практику в различных сферах обслуживания: работают вагоновожатыми в поездах, обслуживающим персоналом гостиниц, инструкторами в аквапарках, а «педагоги» — вожатыми в детских лагерях. С работой последних двух категорий студентов в рамках РСО удалось ознакомиться в Геленджике и Джубге в Краснодарском крае.

ИА REGNUM «Морская волна»

Самый большой семейный открытый аквапарк России «Золотая бухта» расположен в туристическом городе Геленджике. Именно здесь трудятся студенты одноименного сервисного студенческого отряда в летний туристический сезон.

«Ребята работают инструкторами на горках аквапарка. Инструктируют посетителей по правилам аквапарка. Во внерабочее врем ребята участвуют в творческой деятельности. Здесь проходят различные мероприятия… Ребята приехали из разных регионов, включая Алтай, Тюмень, Краснодарский край, Иркутск, Томск, Орел и Екатеринбург», — заявил командир межрегионального сводного студенческого отряда «Золотая бухта» Вячеслав Абрамов.

ИА REGNUM Вячеслав Абрамов

В аквапарке студенты работают уже пятый год, при этом он является одним из примерно 17−18 объектов, которые принимают на летнюю практику студентов, включая детские лагеря в других городах, в том числе в Сочи. При этом в сервисные отряды ребят привлекает как относительно ровный график работы, оставляющий много свободного времени на совместное времяпровождение, так и близость к курортным туристическим благам вроде моря.

«Сюда изначально привело то, что я не попала на стройку, но нас, девочек, не взяли, и я поехала в аквапарк… Студентам всегда хочется какого-то движа, движения, активности. Ты состоишь в организации, в которой есть некая активность. Тебя это хоть как привлекает… первый курс, второй, когда на лето ты не пойдешь на нормальную работу, где тебе будут платить деньги», — заявила представитель студенческого сервисного отряда «Содействие» Ирина Цвяхина.

ИА REGNUM Ирина Цвяхина

Другой «боец» отряда «Содействие» Лидия Русанова рассказала, что она работает инструктором-спасателем на детском аттракционе, где вместе с напарником следит за дисциплиной. А в проекте ее привлекают люди, атмосфера, а также возможность помочь людям раскрыться. Прежде она проходила летнюю практику в педагогических отрядах в детских лагерях. О которых пойдет речь далее.

В небольшом поселке Джубга в полутора часах езды на машине от Геленджика расположился детский санитарно-оздоровительный лагерь «Морская волна», принадлежащий предпринимателю Валерию Молчанову. На его базе работает Всероссийский педагогический студенческий отряд «Дельфин», организованный совместно РСО и Калмыцким государственным университетом им. Б. Б. Городовикова.

«Здесь отдыхают дети (, находящиеся) в тяжелой жизненной ситуации — соцзащита, опека, но есть еще дети «коммерческие», кто приехал по обыкновенным путевкам. Учитывая ковид, детей сейчас немного меньше. В 2019 было 1500 детей, а сейчас, учитывая новые требования, примерно 1300 детей», — рассказал руководитель проекта «Дельфин» и начальник лагеря Санал Даваев.

ИА REGNUM Санал Даваев

В лагерь приезжает очень много детей с непростой судьбой, которые живут в неблагополучных семьях. И вожатым приходится иметь дело с детьми, зачастую обделенными родительской любовью. По его словам, работа с детьми, находящимся в тяжелой жизненной ситуации или под опекой государства, — всегда дело очень сложное ввиду того, что они так и норовят убежать или «натворить дел», однако проект позволяет им получить опыт правильной социализации, насколько это возможно. Отсюда и повышенные требования к вожатым лагеря.

«Требования повышенные, потому что мы начинаем работу уже с февраля месяца… Регионы отбирают вожатых, отправляют мне данные. Многие регионы стараюсь объезжать, а потому студенты проходят тесты. Тесты одинаковые с устройством на работу сотрудником полиции. 600 вопросов по психологии. Выявляется, не слишком ли человек агрессивный или, наоборот, слишком пассивный. Зацикленность на себя… Такие люди тоже не выдерживают нагрузки», — рассказал Даваев.

Он отметил, что обычно вожатых берут на две смены, не более, потому что выдержать четыре смены в таком ритме для любого человека — очень тяжело. Это при том, что одна смена длится 21 день. Но бывают и «маньяки» в хорошем смысле этого слова, которые работают весь сезон. Это, как правило, по-настоящему закаленные бойцы педагогического фронта. Вдвойне удивительно, что люди едут работать вожатыми летом через всю страну за совершенно мизерную зарплату.

В этом и отличие педагогических отрядов от всех остальных. Здесь, что говорится, «где гляди, не гляди, а не выглядишь выгод». Идущие сюда студенты, как правило, меньше других мотивированы деньгами, потому что здесь они их получают очень немного — в среднем вдвое-втрое меньше, чем студенты строительных отрядов. В большей же степени они горят общением с детьми и воспитательным, по сути, опытом.

«Кто-то едет за детьми, кто-то едет за новыми друзьями, эмоциями, кто-то просто поехал из дома, может, дома надоело, и такое бывает. Вы будете удивляться, здесь есть хоть кто: юристы, экономисты, медики те же есть вожатые. Из вожатского состава у меня процентов 50 только педагоги, а остальные — «колхозники» (агрономы), юристы, зоотехники, экономисты, бухгалтеры, медики, хоть кто», — добавил с юмором Даваев.

При этом график у вожатых достаточно плотный. Подъем ранним утром, постоянная работа с детьми, и даже после отбоя работа продолжается, поскольку детям необходимо готовить развлекательные, спортивные и образовательные программы на предстоящие дни, репетировать номера и так далее.

«Я вообще думаю, что вожатый — это не работа, это призвание, так же, как педагог. Вообще, если у тебя есть вот эта внутренняя тяга, любовь к детям, то это мотивирует тебя, это заряжает тебя. Дети, они ведь чувствуют, как к ним относятся, и если ты действительно искренне любишь, и если ты действительно хочешь сделать это лето лучшим для них, то это у тебя получится только в том случае, если ты этим горишь, если ты этого хочешь», — рассказала комиссар стажерского отряда «Прометей» Алина Олякова.

ИА REGNUM Алина Олякова

Для детей проводится целый ряд мероприятий, включая игру «бюрократ», которая призвана «подготовить детей ко взрослой жизни» в нашем современном обществе, игра охватывает целый ряд импровизированных инстанций от «роддома» до «пенсионного фонда». Вожатые выполняют роль «бюрократов», которые отказываются «ставить подпись», пока ребенок, к примеру, не обнимет своего товарища десять раз.

В середине смены проходят «огоньки экватора». Это, как правило, «конфликтные» мероприятия, на которых выявляются ссоры. Выявить это позволяют мероприятия вроде «черный-белый стул» и «сахар-соль». Смысл «стульев» в том, чтобы дети выбрали светлый или черный стул. Выбрав черный, каждый из отряда ребенка должен сказать нечто плохое про выбравшего стул человека. По задумке, таким образом дети понимают, как они друг к другу относятся. Если же сказать плохого нечего, то дети, как правило, молчат. Если же ребенок выбирает белый стул, то все должны рассказать о его позитивных сторонах.

«Есть фраза «Дельфин» — это не место, это люди». Сравнивая с другими отрядами на сельхозобъектах и строительных объектах, у нас здесь все держится на людях и на том, что мы друг друга поддерживаем… Мы друг с другом всегда делимся и готовы прийти на помощь, несмотря ни на что, реально. Помимо этого, у нас работа сложная, потому что почти круглосуточная, и, соответственно, тут на износ работаешь, постоянно двигаешься, на мероприятиях танцуешь, и в какие-то моменты сложно без моральной отдушины, поэтому мы проводим мероприятия по типу комиссарских», — рассказала заместитель начальника лагеря по методической работе и методист Милана Полоусова.

ИА REGNUM Милана Полоусова

Среди таких мероприятий для вожатых проводились «вожатские свадьбы». Собирались полевые цветы, были свидетели, регистрация, конкурсы выкупа, медленные танцы, кидание букета и так далее. Почти все по-взрослому. Насколько все серьезно на самом деле — покажет время. Пишут вожатые и «вожатские диктанты» в рамках «РСО-Спорт». Вожатых проверяют на грамотность и способность логически мыслить. Победителей ждут награды.

«Мы работаем не ради денег, мы работаем ради детей. Наш труд идет практически на износ. Он оплачивается не такой высокой заработной платой, как у других направлений студенческих отрядов. Наш труд вознаграждается детским счастьем. У нас это так: когда ребенок приезжает со сломанной судьбой, а в конце уезжает со словами: «спасибо за смену, спасибо что подарили столько классных эмоций», мне кажется, это дороже любых денег», — добавила Полоусова.

Начальник лагеря Даваев отметил, что в этом году проекту «Дельфин» исполняется уже 10 лет. Изначально была идея сплотить вожатых из вузов со всей страны, сплотить их вместе и обучить преподавательским и воспитательским методикам, дабы сами они, вернувшись домой, могли сами готовить новых вожатых. Но за годы проект серьезно разросся и стал чем-то большим, чем планировалось. Конкурс на вожатых очень большой — подается 1000 заявок, из которых отбираются лишь 300. И это очень непростой процесс. Поскольку работа проходит не просто с детьми, а детьми трудными, крайне важно выбрать наиболее подходящих к такой работе вожатых.

Во многом, отмечает Даваев, это получилось благодаря владельцу «Морской волны» Валерию Молчанову, который обустроил лагерь и облагородил окружающую территорию, оснастив его всем необходимым для проживания и досуга детей и вожатых. Но в любом случае люди всегда важнее инфраструктуры.

«Вожатые понимают, что не всегда бывают очень хорошие дети из простых семей. Для будущих педагогов и молодежи, которая пойдет во взрослую жизнь, это очень хороший жизненный опыт… Это очень сложно. Приезжают они в начале смены — это какая-то толпа, это банда, а к концу смены — это уже большая семья… Нас иногда называют сектой большой, но, наверное, мы все-таки мафия. В последние десять лет мы занимаем в педагогических отрядах большое место, мы пишем историю, нас не отодвинуть. Наши щупальца мафии дельфиновской уже везде распространились», — пошутил Даваев.

Подводя итог поверхностного и первого своего знакомства с работой студенческих отрядов РСО в различных регионах страны и по различным направлениям, можно сделать уже какие-то выводы. Во-первых, отряды бывают очень разные: строительные, медицинские, сервисные, педагогические и так далее. И все они имеют свою специфику, и, как следствие, отличаются люди, которые туда идут.

Кто-то больше идет подработать летом и заработать денег, и это чаще всего встречается в строительных отрядах. Кто-то идет за какой-то романтикой, и это проводники на железных дорогах. Кто-то хочет помогать людям, и это, скорее всего, те, кто идет в медицинские отряды. Кому-то больше хочется «тусовки», и он предпочтет сервисный отряд. А кто-то хочет заботиться о следующих поколениях, и, наверное, эти люди идут в педагогические отряды.

Студенты из медицинских и педагогических отрядов, на мой взгляд, в большей степени сталкиваются с действительностью как она есть. Если по другим направлениям проще не разглядеть и не увидеть проблем нашей жизни, то медики и педагоги видят их отражение в пациентах и детях. В них больше взрослости и меньше инфантильности.

Хорошо, что студенты имеют возможность поработать летом и проверить себя в различных ипостасях, найдя ту, что подходит больше всего им. Но социальная и молодежная политика в нашей стране в это непростое для нее время должна получить, на мой взгляд, большую целостность, когерентность и идейно-смысловую наполненность. База для этого есть.