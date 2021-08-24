Интервью главы администрации Осинского городского округа Алексея Григорьева корреспонденту ИА REGNUM

Пресс-служба администрации Осинского городского округа Алексей Григорьев, глава администрации Осинского городского округа

ИА REGNUM: Уважаемый Алексей Вадимович, недавно в Осе прошло знаменательное событие — открытие обновленного памятного знака, фиксирующего, что в 1733-м именно через Ваш город прошла Камчатская экспедиция Витуса Беринга. Это локальное мероприятие или часть большой программы?

Алексей Григорьев: Сегодняшнее мероприятие — это одно из событий масштабной темы, на которой наша территория «взяла имидж» — история второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга, которая проходила в 1733 году. Наша территория долго искала историю, на которой можно было бы выстраивать свою имиджевую кампанию, и мы столкнулись с тем, что через наш город проходила экспедиция Витуса Беринга. Началось это всё с фестиваля экстремальных водных видов спорта «Оса — акватория Беринга», который проходит у нас уже в течение пяти лет. В этом году должен был состояться юбилейный, пятый фестиваль, но нам пришлось его перенести в связи с пандемией COVID-19. Но периодически в рамках темы экспедиции Витуса Беринга у нас возникают новые события. Недавно через наш город прошел маршрут академического лагеря, автопробега «Трудовая доблесть России. Резервы Человечества». Всё это — составные части большой программы, которой мы заняты и намерены продолжать ею заниматься. Надо отметить, что нам очень помогает наш земляк, издатель и автор проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции» Ильдар Маматов. Я уверен, в рамках этой темы всё время будут возникать какие-то новые идеи и активности. Это начало большого и интересного пути.

ИА REGNUM: Ильдар Маматов рассказывал мне, что, будучи уроженцем вашего замечательного города, создает некое сообщество активных горожан, которое призвано содействовать развитию города. Насколько я понимаю, его проект и развитие Осы в принципе неотделимы…

Алексей Григорьев: Когда я только пришел на должность главы Осинского городского округа, я сразу начал думать о том, чем можно выделить нашу территорию. Конечно, на нашей территории есть нефтяники. Но как мы можем помочь нефтяникам? Они сами по себе развиваются, и повлиять на их развитие мы вряд ли можем. У нас есть сельское хозяйство, которое, конечно, необходимо поддерживать и развивать. Но это наша текущая работа, которая существует в каждом муниципалитете. При этом у нас огромный историко-культурный потенциал, события, происходившие в нашем городе, уникальны. Оса — это один из исторических городов Прикамья, он был основан еще в 1591 году. У нас в Осе есть прекрасный краеведческий музей, с уникальной диорамой, посвященной крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачева. Это еще одна очень обширная и интересная тема. У нас в городе много исторических памятников, дворцов, храмов, великолепный собор… Если Вы посетите музей, то увидите у входа необычный арт-объект «рогожный куль». По свидетельствам историков, до 70% соликамской соли запаковывались в эти кули, которые производились в Осе.

Город Оса похож на полуостров. С трех сторон он омывается тремя реками — Камой, Тулвой и Осинкой. У нас прекрасные заливы, лесные массивы, и, естественно, мы делаем ставку на туризм. Придя на должность главы округа, я не до конца понимал, насколько это реально, насколько продвинуто, насколько это дает возможность развиваться. Но сейчас мы очень активно работаем с министерством по туризму и молодежной политике Пермского края, с Российским союзом туриндустрии. Совсем недавно я принимал участие во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей», прошел все этапы, и в финале, в июне, в Нижнем Новгороде стал одним из победителей и единственный был удостоен специального приза президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева в размере 1 000 000 рублей. Я перевел его в благотворительный фонд, деятельность которого направлена на развитие и благоустройство нашей территории. Эксперты конкурса очень позитивно оценили наш проект, который называется «Оса — город, доступный каждому».

В первую очередь мы делаем ставку на развитие нашей набережной, в которую мы вкладываем сейчас более 30 миллионов рублей. Буквально на этой неделе состоялась приемка этого объекта — с освещением, с дополнительными локациями, где не только туристы, но и жители города отдыхают и прекрасно проводят время. У нас появилась не только дополнительная разворотная площадка для туристических автобусов, но и, самое главное, остановочный комплекс для пассажиров паромной переправы, также стал удобным подъезд наших жителей к парому.

Развитие водного туризма — один из приоритетов Пермского края. И мы также поставили себе цель войти в число самых перспективных водных туристических маршрутов. И это произошло. Оса вошла в один из четырёх новых направлений водных маршрутов: «Пермь — Оса — Чайковский». И буквально две недели назад мы стали свидетелями исторического события — к нам причалил теплоход «Василий Чапаев», чего не случалось более 30 лет. Раньше теплоходы шли по маршруту «Пермь — Чайковский» без остановок, 22 часа. Оса находится как раз посередине этого водного пути, и это прекрасная логистика для так называемой «зеленой стоянки» — экскурсионной остановки. Нам удалось договориться с туроператорами, что со следующего года они поставят эту остановку во все свои основные маршруты. Это будут остановки на день, а в потенциале и с ночевкой.

Мы вошли в большой проект региона «Край великой реки», который поддержан вице-премьером правительства России Дмитрием Чернышенко, который курирует туристическую отрасль. Глава Пермского края Дмитрий Махонин и министр туризма Пермского края Юлия Ветошкина уже презентовали этот проект Дмитрию Чернышенко. Мы планируем и дальше развивать нашу набережную, «Бухту Беринга» — это предпринимательская инициатива, Фонтанную площадь, городской лесопарк — идеальное место для молодых любителей здорового образа жизни, для пожилых любителей скандинавской ходьбы. Я и сам там делаю пробежки, зимой катаюсь на лыжах.

Сейчас, после победы в конкурсе «Мастера гостеприимства», моим наставником стал президент РСТ Андрей Игнатьев. Мы планируем принять участие в конкурсе «Исторические поселения и малые города». Он проходит под эгидой Министерства строительства Российской Федерации, и в нем можно выиграть до 100 миллионов рублей для благоустройства своих территорий. Планируем также войти в Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который, по поручению президента, стартует в стране с 2022 года. В администрации округа создан специальный отдел по взаимодействию с некоммерческими организациями, через который мы подаем документы на соискание различных грантов и заявки на финансирование в рамках национальных проектов.

Мы также привлекаем население к благоустройству города через проект «Инициативное бюджетирование» по схеме: 10% финансирования от населения, 90% — от государства. В этом году в Осе в рамках этого проекта появятся два футбольных поля. И надо отметить, что, поддержав проект, мы существенно снижаем нагрузку на муниципальный бюджет. Для нас это очень важно, поскольку мы — дотационная территория. К тому же когда горожане вкладывают собственные деньги в какие-то объекты, они потом и относятся к ним более бережно. Ведь важно не только построить, но потом и сохранить объекты городской инфраструктуры.

Большую помощь в продвижении Осы как туристического города нам оказывает наш земляк Ильдар Маматов. Благодаря его инициативе, энергии, активной жизненной позиции Оса становится центром всё большего притяжения туристов, и является частью самого длинного в мире туристического маршрута, посвящённого экспедиции Витуса Беринга. Его проект «Великая Северная экспедиция» объединил 111 городов 42 регионов нашей страны, а также Бельгию, Великобританию, Германию, Данию, Казахстан, Китай, Монголию, Нидерланды, Норвегию, США, Францию, Швецию и Японию.

ИА REGNUM: Планируете ли Вы снова принимать участие в конкурсе «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей»?

Алексей Григорьев: Проект, представленный нами в этом году на «Мастерах гостеприимства», это своеобразное одобрение экспертов в сфере туриндустрии. Стоимость проекта «Оса — город, доступный каждому» — 560 миллионов рублей. Я очень уверен, что победа в этом конкурсе даст дополнительные возможности для получения финансовых средств, помимо участия в грантовых конкурсах, в Национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», в конкурсах Фонда президентских грантов, Фонда поддержки культурных инициатив, Фонда семьи Тимченко и других.

Сейчас, совместно с правительством Пермского края, мы планируем составить более профессиональный мастер-план развития округа, и продолжим работу по развитию и благоустройству своих территорий.

Развитие водного туризма — один из приоритетов Пермского края. И мы также поставили себе цель войти в число самых перспективных водных туристических маршрутов. И это произошло.

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