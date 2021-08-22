Строительство оборонительных сооружений в Чувашии: факты и заблуждения
22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал Евгения Касимова, кандидата исторических наук старшего научного сотрудника исторического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук (г. Чебоксары).
Е. В. Касимов
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ФАКТЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ
История строительства оборонительных сооружений на территории Чувашии — тема относительно новая в историографии. В силу наличия грифа секретности на документах, связанных со строительством, исследователи долгое время не могли целенаправленно заниматься изучением данного вопроса.
Из работ, увидевших свет в советский период нашей истории, следует отметить, во-первых, сборник документов «Чувашская АССР в период Великой Отечественной войны (июнь 1941—1945 гг.)», в котором впервые был опубликован один из важнейших исторических источников о строительстве рубежей — постановление бюро Чувашского обкома ВКП (б) от 26 января 1942 г. об итогах работ по возведению Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в пределах Чувашской АССР. Во-вторых, несколько страниц текста посвящено строительству Сурского рубежа в книге «В годы испытаний: Шумерлинцы в Великой Отечественной войне», автор которой В. К. Симсов был непосредственным участником строительства.
Специально к теме строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии исследователи обращаются только с середины 2000-х гг., когда увидели свет статьи Н. Григорьевой и Е. В. Суховой. К этому времени уже появились первые публикации по истории строительства оборонительных рубежей в соседних с Чувашией регионах — Пензенской области, Татарстане, а также обобщающая монография В. Н. Малярова о строительстве стратегических рубежей в годы войны.
Подлинный всплеск интереса ученых-историков к вопросу возведения оборонительных сооружений пришелся на 2009—2013 гг., когда были опубликованы работы А. В. Ерлыгина, Д. А. Захарова, Т. В. Селивестровой, В. В. Тимофеева, Л. В. Устимовой. Благодаря этому, проблематика истории строительства оборонительных сооружений существенно расширилась, в научный оборот были вовлечены новые архивные документы, в том числе ранее секретные постановления Совнаркома Чувашской АССР.
Значительный шаг в расширении наших представлений о трудовом подвиге жителей Чувашии был сделан после публикации в 2015— 2016 гг. сборников документов «В тылу как на фронте» и «Под грифом «секретно»: неизвестные и малоизвестные страницы истории Чувашии времен Великой Отечественной войны». Ставшие доступными читателям десятки страниц ранее секретных документов наглядно показали, в каких тяжелых условиях работали женщины и подростки, мобилизованные на возведение рубежей. Кроме того, документы из фондов Государственного исторического архива Чувашской Республики, важные для изучения темы, были опубликованы в 2017 г. Т. А. Соловьевой и М. М. Алексеевой. Некоторые материалы о строительстве рубежей, сохранившиеся в Государственном архиве современной истории Чувашской Республики, ввел в оборот А. В. Ерлыгин.
Достаточно много разноплановых работ о строительстве рубежей издано в последние 5 лет, в том числе по отдельным районам Чувашии. Кроме того, информация о различных аспектах строительства в республике оборонительных сооружений приводилась и в обобщающих трудах по истории Чувашии в годы Великой Отечественной войны.
Итогом изучения темы стало появление на свет в 2021 г. научно-популярного издания «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей» Несмотря на то, что книга формально предназначена для детей «среднего и старшего школьного возраста», она подготовлена профессиональными историками и представляет собой научный взгляд на проблему. В ней систематизированы накопленные к настоящему времени знания о возведении рубежей обороны в Чувашии, введен в научный оборот новый комплекс архивных документов, из которых часть опубликована в самой книге в виде отсканированных копий.
В последние годы в газетах и на интернет-сайтах по рассматриваемой проблеме увидели свет сотни различных статей и заметок. Например, заслуживает внимания проект информационного агентства ИА REGNUM по строительству оборонительных рубежей на территории Чувашии, запущенный в сентябре 2016 г., в рамках которого в течение 2016—2020 гг. журналисткой Н. Николаевой был подготовлен ряд развернутых информационно насыщенных публикаций.
Особенно много информации о строительстве рубежей появилось в периодической печати и Интернете в связи с подписанием главой Чувашской Республики О.А. Николаевым указа «Об объявлении в Чувашской Республике 2021 года Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей». В том числе был запущен специальный сайт «Сурский и Казанский оборонительные рубежи».
Таким образом, всего за последние 15 лет в изучении темы произошел огромный переворот. К сожалению, при этом широкое распространение получили различного рода заблуждения и неточности в освещении темы, которые в итоге «кочуют» из издания в издание. Поэтому в настоящей статье на основе существующей историографической базы предпринята попытка выделить устоявшиеся неточности, а также разночтения, наиболее часто встречающиеся в научной литературе и из нее широко тиражируемые в средствах массовой информации. Поскольку газетных публикаций и заметок на интернет — сайтах слишком много, чтобы все их можно было перечислить в статье, в качестве иллюстрации приводятся лишь некоторые примеры, а основной анализ проведен на основе опубликованной научной и краеведческой литературы.
Среди подобных неточностей и заблуждений можно выделить следующие:
1. Использование неточных названий для обозначения построенных на территории Чувашии оборонительных сооружений.
Отдельные авторы в своих работах используют обобщенные наименования «Сурско-Казанский рубеж» или «Казанско-Сурский рубеж», как если бы это был единый комплекс оборонительных сооружений. «Сурско-Казанский рубеж», а также «Волжско-Сурский рубеж» упоминаются во многих газетных публикациях и заметках на интернет-сайтах. «Казанский обвод» без достаточных оснований называется «Свияжским оборонительным рубежом».
В Чувашии традиционно пишут о строительстве на территории республики Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Корни данной историографической традиции идут от известного постановления № 93сс Особого заседания Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) от 28 октября 1941 г. «Об организации и проведении работ по возведению на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительного рубежей».
Однако при этом следует иметь в виду, что вторая линия обороны представляла собой лишь часть протяженного Волжского оборонительного рубежа, о начале строительства которого было объявлено в приказе Государственного комитета обороны от 16 октября 1941 г. Составной частью этого рубежа стал так называемый «Казанский обвод» — оборонительные сооружения, располагавшиеся вокруг Казани в виде полукольца и возводимые на территории Марийской, Татарской и Чувашской АССР. Поэтому, с исторической точки зрения, наиболее точно выглядит название публикации Т.А. Соловьевой и М.М. Алексеевой «Строительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в Чувашской АССР».
Подчеркнем, что использованная указанными авторами формулировка широко употреблялась в документах начального периода войны. Например, в «Докладе о состоянии ремонтно-восстановительных работ в тыловых оборонительных рубежах, расположенных на территории Чувашской АССР», в постановлении Особого заседания Совнаркома Чувашской АССР «Об организации охраны сооружений оборонительных рубежей» от 5 января 1942 г. и др. говорится, что на территории республики были построены два тыловых оборонительных рубежа — Сурский и рубеж Казанского обвода.
2. Связывание начала мобилизации населения республики на строительство рубежей с изданием постановления № 93сс Особого заседания Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) от 28 октября 1941 г. «Об организации и проведении работ по возведению на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительного рубежей».
В данном факте нет ничего удивительного, поскольку в названном постановлении действительно говорится о том, чтобы «мобилизовать с 28 октября с. г. для производства работ по строительству на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей население республики…». Но при более глубоком погружении в тему мы видим, что еще 26 октября 1941 г. районы республики получили телеграмму председателя Совнаркома Чувашской АССР А. В. Сомова, в которой сообщалось, в каком количестве районы должны направить на спецстроительство рабочих и лошадей, сколько обязаны выделить рабочего инструмента для мобилизуемых граждан, назывались начальник работ и участок строительства, к которому прикреплялся район.
На следующий день в отдельных районах (например, в Ядринском и Шемуршинском) были приняты распорядительные акты о мобилизации рабочей и гужевой силы на строительство оборонительных сооружений. Исполкомам сельсоветов и правлениям колхозов предписывалось в суточный срок мобилизовать рабочих, обеспечить их лошадьми и инструментами, в том числе: лопатами, топорами, ломами, кувалдами, пилами, носилками для земляных работ и т.п. К 28 октября, когда было принято упомянутое постановление Совнаркома Чувашской АССР, многие сельсоветы уже располагали готовыми списками мобилизуемых граждан.
С другой стороны, нельзя не отметить также, что исследователи в своих работах часто пишут о том, что якобы уже начиная с 25 октября 1941 г. десятки тысяч трудящихся и обозов с продовольствием направлялись на строительство рубежей. Данная информация, имеющая своим источником постановление бюро Чувашского обкома ВКП (б) от 26 января 1942 г. об итогах работ по возведению Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в пределах Чувашской АССР, продублирована и на десятках интернет-сайтах, хотя она явно вступает в противоречие с вышеназванными фактами. Интересно, что при этом во многих случаях мирно соседствуют две разные даты начала мобилизации: говорится и о привлечении населения к строительству рубежей с 28 октября 1941 г., и об отправке трудящихся с обозами с 25 октября 1941 г.
3. Указание неправильного количества жителей республики, мобилизованных на возведение оборонительных сооружений.
Повсеместно на различных интернет-сайтах, а также во многих опубликованных работах указывается, что всего на строительство рубежей было мобилизовано 171 450 рабочих, 13 660 чел. конных; также на строительство направлялось 226 колесных и 77 гусеничных тракторов, 5 экскаваторов.
Однако, во-первых, в данном случае речь на самом деле должна идти не о фактическом количестве граждан, привлеченных к строительству рубежей в 1941 г., а лишь о плановых показателях мобилизации населения по районам Чувашии, намеченных постановлением № 93сс Особого заседания Совнаркома Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) от 28 октября 1941 г.
Во-вторых, в приложении № 1 к данному постановлению указано в действительности о 11 310 работников с тягловой силой: именно такая цифра получается при сложении мобилизуемых конных граждан по военно-полевым строительствам № 1—6 (соответственно 1900, 1850, 1620, 1730, 1860 и 2350 чел. с лошадьми). То есть цифра в 13 660 человек является неправильной, всего же по постановлению предполагалось мобилизовать по районам Чувашской АССР 171 450 граждан и 11 310 человек конных.
В-третьих, в действительности полностью обеспечить строительство техникой в указанном объеме не удалось и поэтому точнее писать «планировалось направить».
В краеведческой литературе и периодике попадаются и иные цифровые вариации по мобилизуемым согласно постановлению № 93сс Особого заседания Совнаркома Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) от 28 октября 1941 г. Например, нередко говорится о «167 550 человек пеших и 11 110 конных».
Противоречивость архивных данных привела к тому, что отдельные исследователи пишут о решении Совнаркома Чувашской АССР и обкома ВКП (б) охватить мобилизацией более 160 тыс. чел., среди которых 115 тыс. предполагалось направить на строительство Сурского оборонительного рубежа, а 45 тыс. — на возведение Казанского обвода.
В качестве несомненного факта утвердилось (в основном на многочисленных интернет-сайтах) положение о том, что в постройке защитных сооружений на территории Чувашии участвовали около 200 000 чел., то есть треть трудоспособного населения республики на 1 октября 1941 г. (или на начало войны, согласно другим информационным ресурсам). Однако исторических источников, подтверждавших бы данную цифру, автору статьи выявить не удалось. С уверенностью можно говорить о том, что появление представлений о 200 000 участниках строительства рубежей связано с суммированием планировавшихся к мобилизации «171 450 рабочих и 13 660 человек конных» и дальнейшим округлением полученной суммы до «красивой» цифры в 200 000 чел.
4. Некоторое преувеличение силы морозов, при которых приходилось работать мобилизованному гражданскому населению.
Во многих воспоминаниях и научных работах, а также, соответственно, на интернет-сайтах, говорится о том, что женщины и подростки работали, не прерываясь, даже в самые сильные, трескучие морозы, доходившие зимой в отдельные дни не только до —40°С, но даже до —50°С. Или, к примеру, участник спецстроительства В. К. Симсов пишет, что «40-градусный мороз стоял стабильно всю зиму». В периодической печати нередко можно встретить фразу, что «в декабре мороз почти постоянно держался ниже 30°».
Нет никаких сомнений, что работы по возведению оборонительных сооружений проводились в крайне сложных погодных условиях, особенно в январе 1942 г. Низкие температуры воздуха могли усугубляться в тот или иной день осадками или сильным ветром. Не случайно, что в метеорологии сейчас используется понятие «ощущаемая температура воздуха», которая высчитывается по специальной формуле с учетом скорости ветра. Однако в целом имеющиеся источники все же не подтверждают названные выше свидетельства или подтверждают их лишь частично.
В качестве примера, во-первых, обратимся к докладной записке начальника военно-полевого строительства № 6 Восканяна, направленной секретарю Чувашского обкома ВКП (б) И. М. Чарыкову и председателю Совнаркома Чувашской АССР А.В. Сомову и датированной не позднее 17 декабря 1941 г. В ней отмечается, что «температура у нас опускалась ниже 30° за отчетный период три раза: 2, 6, 7 декабря. Причем 2-го и 6-го она держалась в 2-х утренних часах, а 7-го числа весь день». В это время работы пришлось прекратить, так как, согласно приказу Государственного Комитета Обороны, оборонительные работы следовало продолжать лишь при 30 °C морозов включительно. В итоге «простой» выразился в 25 281 человеко-часе (единица учета рабочего времени, исчисляемая количеством работы, выполняемой одним человеком за рабочий час), хотя Восканян приводит расчеты, что точнее было бы говорить о 18 560 человеко-часах потерянного рабочего времени.
Еще более важным источником будут метеоданные, относящиеся к тому времени. Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных (ВНИИГМИ-МЦД) на своем официальном сайте разместил в открытом доступе сведения о ежедневных минимальных, максимальных и средних температурах по различным городам России, начиная со второй половины XIX в. Согласно данным метеорологической станции, расположенной в Казани, в ноябре 1941 г. было 8 дней, когда минимальная температура воздуха опускалась до минус 20,5°С—25,0°С (11—13, 20—23 и 29 ноября). В декабре насчитывалось 11 таких дней (2—3, 13—15, 17—18, 22, 29—31 декабря), еще в течение 5 суток (6—8, 16, 21 декабря) минимальная температура воздуха опускалась ниже —25,0°С, вплоть до — 29,7°С.
Говоря о минимальных температурах, следует иметь в виду, что они, как правило, фиксировались в ночное время, когда работы вестись не могли. В течение дня же температура воздуха могла существенно повышаться. К примеру, средняя дневная температура воздуха 22 декабря 1941 г. составляла —13,2°С при минимально зафиксированной температуре в —24,5°С. Похожие ситуации с разницей примерно в 10,0°С и более фиксировались 19 и 30 ноября, 9 декабря.
То, что в воспоминаниях широкое отражение нашел факт работы при очень низких температурах, ниже —40°С, объясняется следующим образом. По данным ВНИИГМИ-МЦД самые низкие температуры зимой 1941—1942 гг. были зафиксированы 21—23 января 1942 г.: —46,8°С, —44,5°С, —41,3°С (средняя дневная температура составляла в эти дни от —35,8°С до —41,5°С). Немногим теплее было в предшествующие сутки: 18—20 января минимальная температура воздуха опускалась до минус 35,9°С—39,4°С, средняя дневная температура была лишь на несколько градусов выше. При этом мы помним, что фактическое окончание возведения Казанского обвода относится к 25 января 1942 г. То есть конец второй и начало третьей декады января были временем форсирования завершения строительства рубежа, когда граждане могли привлекаться к работам, несмотря на все постановления Государственного Комитета Обороны. Это и отложилось в памяти.
5. Создание несколько идеалистической картины, с точки зрения разрешения властью возникавших проблем.
Например, в одной из первых специальных публикаций о строительстве оборонительных рубежей указывалось: «На некоторых участках были случаи невыполнения плана мобилизации рабочей силы, гужевого транспорта, отсутствия тех или иных товаров, инвентаря. Подобные случаи оперативно исправлялись. Делалось все, чтобы обеспечить людей горячим питанием. Велся строгий контроль за доставкой питания и товаров первой необходимости, пресекались всякие попытки разбазаривания отпускаемых фондов, устанавливался систематический контроль за состоянием культурно-бытовых условий работающих на строительстве оборонительных рубежей». Аналогично освещаются события и в коллективных «Лекциях по истории и культуре чувашского края».
Однако в опубликованных к настоящему времени документах о ходе строительства рубежей хорошо показаны многочисленные трудности, с которыми сталкивались мобилизованные граждане и которые приводили к несанкционированному уходу населения со строительства.
В очередной раз приходится констатировать необходимость осознания такого простого факта, что предписания, устанавливаемые нормативно-правовыми актами, и реальная ситуация далеко не всегда совпадали.
6. Указание разного времени завершения работ по строительству оборонительных рубежей.
В большинстве трудов указывается, что в пределах территории Чувашии строительство Сурского рубежа было завершено 20 января 1942 г., Казанского обвода — 25 января 1942 г., при этом ряд полевых строительств (в Алатыре, Порецком, Шумерле, Янтикове) работы окончили досрочно. То есть процесс строительства оборонительных сооружений занял примерно три месяца. Именно эти даты названы в постановлении бюро Чувашского обкома ВКП (б) от 26 января 1942 г. об итогах работ по возведению в республике Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, которое, как констатировалось выше, было опубликовано еще в 1975 г. [46, с. 85].
Достаточно часто исследователями отмечается, что строительство Казанского обвода на территории Чувашии якобы было завершено в феврале 1942 г., а Сурского рубежа — в середине июня 1942 г. В. К. Симсов пишет о завершении возведения Сурского оборонительного рубежа 23 февраля 1942 г. В попытке снять противоречие между имеющимися датами окончания работ указывается также, что основные работы по строительству оборонительных рубежей на территории Чувашии «были завершены к февралю 1942 г., но отдельные работы продолжались до июня 1942 г.».
В десятках газетных публикаций и на интернет-сайтах растиражирована ошибочная информация о том, что Сурский (или Казанско-Сурский) рубеж был возведен всего за 45 дней, хотя в действительности время строительства оборонительных сооружений было как минимум в два раза продолжительнее.
На наш взгляд, можно говорить о завершении строительства де-факто и де-юре. Фактическое завершение строительства Сурского рубежа относится к 20 января 1942 г., в связи с чем на следующий день в адрес наркома внутренних дел Л. П. Берии и начальника Главного военно-инженерного управления и Главного управления оборонительных работ Наркомата обороны СССР Л. З. Котляра была направлена соответствующая телеграмма. Однако де-юре о завершении строительства можно говорить после того, как Сурский оборонительный рубеж был принят специальной комиссией с составлением соответствующего акта. Это произошло 21 февраля 1942 г. В приложенной к акту сводной ведомости приемки отмечалось, что «строительная часть закончена и соответствует боевой готовности», «отступлений от проекта нет», «сооружения считать принятыми». Однако позднее в некоторых документах появились слова, что «при приемке рубеж закончен не был», в данном случае речь шла о 20-м тыловом оборонительном рубеже.
Во время весеннего половодья 1942 г. значительная часть оборонительных сооружений была уничтожена, в результате чего их пришлось восстанавливать. Этим можно объяснить отмеченный выше факт, что исследователи нередко относят завершение строительства Сурского рубежа к июню 1942 г.
7. Указание неверного количества участников спецстроительства, награжденных Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.
Очень часто исследователи оперируют цифрами в 167 чел., удостоенных данной награды, или говорят о 234, награжденных грамотой.
Между тем только в одном Указе Президиума Верховного Совета Чувашской АССР «О награждении Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР участников строительных работ» от 18 марта 1942 г. упомянуты 234 чел., а всего Почетную грамоту получили 366 чел.
8. Указание неточной протяженности оборонительных сооружений на территории Чувашии.
В историографии прочно утвердилось представление об общей протяженности оборонительных рубежей в Чувашии в 380 км. Тем не менее в отдельных работах и на десятках интернет-сайтах приводится цифра в 300 км.
9. Наличие разночтений по времени сохранения оборонительных сооружений в боевой готовности.
В историографии отмечается, что республика поддерживала рубежи обороны в боевой готовности вплоть до конца 1943 г. Однако если подходить с юридической точки зрения, то документы о ликвидации оборонительных сооружений были изданы несколько позже, в марте 1944 г.: 5 марта принят циркуляр Военного совета Приволжского военного округа, а 17 марта, на его основе, — постановление № 9 Особого заседания Совнаркома Чувашской АССР «О ликвидации тыловых оборонительных сооружений, возведенных на территории Чувашской АССР».
В целом же изучение данной темы показывает, что огромное количество статей и заметок написано фактически под копирку, в большинстве случаев приводятся одни и те же факты и оценки, в силу чего однажды введенные в широкий оборот сведения некритически тиражируются. Это равным образом касается информации, извлеченной и из воспоминаний, и из архивных документов. Хотелось бы в дальнейшем видеть со стороны журналистов, краеведов и тем более профессиональных историков-исследователей более точное обращение с историческими источниками.
Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021