22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал кандидата исторических наук, начальника отдела учета и обеспечения сохранности документов Архива Российской академии наук (г. Москва) Михаила Киселева.

Здание Президиума Академии наук СССР. 1930-е

М. Ю. Киселев

ВКЛАД УЧЕНЫХ АКАДЕМИИ НАУК СССР В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 ГОДОВ

В Архиве Российской Академии наук — одном из крупнейших и старейших ведомственных архи­вохранилищ России — хранятся документальные комплексы учрежде­ний и организаций Академии наук, фонды личного происхождения ученых, документы по истории российской и зарубежной науки и культуры за XIX—XXI вв. История деятельности Академии наук СССР в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. достаточно полно отра­жена в монографии бывшего директора архива, доктора исторических наук Б. В. Левшина, однако со дня ее опубликования прошло бо­лее пятидесяти лет, и в научный оборот введено большое количество документов, не вошедших в монографию.

Академия наук (АН) СССР и ее ученые с первых дней войны включились в работу на нужды обороны: большинство академических институтов, академики и члены-корреспонденты были эвакуированы в Казань, Свердловск, Ташкент и другие восточные и южные регио­ны страны. В 1941—1944 гг. работала Комиссия по геолого-географиче­скому обслуживанию Красной Армии Академии наук совместно с Мос­ковской группой оборонных работ. В составе документов Комиссии отложилась ее переписка с группой № 2 экспедиции Особого назна­чения Кавказской экспедиции об оказании помощи фронту и со шта­бом тыла Закавказского фронта в 1943—1944 гг. Примечателен тот факт, что по специальным заданиям Комиссии по геолого-географи­ческому обслуживанию Красной Армии, которой руководил академик А.Е. Ферсман, в 1942 г. сотрудниками Московского отделения Архива АН СССР была проведена работа по выявлению документов о Ниж­нем Поволжье и Прикаспийской низменности в фонде Совета по изу­чению производительных сил Академии наук СССР.

Arran.ru Сотрудники Московского отделения Архива АН СССР. Октябрь 1941 года

В 1941—1943 гг. в системе АН СССР существовала Комиссия по мо­билизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана для оборо­ны страны. Сохранился комплекс документов: отчеты по темам, науч­ные обзоры, доклады о природных и производственных возможностях Карагандинского и Кузнецкого угольных бассейнов, о торфяных ресур­сах Омской области, о промышленных марганцевых рудах Урала и Ка­захстана, о путях развития производства кальцинированной соды, о комплексном использовании водных ресурсов Центрального Казахстана и др. (1941—1943); справки, докладные записки, заключения членов Ко­миссии о состоянии и развитии цветной металлургии, никелевой, хи­мической и деревообрабатывающей промышленности Урала и Западной Сибири; описания месторождений железо-марганцевых руд, технико­экономические обоснования строительства промышленных объектов.

В 1942—1944 гг. работала академическая Комиссия по мобилизации ресурсов Поволжья и Прикамья на нужды обороны страны. Среди документов фонда отложились: гидрогеологические очерки, инженер­но-геологические описания и характеристики районов Поволжья и Прикамья, отчеты Волжско-Камской научной экспедиции, материа­лы о геолого-поисковых работах источников водоснабжения, мине­рально-сырьевых ресурсов и строительных материалов; справки и от­четы по исследованию русла реки Волги, четвертичных отложений и геоморфологии Камско-Печерско-Вычегодского водораздела, по стро­ительству и размещению гидротехнических сооружений на Волге, гео­логии Среднего Поволжья и др., паспорта месторождений полезных ископаемых и строительных материалов, литологические карты и карты геологической изученности Среднего Поволжья.

В 1943—1947 гг. работала Военно-шефская комиссия АН СССР, органи­зованная на базе Комиссии совета жен ученых, среди документов кото­рой сохранились: обращения к сотрудникам АН СССР о сборе подарков для раненых и подписные листы; переписка с Главным санитарным управлением Красной Армии, с Наркоматом обороны СССР и органа­ми власти на местах об оказании медицинской помощи бойцам, о розыс­ке членов семей, о приобретении ранеными бойцами новых специально­стей и др., письма с фронта с отзывами о работе Комиссии]. В 1944— 1945 гг. развернула свою деятельность Комиссия помощи семьям фронто­виков АН СССР, в состав документов которой вошли отчеты шефских комиссий академических институтов о помощи семьям мобилизованных на фронт бойцов-ученых и письма фронтовиков членам комиссии.

Письмо домой. 1943, Курская дуга

В годы Великой Отечественной войны сотрудники Биологического института, который размещался в Ленинграде, оказывали помощь фронту и осажденному городу. Были составлены военно-геоботанические карты, разработаны методы дешифровки аэрофотосъемок тундры, леса, болот. Большое значение имели разработанная в институте методика сбора и обработки сфагновых мхов (широко применялись как перевязочный и антисептический материал), хвои (для получения витаминных настоев). На территории Ботанического сада института выращивались лекарствен­ные растения: в 1942 г. сотрудники института и их дети вырастили 9 млн штук рассады различных овощных культур и табака, устраивали летние огороды в скверах и на бульварах. В городе была организована выставка дикорастущих съедобных растений и выпущена брошюра [15], в которой описывались пищевые и лекарственные растения. Подчеркивая важное значение лекарственных и пищевых растений, а также вигаминоносов, ученые института писали: «Никогда научная мысль ученых СССР не проявляла столько энергии в отыскании новых средств с целью облегчения участи наших раненых бойцов, как в эту подлинно народную войну против фашистских захватчиков». Для лечения свежих и гной­ных ран, для борьбы с газовой гангреной получены новые средства рас­тительного происхождения, разработанные Ботаническим институтом АН СССР, которые дали в ряде случаев исключительно благоприятные результаты. Были получены: пихтовый медицинский бальзам из смолы пихты; сфагновые концентраты, добываемые из мха-сфагнума; смола, по­лучаемая из корней казахстанского пустынного зонтичного Perula Piramidata. Работа по получению бальзамов была проведена совместно с членом — корреспондентом Н.Н. Петровым и военным врачом А.С. Чечулиным.

В Институте химической физики АН СССР в 1942 г. разрабатывались следующие научные проблемы: «Усовершенствование огнеметов и огнесмесей» (автор И.Л. Зельманов), «Исследование воздушно-реактивного дви­гателя для авиации» (автор Г.А. Варшавский), «Остановка танков дыма­ми» (автор Штейнбок. В документах Института общей и неоргани­ческой химии сохранились: докладная записка профессора А. В. Нико­лаева и сотрудника В.И. Вольнова «О получении соды в новых районах» в Государственный Комитет Обороны; заключения, справки, техниче­ские условия и переписка о методах тушения пожара в танках.

Среди документов Отделения геолого-географических наук АН СССР за 1942 г. сохранились: переписка с Президиумом АН СССР, научными и военными организациями и учреждениями об организации и работе временных комиссий по геолого-географическому обслуживанию Крас­ной Армии (разработка красочного и маскировочного сырья для воен­ных целей, составление карт); протоколы заседаний временных комис­сий по геолого-географическому обслуживанию Красной Армии.

Летчицы 46-го женского авиационного полка Таманской дивизии. 1943, Новороссийск

В фондах личного происхождения также отложились документы о вкладе ученых в победу в войне. В фонде Владимира Леонтьевича Ко­марова (1869—1945), президента АН СССР в 1936—1945 гг., заслужива­ют внимания: письмо В.Л. Комарова в Совет Народных Комиссаров СССР об использовании метода сотрудника Института биохимии АН СССР профессора Н.М. Сисакяна при сушке овощей; письмо В.Л. Комарова заместителю председателя Уральского филиала АН СССР Н.В. Дежневу о необходимости разработки экономических проблем, связанных с вопросами мобилизации производительных сил Урала на нужды обороны; письмо заведующего Отделом научной пропаганды АН СССР С.М. Файланда В.Л. Комарову о сборе средств среди ученых СССР на танковую колонну «За передовую науку».

В фонде академика Отто Юльевича Шмидта (1891—1956) сохрани­лись: докладные записки ученого в ЦК ВКП (б), переписка с наркома­тами СССР, институтами и учреждениями АН СССР об эвакуации академических учреждений из Москвы в Казань и Свердловск, о про­довольственном снабжении в 1941—1942 гг.; письмо академика А.Е. Ферс­мана от 19 сентября 1941 г. О.Ю. Шмидту о срочной организации Спе­циальной комиссии по редким металлам при Отделении геолого-гео­графических наук АН СССР, докладная записка в Президиум АН СССР, программа работ Комиссии; письмо наркома нефтяной промышленности И. Седина об организации в г. Баку экспедиции для разработки и практического внедрения методики сейсмической разведки на море.

Академик Лина Соломоновна Штерн (1878—1968) разработала в 1942 г. новый метод лечения шока в госпиталях; сохранились ее пись­ма в Главное военно-санитарное управление РККА о передаче проти­вошоковой жидкости военным врачам, председателю Комиссии хи­мической обороны С. В. Кафтанову и отчет о проделанной работе в Институте физиологии АН СССР по изысканию методов борьбы с острым отравлением цианидами.

Центральный Госархив Удмуртии Операция в эвакогоспитале. 1943

В заключение отметим, что к 75-летию Победы в Великой Отече­ственной войне Архив РАН подготовил и выпустил электронный сбор­ник научных статей и публикаций. В сборник, в частности, вошли статьи сотрудников архива: С.А. Лимановой «За «ценный вклад в дело разгрома врага»: чествование ученых как коммеморативный символ По­беды», А.Э. Рыбченковой «В.Л. Тягуненко: биография и служба во время Великой Отечественной войны», О.Б. Бокаревой «Научная деятельность Б.Н. Заходера во время Великой Отечественной войны», Н.М. Осиповой «Документы о вкладе ученых в Победу в фондах Архива Российской акаде­мии наук». Представленная информация позволит расширить источнико­ведческую базу по истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и может быть использована в образовательных и исследовательских целях.

Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубе­жей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегио­нальной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021