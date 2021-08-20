Подготовка мобилизационных резервов для армии в 1941–1945 годы
22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной истории Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова (г. Чебоксары) Валентины Соколовой и аспиранта Игоря Каллина.
И.В. Каллин, В.И. Соколова
ПОДГОТОВКА МОБИЛИЗАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВДЛЯ АРМИИ В 1941—1945 ГОДЫ
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. была объявлена мобилизация военнообязанных на территории 14 военных округов страны. Главным исполнительно-распорядительным органом страны стал ГКО СССР (Государственный Комитет Обороны образован 30 июня 1941 г. совместным постановлением Президиума Верховного Совета СССР, Совета Народных Комиссаров и ЦК ВКП (б) во главе с И.В. Сталиным). Изначально он был создан как чрезвычайный орган, получивший всю полноту власти в СССР. Расформирован 4 сентября 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР как выполнивший свою роль. Первоначально в состав ГКО, кроме И.В. Сталина, входили В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, Г.М. Маленков, Л.П. Берия. Впоследствии состав менялся и членами ГКО назначались Н.А. Вознесенский, А.И. Микоян, Л.М. Каганович. 22 ноября 1944 г. членом ГКО вместо К.Е. Ворошилова был назначен Н.А. Булганин. Вся государственная власть в стране в годы войны сосредоточилась в ГКО.
Одной из первоочередных задач стала работа по упорядочению существующей системы пропусков с целью усиления противопожарной охраны и недопущения возможностей диверсий, хищений и поджогов. По всей стране вводилось обязательное дежурство рабочих учреждений и наркоматов. На дневное время привлекались пионеры и школьники. Особое внимание обращалось на охрану пунктов хранения зерна, нефтебаз, в которых было введено казарменное положение. Цистерны с горючим, имеющимся на нефтебазах, МТС, электростанциях, были выкрашены в маскировочный цвет. Большое внимание уделялось охране лесов, телефонно-телеграфных линий и других важных народнохозяйственных объектов.
Постановлением ЦК ВЛКСМ от 23 июня 1941 г. вводилось обязательное военное обучение членов ВЛКСМ [4, с. 11—12]. Овладение военной специальностью стало уставной обязанностью каждого комсомольца. В целях подготовки населения к противохимической и противовоздушной обороне РК ВЛКСМ вместе с военными отделами РК ВКП (б) были разработаны планы организации военной учебы. ЦК ВЛКСМ поставил перед молодежью задачу — усилить бдительность, укрепить дисциплину, выше поднять производительность труда, наладить военную учебу среди молодежи и среди населения в целом.
После получения телеграммы от 23 июня 1941 г. и копии директивы ЦК ВЛКСМ от 25 июня 1941 г. в регионах страны незамедлительно провели следующие мероприятия: во всех РК ВЛКСМ было установлено круглосуточное дежурство комсомольцев из числа членов бюро и части членов пленума РК ВЛКСМ; во всех колхозах были организованы посты по охране колхозной собственности (поля, улицы, амбары, токи, конные дворы, фермы и др.); в сельских населенных пунктах были созданы молодежные добровольные дружины из расчета на каждые 20 дворов по одному дежурному круглосуточно; организованы конные и пешие дозоры по охране хлеба на корню; на полях были установлены наблюдательные вышки; запрещен допуск на фермы и склады посторонних лиц; было начато обучение военному делу (стрелковое, санитарное дело, борьба с парашютными десантами, по противохимической и противовоздушной обороне); по районам выявлены женщины-трактористки, ранее окончившие курсы механизаторов, для замены ими ушедших на фронт трактористов; были организованы краткосрочные курсы по проверке их знаний, а также курсы по подготовке женщин-машиноведов для работы на жатках, косилках, лобогрейках; под руководством медработников были созданы женские санитарные дружины.
В 1941/42 учебном году при всех школах были организованы группы самозащиты из учителей, технических служащих и учащихся старших классов по 30—35 бойцов в каждой группе. Введение военно-физической подготовки в школах помогло значительно улучшить дисциплину школьников. Учащимися школ проводились различные походы, лыжные и другие соревнования. Не только взрослое население, но и подростки и детвора обучались азам начальной военной подготовки.
В связи с нависшей над страной угрозой советское руководство во главе с И. В. Сталиным приняло решение о возведении стратегических оборонительных рубежей в глубоком тылу. С целью недопущения противника к крупному промышленному центру на Волге — г. Казань — было принято решение о возведении Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода общей протяженностью 380 км. Стратегические оборонительные рубежи проходили и по территории Чувашской АССР. Эти работы на территории Чувашии были выполнены Военно-полевым строительством № 7 с привлечением населения республики. Таким образом, в 1941—1942 гг. были возведены земляные укрепления. С 15 февраля 1942 г., согласно указанию Главоборонстроя СССР, содержание охраны оборонительных сооружений возлагалось на местные советы трудящихся.
К сожалению, уже в марте—апреле 1942 г. результаты проверки показали неудовлетворительное состояние оборонительных сооружений. Например, по сообщению лейтенантов Н. Тырина, В. Григорченко, Н. Кондакова почти все земляные сооружения — противотанковые рвы, ловушки, волчьи ямы, эскарпы, окопы и ячейки — оказались занесенными снегом. По мере оттаивания земли их нормальный профиль начал разрушаться в связи с тем, что грунт был песчаный, а откосы сделаны в зимних условиях круче, чем угол естественного ската этого грунта. Весной амбразуры и входы дзотов оказались забиты землей. После спада воды на всем рубеже требовалась большая работа по восстановлению оборонительных сооружений, возникла угроза затопления всех оборонительных рубежей, включая большинство противотанковых препятствий, открытых площадок для пулеметов и 45-миллиметровых пушек. Маскировка сооружений, приспособленная для зимних условий (воткнутыми ветвями, слоем снега и покраской амбразур и входов в белый цвет), оказалась непригодной для летних условий.
В первые дни войны в стране появилась еще одна массовая форма участия советских людей в борьбе — народное ополчение, что расширяло возможность обеспечения фронта боевыми резервами. Отряды народного ополчения являлись временными воинскими формированиями трудящихся. Осенью 1941 г. в связи с отправкой многих ополченцев в Красную Армию и введением с 1 октября 1941 г. Всевобуча народные ополчения практически перестали существовать.
17 сентября 1941 г. было принято постановление ГКО «О всеобщем военном обучении граждан СССР». С 1 октября 1941 г. вводилось обязательное военное обучение граждан СССР мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет. Обязательное военное обучение граждан должно было осуществляться вневойсковым порядком без отрыва лиц, привлеченных к прохождению военного обучения, от работы на фабриках, заводах, в совхозах, колхозах, учреждениях. Дни и часы занятий по военной подготовке не должны были нарушать нормальный ход работы предприятий и учреждений и не наносить ущерба производству. Обучение следовало проводить по 110-часовой программе, обращая особое внимание на строевую подготовку, овладение винтовкой, пулеметом, минометом и ручной гранатой, на противохимическую защиту, рытье окопов и маскировку, а также на тактическую подготовку одиночного бойца и отделения.
В составе Наркомата обороны было образовано Главное управление всеобщего военного обучения, в военных округах, в областных (краевых, республиканских) военкоматах — отделы Всевобуча, а в городских и районных военкоматах вводилась должность инструктора Всевобуча. Война требовала подготовленных воинов, обладающих высокой боевой выучкой. Поставленная руководством страны задача выполнялась: было организовано военное обучение граждан еще до призыва в армию и таким образом начата подготовка новобранцев к ведению боевых операций на фронте. До войны обучением населения и подготовкой воинов для специальных родов войск занимались организации Осоавиахима совместно с военкоматами. В основу обучения были положены требования метко стрелять, метать гранату, владеть штыком, уметь бороться против танков, маскироваться, укрываться от артиллерийского и минометного огня, налетов авиации противника, пользоваться средствами ПВО, ПВХО. Занятия стремились проводить в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке.
За годы войны в стране было организовано 7 очередей по обязательному военному обучению граждан. Однако в деле обучения военному делу имелись следующие характерные недостатки: неполный охват подлежащих обучению в системе Всевобуча, недостаточный уровень подготовки командно-политического состава, слабая агитационно-пропагандистская работа среди населения; недостаточная требовательность отдельных командиров к себе и подчиненным; недисциплинированность на занятиях отдельных подразделений; безынициативность в изготовлении самодельных учебных пособий; недостаток помещений для хранения инвентаря; слабость материально-технической базы и др. В некоторых регионах допускались срывы занятий, призывники часто пропускали занятия, задания по подготовке кадров находились под угрозой срыва, что было недопустимо в условиях военного времени. Однако следует отметить, что обучение в 6-й и 7-й очередях было организовано гораздо лучше, многие имевшиеся недостатки были ликвидированы.
Таким образом, вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что руководство страны придавало большое значение вневойсковой подготовке населения. В организации четкой работы по подготовке мобилизационных резервов для армии немалая роль принадлежала государственным и партийным органам, а также комсомольским организациям.
Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021