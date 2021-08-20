22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной истории Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова (г. Чебоксары) Валентины Соколовой и аспиранта Игоря Каллина.

Резервистов обучают штыковому бою

И.В. Каллин, В.И. Соколова

ПОДГОТОВКА МОБИЛИЗАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВДЛЯ АРМИИ В 1941—1945 ГОДЫ

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. была объявлена мобилизация военнообязанных на территории 14 военных округов страны. Главным исполнительно-распорядительным органом страны стал ГКО СССР (Го­сударственный Комитет Обороны образован 30 июня 1941 г. совмест­ным постановлением Президиума Верховного Совета СССР, Совета Народных Комиссаров и ЦК ВКП (б) во главе с И.В. Сталиным). Изна­чально он был создан как чрезвычайный орган, получивший всю полноту власти в СССР. Расформирован 4 сентября 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР как выполнивший свою роль. Первоначально в состав ГКО, кроме И.В. Сталина, входили В.М. Мо­лотов, К.Е. Ворошилов, Г.М. Маленков, Л.П. Берия. Впоследствии со­став менялся и членами ГКО назначались Н.А. Вознесенский, А.И. Ми­коян, Л.М. Каганович. 22 ноября 1944 г. членом ГКО вместо К.Е. Воро­шилова был назначен Н.А. Булганин. Вся государственная власть в стране в годы войны сосредоточилась в ГКО.

Одной из первоочередных задач стала работа по упорядочению су­ществующей системы пропусков с целью усиления противопожарной охраны и недопущения возможностей диверсий, хищений и поджогов. По всей стране вводилось обязательное дежурство рабочих учрежде­ний и наркоматов. На дневное время привлекались пионеры и школь­ники. Особое внимание обращалось на охрану пунктов хранения зер­на, нефтебаз, в которых было введено казарменное положение. Цис­терны с горючим, имеющимся на нефтебазах, МТС, электростанци­ях, были выкрашены в маскировочный цвет. Большое внимание уде­лялось охране лесов, телефонно-телеграфных линий и других важных народнохозяйственных объектов.

Военизированная охрана НКПС СССР

Постановлением ЦК ВЛКСМ от 23 июня 1941 г. вводилось обязатель­ное военное обучение членов ВЛКСМ [4, с. 11—12]. Овладение военной специальностью стало уставной обязанностью каждого комсомольца. В целях подготовки населения к противохимической и противовоздуш­ной обороне РК ВЛКСМ вместе с военными отделами РК ВКП (б) были разработаны планы организации военной учебы. ЦК ВЛКСМ поставил перед молодежью задачу — усилить бдительность, укрепить дисциплину, выше поднять производительность труда, наладить во­енную учебу среди молодежи и среди населения в целом.

После получения телеграммы от 23 июня 1941 г. и копии директи­вы ЦК ВЛКСМ от 25 июня 1941 г. в регионах страны незамедлительно провели следующие мероприятия: во всех РК ВЛКСМ было установ­лено круглосуточное дежурство комсомольцев из числа членов бюро и части членов пленума РК ВЛКСМ; во всех колхозах были организова­ны посты по охране колхозной собственности (поля, улицы, амбары, токи, конные дворы, фермы и др.); в сельских населенных пунктах были созданы молодежные добровольные дружины из расчета на каж­дые 20 дворов по одному дежурному круглосуточно; организованы конные и пешие дозоры по охране хлеба на корню; на полях были установлены наблюдательные вышки; запрещен допуск на фермы и склады посторонних лиц; было начато обучение военному делу (стрел­ковое, санитарное дело, борьба с парашютными десантами, по про­тивохимической и противовоздушной обороне); по районам выявлены женщины-трактористки, ранее окончившие курсы механизаторов, для замены ими ушедших на фронт трактористов; были организованы крат­косрочные курсы по проверке их знаний, а также курсы по подготов­ке женщин-машиноведов для работы на жатках, косилках, лобогрей­ках; под руководством медработников были созданы женские сани­тарные дружины.

В 1941/42 учебном году при всех школах были организованы группы самозащиты из учителей, технических служащих и учащихся старших классов по 30—35 бойцов в каждой группе. Введение военно-физиче­ской подготовки в школах помогло значительно улучшить дисциплину школьников. Учащимися школ проводились различные походы, лыж­ные и другие соревнования. Не только взрослое население, но и под­ростки и детвора обучались азам начальной военной подготовки.

Изучение матчасти на занятии по программе всевобуча

В связи с нависшей над страной угрозой советское руководство во главе с И. В. Сталиным приняло решение о возведении стратегических оборонительных рубежей в глубоком тылу. С целью недопущения про­тивника к крупному промышленному центру на Волге — г. Казань — было принято решение о возведении Сурского оборонительного рубе­жа и Казанского обвода общей протяженностью 380 км. Стратегиче­ские оборонительные рубежи проходили и по территории Чувашской АССР. Эти работы на территории Чувашии были выполнены Военно-­полевым строительством № 7 с привлечением населения республики. Таким образом, в 1941—1942 гг. были возведены земляные укрепления. С 15 февраля 1942 г., согласно указанию Главоборонстроя СССР, со­держание охраны оборонительных сооружений возлагалось на мест­ные советы трудящихся.

К сожалению, уже в марте—апреле 1942 г. результаты проверки показали неудовлетворительное состояние оборонительных сооруже­ний. Например, по сообщению лейтенантов Н. Тырина, В. Григорченко, Н. Кондакова почти все земляные сооружения — противотанковые рвы, ловушки, волчьи ямы, эскарпы, окопы и ячейки — оказались занесенными снегом. По мере оттаивания земли их нормальный про­филь начал разрушаться в связи с тем, что грунт был песчаный, а откосы сделаны в зимних условиях круче, чем угол естественного ската этого грунта. Весной амбразуры и входы дзотов оказались забиты зем­лей. После спада воды на всем рубеже требовалась большая работа по восстановлению оборонительных сооружений, возникла угроза затоп­ления всех оборонительных рубежей, включая большинство противо­танковых препятствий, открытых площадок для пулеметов и 45-мил­лиметровых пушек. Маскировка сооружений, приспособленная для зим­них условий (воткнутыми ветвями, слоем снега и покраской амбразур и входов в белый цвет), оказалась непригодной для летних условий.

В первые дни войны в стране появилась еще одна массовая форма участия советских людей в борьбе — народное ополчение, что расши­ряло возможность обеспечения фронта боевыми резервами. Отряды народного ополчения являлись временными воинскими формирова­ниями трудящихся. Осенью 1941 г. в связи с отправкой многих опол­ченцев в Красную Армию и введением с 1 октября 1941 г. Всевобуча народные ополчения практически перестали существовать.

17 сентября 1941 г. было принято постановление ГКО «О всеобщем военном обучении граждан СССР». С 1 октября 1941 г. вводилось обязательное военное обучение граждан СССР мужского пола в воз­расте от 16 до 50 лет. Обязательное военное обучение граждан должно было осуществляться вневойсковым порядком без отрыва лиц, при­влеченных к прохождению военного обучения, от работы на фабри­ках, заводах, в совхозах, колхозах, учреждениях. Дни и часы занятий по военной подготовке не должны были нарушать нормальный ход работы предприятий и учреждений и не наносить ущерба производ­ству. Обучение следовало проводить по 110-часовой программе, обра­щая особое внимание на строевую подготовку, овладение винтовкой, пулеметом, минометом и ручной гранатой, на противохимическую защиту, рытье окопов и маскировку, а также на тактическую подго­товку одиночного бойца и отделения.

На занятиях по военной подготовке

В составе Наркомата обороны было образовано Главное управле­ние всеобщего военного обучения, в военных округах, в областных (краевых, республиканских) военкоматах — отделы Всевобуча, а в городских и районных военкоматах вводилась должность инструктора Всевобуча. Война требовала подготовленных воинов, обладающих вы­сокой боевой выучкой. Поставленная руководством страны задача вы­полнялась: было организовано военное обучение граждан еще до при­зыва в армию и таким образом начата подготовка новобранцев к веде­нию боевых операций на фронте. До войны обучением населения и подготовкой воинов для специальных родов войск занимались органи­зации Осоавиахима совместно с военкоматами. В основу обучения были положены требования метко стрелять, метать гранату, владеть штыком, уметь бороться против танков, маскироваться, укрываться от артил­лерийского и минометного огня, налетов авиации противника, пользо­ваться средствами ПВО, ПВХО. Занятия стремились проводить в усло­виях, максимально приближенных к боевой обстановке.

За годы войны в стране было организовано 7 очередей по обяза­тельному военному обучению граждан. Однако в деле обучения воен­ному делу имелись следующие характерные недостатки: неполный охват подлежащих обучению в системе Всевобуча, недостаточный уровень подготовки командно-политического состава, слабая агита­ционно-пропагандистская работа среди населения; недостаточная тре­бовательность отдельных командиров к себе и подчиненным; недис­циплинированность на занятиях отдельных подразделений; безыни­циативность в изготовлении самодельных учебных пособий; недостаток помещений для хранения инвентаря; слабость материально-техниче­ской базы и др. В некоторых регионах допускались срывы занятий, призывники часто пропускали занятия, задания по подготовке кадров находились под угрозой срыва, что было недопустимо в условиях во­енного времени. Однако следует отметить, что обучение в 6-й и 7-й очередях было организовано гораздо лучше, многие имевшиеся недо­статки были ликвидированы.

Таким образом, вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что руководство страны придавало большое значение вневойсковой подготовке населения. В организации четкой работы по подготовке мобилизационных резервов для армии немалая роль принадлежала го­сударственным и партийным органам, а также комсомольским орга­низациям.

Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубе­жей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегио­нальной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021