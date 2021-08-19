Российские регионы продолжают поиск путей инвестиционного развития. Один из последних межрегиональных проектов — реализация идеи кластеров «Арзамас — Дивееево — Саров» и «Саранск — Темников — Санаксарь». Маршрут пройдёт по территории Нижегородской области и Мордовии и призван способствовать оживлению предпринимательской и инвестиционной активности в этих регионах. Эксперты отмечают, что руководители субъектов всё чаще делает ставку именно на привлечение внутренних инвестиций, в том числе за счёт сегмента малого и среднего бизнеса.

Экономика России. Иван Шилов ИА REGNUM

Основные проблемы

Прошлый год оказался провальным в плане привлечения иностранных инвесторов. Согласно данным Банка России, объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за 2020 г. уменьшился на 67% по сравнению с 2019 г. — до 3,4 млрд долларов. Конечно, важнейшую роль сыграла пандемия коронавирусной инфекции, так, наибольший спад приходится на первый квартал 2020 г. — снижение в 5,5 раза. Именно в этот период экономическая жизнь замирает в ожидании локдауна. К концу года ситуация несколько выправилась, но всё равно не вышла на «доковидный» уровень. Эксперты отмечают, что в этих условиях в регионах вынуждены были переориентироваться на внутренние инвестиции.

Впрочем, COVID-19 — не единственная причина, заставившая руководителей на местах задуматься о привлечении «своих» предпринимателей. Политолог Иван Аркатов отмечает, что в снижении иностранных инвестиций в российскую экономику значительную роль сыграла санкционная политика.

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