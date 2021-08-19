Губернаторы изображают бурную деятельность и надеются на госинвестиции
Российские регионы продолжают поиск путей инвестиционного развития. Один из последних межрегиональных проектов — реализация идеи кластеров «Арзамас — Дивееево — Саров» и «Саранск — Темников — Санаксарь». Маршрут пройдёт по территории Нижегородской области и Мордовии и призван способствовать оживлению предпринимательской и инвестиционной активности в этих регионах. Эксперты отмечают, что руководители субъектов всё чаще делает ставку именно на привлечение внутренних инвестиций, в том числе за счёт сегмента малого и среднего бизнеса.
Основные проблемы
Прошлый год оказался провальным в плане привлечения иностранных инвесторов. Согласно данным Банка России, объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за 2020 г. уменьшился на 67% по сравнению с 2019 г. — до 3,4 млрд долларов. Конечно, важнейшую роль сыграла пандемия коронавирусной инфекции, так, наибольший спад приходится на первый квартал 2020 г. — снижение в 5,5 раза. Именно в этот период экономическая жизнь замирает в ожидании локдауна. К концу года ситуация несколько выправилась, но всё равно не вышла на «доковидный» уровень. Эксперты отмечают, что в этих условиях в регионах вынуждены были переориентироваться на внутренние инвестиции.
Впрочем, COVID-19 — не единственная причина, заставившая руководителей на местах задуматься о привлечении «своих» предпринимателей. Политолог Иван Аркатов отмечает, что в снижении иностранных инвестиций в российскую экономику значительную роль сыграла санкционная политика.
А вот независимый экономический аналитик Дмитрий Адамидов считает, что главная проблема не в пандемии и даже не в санкциях, а в общем инвестиционном климате, который многие годы оставляет желать лучшего.
Ещё одну важную проблему поднимает руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин. Проблему он видит в том, что главным внутренним инвестором в России по-прежнему остаётся государство.
Залог успеха
Ставка на внутренние инвестиции уже начала давать осязаемый эффект в некоторых субъектах, главным образом в отмеченных соответствующим рейтингом АСИ. Так, в Башкирии продолжается реализация одного из крупнейших инфраструктурных проектов Восточного выезда из Уфы, который должен соединить трассы М5 «Урал» и М7 «Волга». В этой же республике разрабатывается проект Худолазского месторождения известняка, анонсировано совместное с РЖД и Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) строительство железнодорожной ветки Сибай — Сара, которая сделает дорогу в Казахстан из Башкирии на 200 км короче.
Власти Чувашии подписали специальное инвестиционное соглашение, в рамках которого в регионе откроется производство тракторов малой и средней мощности. Проект реализует «Волжский комбайновый завод». В Нижегородской области началось строительство будущего комплекса по производству пропилена на территории Нижегородского НПЗ. Там же, совместно с «Лукойлом», открыто производство полимерно-битумных материалов.
Иван Аркатов отмечает существенные успехи в привлечении инвестиций целого ряда регионов:
При этом эксперт называет и негативные примеры:
Дмитрий Адамидов уверен, что потенциально интересные инвестиционные идеи может найти едва ли не каждый регион, но их реализация натыкается либо на инфраструктурные ограничения, либо на недостаток рабочей силы, либо на монополизацию рынка и как следствие невозможность организовать нормальный сбыт произведенной продукции или услуг.
Очевидно, что привлечение внутренних инвестиций станет одной из ключевых экономических задач для губернаторов на ближайшие годы. Роста иностранных инвестиций, вероятно, не будет, в этих условиях активизировать мелкий и средний бизнес, договориться с крупными компаниями, в том числе государственными, обеспечить лоббистскую поддержку в центре смогут лишь главы регионов, ориентирующиеся на системную долгосрочную работу.