«Новый» Афганистан в «Новой Большой игре» — угроза соседям
Эвакуация американского контингента из Афганистана и последующее обвальное крушение официального Кабула произвело эффект разорвавшейся бомбы. Широко разрекламированные предыдущие прогнозы относительно жизнеспособности светского афганского государства оказались, мягко говоря, чересчур оптимистичными.
Двадцать лет усилий, десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков, тысячи жизней натовских военных и афганцев, которых никто не считал, и такой бесславный конец интервенции. «Студенты» с салафитскими понятиями, мечтающие построить средневековый эмират, поставили в неудобную позицию сильнейшую военную державу XXI века. Возможно, не только «студенты», но и западные глобалисты, имеющие целью хаотизацию и архаизацию данного макрорегиона (см., например, статью В. П. Семенко) с созданием дополнительной «головной боли» для таких держав, как Россия, Индия, Иран. Что касается Китая, то в этом вопросе всё не так однозначно, поскольку КНР наладила стратегические отношения с Пакистаном, а «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не секрет, является в немалой части аватаром пакистанских спецслужб.
Сокрушительная победа мусульманской уммы, сравнимая с победами Салладина эпохи крестовых походов, а именно так преподнесут идеологи радикального ислама победу «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во всем исламском мире, оказалась возможной по разным причинам, в том числе благодаря высокому профессионализму в подготовительной работе с использованием современных IT-технологий. А само движение станет образцом для подражания религиозных фанатиков всех мастей. Для США же афганский провал ещё аукнется на всем Ближнем и Среднем Востоке всплеском антиамериканских настроений и возрождением террористического интернационала.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), рожденные в пакистанских лагерях беженцев и при непосредственном содействии пакистанских спецслужб, ставшие выразителем интересов в первую очередь пуштунского населения Афганистана, показали поразительную живучесть, смогли устоять при тотальном военном превосходстве международной коалиции интервентов, ещё раз показав миру, что Афганистан невозможно взять силой: Британия в XIX веке, Советский Союз в XX и Соединенные штаты в XXI веке ушли отсюда, так и не добившись своих целей.
Кабульский режим, созданный американцами, как оказалось, сидел на американских штыках и несопоставим даже с просоветским режимом Наджибуллы, по сути преданным Б. Ельциным по рекомендации его проамериканских советников. Тот режим держался целых пять лет в одиночку.
Процессы, идущие в оплоте глобализма — США, не предмет нашего внимания. Решив свои задачи прежде всего для внутренней аудитории, ликвидировав главарей Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответственных за 11 сентября, попытавшись на госсредства построить в средневековой стране государство по западному образцу, даже с проведением в Афганистане (!) месячника «гордости ЛГБТ» в июне этого года, а в теневом плане крышуя героиновый бизнес, США бросили своих сателлитов, как только те оказались не нужны. Эвакуировали лишь узкий круг лиц, напрямую связанных с оккупационной администрацией, подавляющее же большинство сотрудников госаппарата, силовых структур оказалось брошено на милость победителя. Всё это, несомненно, ударило по престижу США как государства-доминанта и послужит уроком для всех, кто в последующем рискнет оказать американцам поддержку. Сторонники глобализации «за счёт всего», похоже, скидывают американский козырь.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), основываясь на древних, как мир, принципах военной победы: «победитель получает всё», «победителя не судят» и «горе побеждённым», утверждаясь как полновластные хозяева страны, начали уже строить средневековый эмират, где, на деле, женщины будут ущемлены в правах, а пособники оккупантов получат «по заслугам». Однако, нуждаясь во внешней легитимации, они не повторят ошибки прошлого и уже запускают месседжи о своём намерении создать более-менее приемлемый имидж. За что сразу получили предложение стомиллионного транша от КНР. Не удивительно, если в ближайшее время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начнут показательно судить тех своих бойцов, которые засветились грабежами, изнасилованиями и отрезанием голов.
А что же делать побежденным? Несомненно, кому-то повезет: они перекуются (уже перековываются) и постараются встроиться в новую реальность, доказывая новым хозяевам свою преданность и нужность. Остальным придётся выбирать: или воевать, или бежать из страны.
В очень сложном положении оказались представители таджикской и узбекской ирредент, которые с девяностых годов были традиционными противниками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Неужели им всё простят и забудут? За ними стоят «материнские» страны — Таджикистан и Узбекистан, которые навряд ли бросят своих соплеменников.
Отдельный вопрос — экономика. Население Афганистана с конца 1980-х удвоилось, самостоятельно обеспечить население продовольствием талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не в состоянии. Значительную, если не большую, часть зерна через Таджикистан и Узбекистан поставляет Казахстан. Эти поставки фактически оплачивались США и их союзниками. Теперь и этого не будет. Крайне сомнительно, что кураторы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Пакистан, Катар, Турция — смогут в необходимых объёмах спонсировать страну. Значит, победители рассчитывают на другие источники финансирования.
В свете последних событий как-то забывается, что страна была и есть крупнейший поставщик опиатов на международный наркорынок. Если американцы всячески, в первую очередь денежно поощряли афганских крестьян культивировать сельхозкультуры вместо опийного мака, то теперь и этих денег не будет и крестьяне вернутся к выращиванию мака, который, судя по всему, как и в девяностые, станет основой экономики. А семена продолжит им поставлять транснациональная компания «Монсанта».
Основные пути транспортировки опиатов на европейский рынок идут северным маршрутом через страны бывшего СССР и через Турцию, как и пути поставки продовольствия в страну. И высока вероятность того, что победители либо захотят взять под полный контроль весь север страны, чтобы ни с кем не делиться, либо освоят морские маршруты через Пакистан. Значит, начнётся передел сфер влияния и рынков, а также, очевидно, «студенты» начнут вести переговоры о легальных поставках опиатов на фармацевтический рынок.
Чего же теперь ожидать соседям Афганистана, в первую очередь бывшим советским республикам? Ситуация, можно сказать, обнулилась. Снова, как и двадцать лет назад, территория Афганистана грозит стать источником всяческих проблем — от наркотрафика до терроризма.
Самым лучшим вариантом было бы, если победители забудут прошлые обиды и простят вчерашних врагов. Однако с учётом многолетней вражды этот вариант маловероятен и нужно готовиться к худшему.
Так, по некоторым сведениям, сын Ахмад Шаха Масуда уже объявил, что не намерен сдаваться и будет продолжать войну. Даже если он не обладает талантами своего отца, то вполне может стать центром притяжения всех противников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по крайней мере, на севере страны.
А если и правда, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предложили Аль-Каиде (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свою территорию в качестве укрытия, то ситуация очень близка к картине конца 1990-х. Если это так, то высока вероятность того, что талибы-пуштуны (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут отдать север страны талибам-непуштунам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — из числа узбеков и таджиков. Тогда вместе с новым Масудом появится новый Джума Намангани, а это уже неприемлемый вариант для всех среднеазиатских республик. Предпосылки к этому есть, обязательно найдутся (уже нашлись) недобитые члены ИДУ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и аналогичных структур. Они поднимают головы, как и их последователи в странах ЦА, и это настоящая угроза стабильности в данном постсоветском макрорегионе. Баткенские события в сентябре 1999-го — яркое тому подтверждение. В этом случае поддержка Москвой действующих режимов может оказаться рискованной.
Кстати, США навряд ли оставят талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в покое полностью. Скорее всего, американские беспилотники будут периодически отстреливать племенных вождей — полевых командиров, те, в свою очередь, будут помогать всем врагам Америки везде, где только смогут.
Кроме того, не факт, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут придерживаться имеющихся договоренностей и с Москвой, принимая во внимание, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все-таки движение, а не монолитное государственное образование с чёткой иерархией и единоначалием. В нём существуют различные течения под кураторством внешних игроков, у которых собственные интересы. Так, например, кураторами одной из групп, базирующейся в Катаре, являются сам эмират и Турция, за спинами которых просматривается Соединённое Королевство.
Сейчас «студентам» нужно показать всему миру, что они договороспособны и вменяемы, но на волне победной эйфории мало ли что может случиться.
Исходя из этого видится, что странам Центральной Азии нужно научится жить в новой реальности. Соседей, как известно, не выбирают. И придётся выстраивать с Кабулом отношения, при этом не забывая узбекскую и таджикскую общины Афганистана, не допуская массового потока беженцев и дестабилизации всего региона.