Эвакуация американского контингента из Афганистана и последующее обвальное крушение официального Кабула произвело эффект разорвавшейся бомбы. Широко разрекламированные предыдущие прогнозы относительно жизнеспособности светского афганского государства оказались, мягко говоря, чересчур оптимистичными.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Мохсен Махмальбаф. 2001. Иран — Франция В Афганистане

Двадцать лет усилий, десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков, тысячи жизней натовских военных и афганцев, которых никто не считал, и такой бесславный конец интервенции. «Студенты» с салафитскими понятиями, мечтающие построить средневековый эмират, поставили в неудобную позицию сильнейшую военную державу XXI века. Возможно, не только «студенты», но и западные глобалисты, имеющие целью хаотизацию и архаизацию данного макрорегиона (см., например, статью В. П. Семенко) с созданием дополнительной «головной боли» для таких держав, как Россия, Индия, Иран. Что касается Китая, то в этом вопросе всё не так однозначно, поскольку КНР наладила стратегические отношения с Пакистаном, а «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не секрет, является в немалой части аватаром пакистанских спецслужб.

U.S. Army Американские солдаты отступают

Сокрушительная победа мусульманской уммы, сравнимая с победами Салладина эпохи крестовых походов, а именно так преподнесут идеологи радикального ислама победу «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во всем исламском мире, оказалась возможной по разным причинам, в том числе благодаря высокому профессионализму в подготовительной работе с использованием современных IT-технологий. А само движение станет образцом для подражания религиозных фанатиков всех мастей. Для США же афганский провал ещё аукнется на всем Ближнем и Среднем Востоке всплеском антиамериканских настроений и возрождением террористического интернационала.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), рожденные в пакистанских лагерях беженцев и при непосредственном содействии пакистанских спецслужб, ставшие выразителем интересов в первую очередь пуштунского населения Афганистана, показали поразительную живучесть, смогли устоять при тотальном военном превосходстве международной коалиции интервентов, ещё раз показав миру, что Афганистан невозможно взять силой: Британия в XIX веке, Советский Союз в XX и Соединенные штаты в XXI веке ушли отсюда, так и не добившись своих целей.

U.S. National Archives

Кабульский режим, созданный американцами, как оказалось, сидел на американских штыках и несопоставим даже с просоветским режимом Наджибуллы, по сути преданным Б. Ельциным по рекомендации его проамериканских советников. Тот режим держался целых пять лет в одиночку.

Процессы, идущие в оплоте глобализма — США, не предмет нашего внимания. Решив свои задачи прежде всего для внутренней аудитории, ликвидировав главарей Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответственных за 11 сентября, попытавшись на госсредства построить в средневековой стране государство по западному образцу, даже с проведением в Афганистане (!) месячника «гордости ЛГБТ» в июне этого года, а в теневом плане крышуя героиновый бизнес, США бросили своих сателлитов, как только те оказались не нужны. Эвакуировали лишь узкий круг лиц, напрямую связанных с оккупационной администрацией, подавляющее же большинство сотрудников госаппарата, силовых структур оказалось брошено на милость победителя. Всё это, несомненно, ударило по престижу США как государства-доминанта и послужит уроком для всех, кто в последующем рискнет оказать американцам поддержку. Сторонники глобализации «за счёт всего», похоже, скидывают американский козырь.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), основываясь на древних, как мир, принципах военной победы: «победитель получает всё», «победителя не судят» и «горе побеждённым», утверждаясь как полновластные хозяева страны, начали уже строить средневековый эмират, где, на деле, женщины будут ущемлены в правах, а пособники оккупантов получат «по заслугам». Однако, нуждаясь во внешней легитимации, они не повторят ошибки прошлого и уже запускают месседжи о своём намерении создать более-менее приемлемый имидж. За что сразу получили предложение стомиллионного транша от КНР. Не удивительно, если в ближайшее время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начнут показательно судить тех своих бойцов, которые засветились грабежами, изнасилованиями и отрезанием голов.

А что же делать побежденным? Несомненно, кому-то повезет: они перекуются (уже перековываются) и постараются встроиться в новую реальность, доказывая новым хозяевам свою преданность и нужность. Остальным придётся выбирать: или воевать, или бежать из страны.

В очень сложном положении оказались представители таджикской и узбекской ирредент, которые с девяностых годов были традиционными противниками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Неужели им всё простят и забудут? За ними стоят «материнские» страны — Таджикистан и Узбекистан, которые навряд ли бросят своих соплеменников.

Отдельный вопрос — экономика. Население Афганистана с конца 1980-х удвоилось, самостоятельно обеспечить население продовольствием талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не в состоянии. Значительную, если не большую, часть зерна через Таджикистан и Узбекистан поставляет Казахстан. Эти поставки фактически оплачивались США и их союзниками. Теперь и этого не будет. Крайне сомнительно, что кураторы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Пакистан, Катар, Турция — смогут в необходимых объёмах спонсировать страну. Значит, победители рассчитывают на другие источники финансирования.

В свете последних событий как-то забывается, что страна была и есть крупнейший поставщик опиатов на международный наркорынок. Если американцы всячески, в первую очередь денежно поощряли афганских крестьян культивировать сельхозкультуры вместо опийного мака, то теперь и этих денег не будет и крестьяне вернутся к выращиванию мака, который, судя по всему, как и в девяностые, станет основой экономики. А семена продолжит им поставлять транснациональная компания «Монсанта».

Основные пути транспортировки опиатов на европейский рынок идут северным маршрутом через страны бывшего СССР и через Турцию, как и пути поставки продовольствия в страну. И высока вероятность того, что победители либо захотят взять под полный контроль весь север страны, чтобы ни с кем не делиться, либо освоят морские маршруты через Пакистан. Значит, начнётся передел сфер влияния и рынков, а также, очевидно, «студенты» начнут вести переговоры о легальных поставках опиатов на фармацевтический рынок.

Чего же теперь ожидать соседям Афганистана, в первую очередь бывшим советским республикам? Ситуация, можно сказать, обнулилась. Снова, как и двадцать лет назад, территория Афганистана грозит стать источником всяческих проблем — от наркотрафика до терроризма.

ISAF Headquarters Public Affairs Office Афганцы

Самым лучшим вариантом было бы, если победители забудут прошлые обиды и простят вчерашних врагов. Однако с учётом многолетней вражды этот вариант маловероятен и нужно готовиться к худшему.

Так, по некоторым сведениям, сын Ахмад Шаха Масуда уже объявил, что не намерен сдаваться и будет продолжать войну. Даже если он не обладает талантами своего отца, то вполне может стать центром притяжения всех противников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по крайней мере, на севере страны.

А если и правда, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предложили Аль-Каиде (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свою территорию в качестве укрытия, то ситуация очень близка к картине конца 1990-х. Если это так, то высока вероятность того, что талибы-пуштуны (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут отдать север страны талибам-непуштунам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — из числа узбеков и таджиков. Тогда вместе с новым Масудом появится новый Джума Намангани, а это уже неприемлемый вариант для всех среднеазиатских республик. Предпосылки к этому есть, обязательно найдутся (уже нашлись) недобитые члены ИДУ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и аналогичных структур. Они поднимают головы, как и их последователи в странах ЦА, и это настоящая угроза стабильности в данном постсоветском макрорегионе. Баткенские события в сентябре 1999-го — яркое тому подтверждение. В этом случае поддержка Москвой действующих режимов может оказаться рискованной.

Кстати, США навряд ли оставят талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в покое полностью. Скорее всего, американские беспилотники будут периодически отстреливать племенных вождей — полевых командиров, те, в свою очередь, будут помогать всем врагам Америки везде, где только смогут.

Кроме того, не факт, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут придерживаться имеющихся договоренностей и с Москвой, принимая во внимание, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все-таки движение, а не монолитное государственное образование с чёткой иерархией и единоначалием. В нём существуют различные течения под кураторством внешних игроков, у которых собственные интересы. Так, например, кураторами одной из групп, базирующейся в Катаре, являются сам эмират и Турция, за спинами которых просматривается Соединённое Королевство.

Сейчас «студентам» нужно показать всему миру, что они договороспособны и вменяемы, но на волне победной эйфории мало ли что может случиться.

Исходя из этого видится, что странам Центральной Азии нужно научится жить в новой реальности. Соседей, как известно, не выбирают. И придётся выстраивать с Кабулом отношения, при этом не забывая узбекскую и таджикскую общины Афганистана, не допуская массового потока беженцев и дестабилизации всего региона.