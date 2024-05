По мере того как все больше комментаторов предупреждают о приближающемся военном конфликте между США и Китаем, легко поверить в неизбежность войны. Однако, хотя, как видно из истории, восходящие державы часто сталкиваются с действующими гегемонами, в нынешнем случае есть ряд важных отличий и уникальных обстоятельств, которые следует учитывать, пишут бывший комендант морской пехоты СШАЧарльз Крулак и бывший финансовый директор Фонда Билла и Мелинды ГейтсАлекс Фридман в статье, вышедшей 17 августа в Project Syndicate.

В 2034 году Соединенные Штаты и Китай окажутся втянутыми в серию военных конфликтов, которые перерастут в разрушительную тактическую ядерную войну. Другие страны, в том числе Россия, Иран и Индия, примут в них участие. Неожиданно мир окажется на пороге третьей мировой войны.

Именно такой сценарий описан в книге «2034 год: роман о следующей мировой войне» (2034: A Novel of the Next World War) — увлекательном произведении, основанном на теоретической фантастике и написанном бывшим верховным главнокомандующим НАТО адмиралом Джеймсом Ставридисом и Эллиотом Акерманом. Книга стала одной из целой серии работ, в которых звучит предупреждение, что столкновение между нынешним претендентом на роль мировой державы и уже действующим гегемоном почти неизбежно. Грэм Эллисон из Гарвардского университета назвал это явление «ловушкой Фукидида», сделав отсылку на наблюдение древнегреческого историка о том, что «именно возвышение Афин и страх, который он внушал Спарте, сделали войну неизбежной».

Действительно, на протяжении всей истории, когда восходящая держава бросала вызов действующему гегемону, результатом часто была война, однако сейчас есть заметные исключения: война между США и Китаем сегодня не более неизбежна, чем война между набирающими мощь США и угасающим Соединенным Королевством столетие назад. И в нынешнем контексте есть четыре веских причины полагать, что войны между США и Китаем можно избежать.

Прежде всего, любой военный конфликт между ними быстро перерастет в ядерный. Таким образом, США оказались в той же ситуации, что и во время противостояния с Советским Союзом. Если во время Холодной войны новый конфликт мирового масштаба мог начаться в Фульдском коридоре в Германии, то теперь эту роль может сыграть Тайвань. Тем не менее к противостоянию США и КНР применима та же логика «гарантированного взаимного уничтожения», которая была основным элементом ограниченного американо-советского конфликта. Кроме того, международное сообщество сделает все, что в его силах, чтобы не допустить возникновения потенциального ядерного конфликта, учитывая, что последствия будут в корне международными и — в отличие от изменения климата — будут ощутимы сразу.

Конфликт между США и Китаем почти наверняка примет форму прокси-войны, а не конфронтации крупных держав. Каждая сверхдержава может занять свою сторону во внутреннем конфликте в такой стране, как Пакистан, Венесуэла, Иран или Северная Корея, и задействовать определенное сочетание экономических, кибернетических и дипломатических инструментов. США уже неоднократно сталкивались с конфликтами такого типа: от Вьетнама до Боснии им уже приходилось бороться со ставленником своего главного противника, а не с ним самим.

Во-вторых, важно помнить, что исторически Китай ведет игру вдолгую. Хотя военная мощь Китая резко выросла, она по-прежнему отстает от США почти по всем важным показателям. И хотя КНР вкладывает большие средства в асимметричные инструменты, позволяющие нивелировать отставание (противокорабельные и гиперзвуковые ракеты большой дальности, военные приложения кибернетики и т. д.), он не сможет сравниться с США в обычных средствах, таких как самолеты и большие корабли, в течение десятилетий, если вообще когда-либо.

Лобовой конфликт с США, таким образом, был бы слишком опасен для Китая на нынешнем этапе его развития. Если бы такое противостояние действительно произошло, у Китая было бы мало вариантов, кроме как выпустить ядерного джинна из бутылки. Поэтому, если рассматривать базовые сценарии развития событий, необходимо придавать меньшее значение тому или иному сценарию, в котором китайцы сознательно провоцируют военную конфронтацию с Америкой. Американские военные, однако, склонны планировать наихудшие сценарии и в настоящее время сосредоточены на потенциальном прямом конфликте с Китаем — что является наследием мышления американо-советского противоборства.

Из-за этого выше риск того, что без внимания останутся другие угрозы. Раз за разом после Корейской войны асимметричные угрозы оказывались наиболее проблематичными для национальной безопасности США. Создание сил, способных справиться с наихудшим сценарием, не гарантирует успеха во всем спектре боевых действий.

Третья причина думать, что китайско-американского конфликта можно избежать, заключается в том, что Китай уже записывает на свой счет победы в глобальной войне мягкой силы. Несмотря на обвинения в том, что пандемия COVID-19 началась из-за утечки вируса из вирусологической лаборатории в Ухане, Китай вышел из пандемии гораздо более привлекательным, чем США. Благодаря своей инициативе «Один пояс и один путь» по финансированию развития инфраструктуры во всем мире, Пекин активно заполняет пустоту, образовавшуюся в результате отступления США во время четырехлетнего президентства Дональда Трампа. Руководители Китая вполне могут взглянуть на нынешний статус-кво и сделать вывод, что они на правильном стратегическом пути.

Наконец, Китай и США глубоко связаны экономически. Несмотря на развязанную Трампом торговую войну, двусторонняя китайско-американская торговля в 2020 году составила около $650 млрд, а Китай был крупнейшим торговым партнером Америки. Цепочки поставок товаров из одной страны в другую обширны, и Китай хранит более $1 трлн в казначейских облигациях США, большую часть которых он не может легко сбросить, чтобы не снизить их стоимость и не понести огромные убытки.

Безусловно, подобная логика может быть нарушена одним инцидентом и его непредвиденными последствиями. Такая простая вещь, как недопонимание, может превратить войну через посредников в масштабный конфликт. И, как показывают ситуации в Афганистане и Ираке, послужной список Америки в раздираемых войной странах не обнадеживает. Между тем Китай резко активизировал свои иностранные интервенции. Благодаря своему экспансионистскому менталитету, все более обширной программе иностранной помощи и все более решительному национализму внутри страны Китай мог слишком легко начать иностранную интервенцию, которая могла бы угрожать интересам США.

В частности, из-за нападения в киберпространстве могут быть подорваны обычные системы военного командования и управления, что вынудит лидеров принять неверные решения, если более традиционные варианты больше не будут рассматриваться. И китайско-американские экономические связи могут стать менее значимыми, чем раньше, особенно по мере того, как Китай переходит от модели роста, ориентированной на экспорт, к модели, основанной на внутреннем потреблении, и по мере того как двусторонние инвестиционные потоки сокращаются на фоне эскалации двусторонней напряженности.

Всегда возможна «ошибка» любой страны. Вот почему дипломатия необходима. Каждой стране нужно определить свои жизненно важные национальные интересы по отношению к другой, тогда как и та, и другая должны рассматривать один и тот же вопрос с точки зрения другой. Например, с этим может быть трудно согласиться (и это довольно непопулярная позиция), но защита прав граждан в Китае может оказаться не столь жизненно важными национальными интересами США. Точно так же Китай должен понять, что у США действительно есть жизненно важные интересы на Тайване.

Столкновение США и Китая по широкому кругу вопросов и в большем числе сфер неизбежно. Однако это совсем не значит, что обеим странам суждено схлестнуться в прямом военном противостоянии.