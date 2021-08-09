Российские правительственные чиновники выражают обеспокоенность в связи с тем, что восстановительный рост экономики РФ подходит к концу. Однако предложить стране новые источники роста они оказываются не в состоянии.

Иван Шилов Экономика России

В старой-престарой советской комедии «Мы с вами где-то встречались» один из персонажей — начальник железнодорожной станции, сетуя на людское равнодушие, рассказывает о том, как обнаружил незакрытый кран у одной из цистерн с горючим.

«Я два часа стоял. Глядел. Хоть бы кто-нибудь, понимаешь, подойдет крантик закрыть! Весь бензин вытек!» — сокрушенно констатирует станционный голова.

Времена проходят, один режим сменяется другим, но такие персонажи продолжают существовать. Не было бы ничего страшного, если бы они паясничали да скоморошничали только на экране, на потеху публике. Но нет. Некоторые из них проникают и в нашу реальную жизнь, причем становясь крупными государственными чиновниками.

Задуматься об этом заставило высказывание министра экономического развития России Максима Решетникова, который в конце минувшей недели сделал заявление, повергнувшее многих экспертов в состояние глубокого недоумения.

«По итогам июня мы видим первые аккуратные признаки, на которые надо обращать внимание, что все-таки восстановительный рост заканчивается. Начинает заканчиваться — пока мы еще будем расти — и июль, и август, и так далее, но вопрос, который нас беспокоит, — дальнейшие темпы роста», — сказал министр в рамках встречи с представителями малого и среднего предпринимательства в Великом Новгороде.

Иными словами, восстановительный период заканчивается, экономика приходит в себя после шоков пандемии, возвращает некоторые утраченные позиции, а дальше? Оказывается, за всё это время в Минэкономразвития РФ не придумали ничего, что обеспечило бы дальнейший рост экономики? Все, что они могут предложить нам на излете восстановительной фазы — это свою обеспокоенность? Надо признать, удовольствие от этого небольшое.

Economy.gov.ru Министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с представителями малого и среднего предпринимательства в Великом Новгороде

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что в экономике РФ так и не появилось никаких новых факторов роста, кроме восстановительного.

«Восстановительный рост действительно заканчивается. Уровни безработицы возвращаются близко к допандемийному уровню. Это значит, что экономическая активность в большинстве секторов экономики более-менее восстановилась. И, соответственно, дальнейший рост будет носить не восстановительный характер, а обычный. А вот именно с этим ростом у нас последнее десятилетие все обстояло не очень хорошо», — сказал Колганов.

Какими же будут новые темпы роста? Колганов согласился с тем, что, скорее всего, они вернутся к прежним показателям — близким к погрешности. А новых факторов роста как не было, так и нет.

Отчасти с этим согласен директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, признаки затухания восстановительного роста экономики РФ очевидны. Был весенний всплеск (март-апрель), когда все базовые отрасли пошли вверх. Но сейчас наблюдается очевидное замедление.

После восстановительной фазы, как полагает политолог Сергей Станкевич, экономика России в лучшем случае вернется к уровню 2019 года.

«Никаких фундаментальных факторов для существенного ускорения роста за порогом восстановления. Мы в лучшем случае вернёмся по основным показателям к уровню 2019 года и дальше поползём со скоростью улитки», — сказал Станкевич.

Еще более резко высказался экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. По его словам, для того, чтобы в сегодняшней России говорить о реальном росте экономики и реальных доходов населения, надо обладать просто уникальным бесстыдством.

«Судя по всему, это главный критерий, по которому отбирают министров», — предположил Делягин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

Значит ли все вышесказанное, что в России плохой министр экономического развития? Отнюдь нет. Скорее, он, как говорят на политкорректном Западе, особенный. И особенность эта, насколько можно судить, заключается в стандартном неолиберальном подходе, который начисто исключает стратегическое планирование. То есть планирование на дальнюю перспективу. Неолибералы с их почти религиозной верой во всемогущество (если не всеведение) стихии рынка убеждены, что всё образуется само собой. Кривая рыночных отношений, мол, выведет. И когда в очередной раз оказывается, что экономического роста нет, что финансы населения поют романсы, а многие фундаментальные показатели начинают угрожающе трепетать, министр экономического развития РФ признается в том, что он обеспокоен. А уж как обеспокоены все остальные!

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Николай Пальченко, для оптимистических прогнозов нет никаких оснований. Для того чтобы начался рост, нужны две вещи, известные каждому старшекласснику, — спрос и предложение. И с тем, и с другим в РФ большие проблемы. После начала эпидемии граждане и предприятия в России, не получив по факту существенной поддержки от государства и быстро израсходовав свои «подушки безопасности», пошли в банки за деньгами, чтобы дожить до завершения пандемии. Но зловредный кризис затянулся, кредитная нагрузка выросла и банки уже не так охотно дают гражданам в долг. Спрос в такой ситуации начинает уменьшаться, как шагреневая кожа. Ну, а для того, чтобы увеличить предложение, предпринимателям нужны деньги. Но денег взять неоткуда, так как Центральный банк РФ повышает ключевую ставку. Это оборачивается дороговизной кредита, а стало быть, невозможностью модернизировать производство или расширить его. Как результат, спрос и предложение прощаются с нами и оставляют Решетникова наедине с его беспокойством.

«К сожалению, ждать устойчивого и высокого экономического роста для российской экономики в этом году не стоит, — сказала автору эти строк доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. — Во-первых, ситуация с коронавирусом остаётся сложной, ограничения в различных секторах экономики продолжат действовать и осенью. Во-вторых, наблюдается значительный рост цен на продукты первой необходимости, в особенности продукты питания, товары агропромышленного сектора, лесного сектора экономики и прочее. Скорее всего, рост экономики России в 2021 году будет в пределах 2−2,5%».

Дарья Антонова ИА REGNUM Покупатель в супермаркете

Иными словами, здравствуй, рост на уровне статистической погрешности. Как ненадолго мы расстались.

Впрочем, даже если какие-то отчаянные головы решат рвануть сквозь тернии российской стагнации к звездам экономического роста, то на этот случай в РФ всегда есть старый, но отнюдь не добрый Центральный банк. Как заявил Делягин, Банк России эффективно гасит любые возможности развития страны.

«Повышение ключевой ставки — это удорожание кредита. Рост себестоимости. И в условиях нехватки денежной массы это увеличение цен, — сказал Делягин. — То есть Банк России противостоит тенденциям снижения цен, которые вызваны сезонным удешевлением сельхозпродукции. Кроме того, Банк России создает искусственный денежный голод, который просто убивает экономику».

Однако ЦБ РФ действует не сам по себе, и его политику нельзя рассматривать отдельно от того, что творит правительство Михаила Мишустина. Как рассказал Колганов, если регулятор использует ключевую ставку для сдерживания инфляции, а стало быть, тормозит экономический рост, то по другим направлениям должны быть включены дополнительные стимулы, которые бы компенсировали этот тормозящий эффект. Например, это могут быть целевые льготы для развития бизнеса, бюджетные субсидии, а также прямые инвестиции государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Однако, естественно, ни того, ни другого, ни третьего власти РФ, похоже, применять не собираются. И если еще год назад бойкие правительственные чиновники безуспешно пытались заверить граждан РФ в скором, чуть ли не революционном прорыве российской экономики с помощью грандиозных национальных проектов, то сегодня заглохла и эта тема. По словам Колганова, национальные проекты прибавят к экономическому росту России менее 1%.

«Нацпроекты — это ведь не что-то такое, что делается сверх ранее предусмотренных государственных инвестиций. Это просто переупаковка текущей экономической политики в некую упорядоченную структуру. Это упорядочивание до какой-то степени свой эффект дает. Что-то, может быть, и прибавляется. Но о значительном структурном маневре пока говорить не приходится», — констатировал экономист.

В итоге правительство РФ едва может похвастаться успехами или хотя бы соответствующими обещаниями. Его экономический курс потерпел полное фиаско, а исповедуемая властями неолиберальная идеология оказалась идеологией беспомощных, хотя и обеспокоенных, банкротов. Роста ждать просто неоткуда. Как пояснил экономист Вадим Ковригин, в ближайшем будущем Центральный банк РФ едва ли пойдет на уменьшение ключевой ставки и продолжит бить по едва живым предприятиям политикой «дорогих денег». Эффект отложенного спроса тает, как апрельский снег, а осенью жителей РФ ждет рост цен по целому спектру позиций. Опросив наиболее авторитетных российских экономистов, можно предположить, что сентябрь и октябрь принесут населению России подорожание продовольствия, «умной» бытовой техники, повышение платы за аренду жилья (эксперты спорят, каким именно будет рост, но в самом факте роста не сомневается почти никто), и возможен даже дефицит муки на внутреннем рынке. Кроме того, банки начнут проводить все более прижимистую политику и все чаще будут отказывать в выдаче ипотечного кредита. Что касается национальной валюты, то, как заявил Делягин, с каждым днем становится все страшнее хранить деньги в рублях, тем более что после выборов в Госдуму не исключена очередная девальвация.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Горючее», на котором работает российская экономика, стремительно вытекает, а правительственные чиновники (в чьих руках есть все «крантики») смотрят на это и ждут чуда, которое все исправит. Однако их политическая и экономическая близорукость не позволяет им увидеть, что чудо на самом деле уже произошло. И заключается оно в том, что руководители Минэкономразвития, Минфина, Центрального банка все еще остаются на своих постах. Ничем иным, кроме как чудом, этого объяснить не удается.