



Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Сейчас сложно говорить о том, предполагал ли посол России в Иране Леван Джагарян то, что произойдет, когда он разместит на сайте посольства фотографии с вновь назначенным британским послом в Иране Саймоном Шерклиффом в том же месте, где более полувека назад сфотографировались руководители трех стран — СССР, США и Великобритании — Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль. Скорее всего, посол России пытался таким образом отметить актуальную сейчас тему Второй мировой войны, в которой Москва и Лондон являлись союзниками. Когда его вызвали в этой связи в МИД Ирана для вручения протеста, он дал именно такие пояснения, утверждая, что «фото не имеет антииранского подтекста и всего лишь является данью «совместным усилиям союзных государств по борьбе с нацизмом во время Великой Отечественной войны». Но эта акция вызвала у иранских властей болезненный синдром «оскорбленного исторического самосознания» и поток гневных комментариев на персидском языке, простроенных на болезненных исторических параллелях.

В современной иранской историографии обозначена негативная оценка периодов истории, связанных с нахождением на своей территории войск иностранных государств. Как известно, в годы Второй мировой войны присутствие войск СССР и Британии на иранской земле связано с опасениями союзных стран по поводу наращивания Тегераном связей с Берлином. Из-за этого летом 1941 года они провели операцию, введя свои войска и установив контроль над различными частями государства. Но в Иране почему-то считают, что Тегеранская конференция 1943 года предопределила потерю суверенитета страной на несколько десятилетий вперед, хотя на конференции этот вопрос не рассматривался. Но в Тегеране полагают, что послевоенные геополитические эксперименты Сталина на территории Ирана по созданию азербайджанской и курдской государственности — Азербайджанской народно-демократическую республики и Курдской — являются следствием каких-то секретных договоренностей союзников на конференции Тегеран-43. Эта проблема и сейчас воспринимается в Иране болезненно, так как она присутствует в американских геополитических проектах по фрагментации страны.

Тегеранская конференция, 1943

Но сейчас мы не намерены обсуждать исторические нюансы. Фотография посла вызвала для многих неожиданный всплеск антироссийских настроений в Иране. В этой связи глава парламентского комитета по безопасности и внешней политике Хешматолла Фалахатипшех в интервью изданию Etemadonline заявил следующее: «Они (союзники во Второй мировой войне — С.Т.) вторглись в Иран, несмотря на то, что наша страна заявляла о своем нейтралитете. Нейтралитет нашей страны не был замечен потому, что она расположена на Востоке, а не на Западе. Теперь же в российском посольстве состоялась эта скандальная встреча». И далее: «Сегодня ежедневно от коронавируса умирают 500−600 человек. Почему? Потому что Россия продвигала свою отечественную вакцину с контрактом, утверждая, что в Иран поступит 60 миллионов доз вакцины. Но мы видим самый низкий импорт вакцин из России. Иран практически отказался от всех вакцин в мире, но мы увидели, что русские нарушили свое обещание, и это факт».

При этом Фалахатипшех сообщил о череде «советских преступлений против Ирана» и назвал русских «богами управленческого блефа». Это, если вывести за скобки исторический материал, явная демонстрация недовольства политикой Москвы как в отношении Тегерана, так и Ближнего Востока. Причем заявление прозвучало в момент, когда в парламенте рассматривается список кандидатов на министерские посты в правительстве нового президента Ибрахима Раиси, а эксперты выстраивают прогнозы относительно перспектив развития ирано-российских отношений. Интрига тут в том, станет ли «скандал с фотографией» точкой отсчета в диалоге между двумя странами и будет ли он выстраиваться на основе неуместных исторических ассоциаций, взаимных упреков и подозрений.

Партия вакцины Спутник V в Иране. (сс) Maryam Kamyab. Mehr News Agency

Москва и Тегеран находятся в союзе в формате астанинского процесса по сирийскому урегулированию. Но Иран всегда считал и считает себя главной силой на сирийском направлении. Помимо того, Тегеран настороженно относится к российско-турецкому военно-политическому альянсу. Иногда в суждениях иранцев проскальзывают намеки на возможность закулисных договоренностей между США и Россией по иранской ядерной программе. Не следует забывать и о весьма напряженной ситуации вокруг иранской ядерной сделки. После выхода администрации президента США Дональда Трампа из нее команда Байдена предпринимает попытки возобновить соглашение. Однако дело продвигается весьма трудно. Так что по иранской логике совместная фотография послов России и Великобритании в Тегеране может восприниматься и как некая общность позиции по этому вопросу.

Что будет далее, никто не знает. По утверждению китайского издания The Global Times, новый президент Ирана «займет позицию радикального противостояния Вашингтону и обратится к стратегии «взгляда на Восток», то есть к более тесному взаимодействию с Китаем и Россией». Но маловероятно, что Тегеран вступит в некий альянс с Москвой и Пекином в силу наличия подозрительности у иранцев в отношении китайских и российских планов на Ближнем Востоке. Пока же будущие отношения между Ираном и Россией определяются и будут определяться как ситуационное партнерство. Вряд ли стоит ожидать каких-либо больших изменений.