Нас уверяют, что властные решения принимаются с опорой на мнение людей, а не вопреки ему. Бывает, так оно и есть, но бывает, что при этом заурядно врут. Выдают желаемое за действительное. Трудно уличить во лжи, если цели формулируются так, что сам процесс их достижения уже и есть цель. Приходится надеяться на то, что во время очередной прямой линии с президентом удастся сообщить ему о продолжающихся неурядицах, хотя это самый крайний вариант.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Чтобы хоть как-то остепенить любителей вранья, некоторое время назад ИА REGNUM решило перепроверить похвальбу чиновников на примере широко разрекламированного московского портала «Активный гражданин». По утверждению Собянина и его сотрудников, проект «Активный гражданин» создан как площадка для проведения среди москвичей голосований в электронной форме по вопросам городского развития, которые относятся к компетенции правительства и органов исполнительной власти города Москвы. Замысел отличный. Он напрямую ведет к гражданскому обществу, если помощниками мэра реализуется честно и не для выслуги перед Собяниным.

Первое, что убеждает в обмане, — на сегодняшний день число «активных граждан», по данным портала, уже равно всему населению Новой Зеландии и составляет 5 205 860 человек. Дескать, это и есть самое лучшее доказательство верности курса мэра, Мосгордумы, аффилированной с ними общественности. Это и есть свидетельство того, что в Москве давно построено полноценное гражданское общество, так как число «активных граждан» сравнялось с числом самих взрослых граждан. Иначе говоря, строгое и отточенное десятилетиями международно-правовое и конституционное понятие «гражданин» растворилось в понятии «человек и гражданин», слилось с понятием «человек» и растратило свой конституционный потенциал, чуть ли не стало синонимом понятия «зарегистрированный».

Допустим, это теоретизирование. Чтобы опереть гипотезу на факты, был взят полугодовой интервал синхронной деятельности портала и правительства Москвы. Взят произвольно. За эти полгода на портале «Активный гражданин» организовали и провели 48 голосований, которые изначально обещали превратить в решения госвласти субъекта РФ. Превратили? Нет. За этот же период было принято и опубликовано 341 постановление правительства Москвы (на самом деле принято в полтора раза больше, но всё, что сверх 341-го, не опубликовано. Скорее всего, с грифом «не для печати»). В них нет даже следов хотя бы одного голосования: всё тщательно сверили и сопоставили. Ни одно из 48 голосований никак не корреспондировалось с 341 опубликованным решением правительства Москвы.

Скриншот сайта ag.mos.ru

Некоторым решениям опрос москвичей точно бы не повредил. За это время, по решению правительства, с десяток московских улиц получили новые имена. У активных горожан об этом не спросили. То есть о высоте стрижки газонной травы во дворе дома спросили, а об имени земляка, в память о котором хотят назвать улицу, на которой стоит дом, во дворе которого растет трава, высота которой так волнует местную власть, спрашивать не стали.

Чиновников не заинтересовало мнение москвичей при принятии постановлений об организации городского отдыха детей в период летних школьных каникул, о порядке обеспечения семей с новорожденными детьми подарочными комплектами детских принадлежностей, о грантах мэра Москвы социально ориентированным некоммерческим организациям, о порядке приобретения собс­твенниками жилых помещений в многоквартирных домах, вклю­ченных в программу реновации жилищного фонда в городе Москве, за доплату жилых помещений большей площа­ди.

Возвращаться к этой теме, уже описанной в одной из публикаций ИА REGNUM, не было бы резона. Однако недавно руководители партии и одноименной фракции, сенатор Турчак и депутат Неверов, инициировали и потом широко разрекламировали разработанные ими изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Замысел изменений очень походит на замысел портала «Активный гражданин»: установлена новая форма прямого участия населения в осуществлении местного самоуправлении под названием инициативные проекты (или инициативное бюджетирование). В законе расписано всё подробно: кто может стать инициатором проектов (группа жителей численностью не менее 10 граждан, достигших 16-летнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципалитета, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта). Установлен порядок выдвижения, внесения, рассмотрения и финансирования инициативных проектов на муниципальном уровне. Предписано, что проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30 дней. Для придания веса проектам они должны рассматриваться на сходах, собраниях и конференциях граждан. Обязательным условием реализации инициативных проектов является размещение информации в сети Интернет и других средствах массовой информации. Инициаторы проекта и другие граждане вправе осуществлять общественный контроль. Главное же, как убеждал сенатор Турчак и депутат Неверов, изменения позволят обеспечить непосредственное участие граждан в определении приоритетных направлений расходования местных бюджетов для решения проблем, имеющих наибольшее значение. Таким образом, законодательно обещалось, что именно граждане решат, какие проблемы для них первостепенные, а какие могут быть решены позже. И если муниципальная власть чего-то недопонимает, то граждане вправе её подправить.

MarsBars Бюджет

Классно! После того, как В. Путин предложил найти новое место местному самоуправлению в системе публичной власти, этот закон — именно на эту тему. В условиях нового конституционного прочтения системы устройства власти в стране возвышение низшего уровня всей пирамиды публичной власти в России — действительно революционное. Что же получилось на самом деле? Сразу же скажу: ничего. Ничего из задуманного президентом. «Инициативные проекты» оказались формой коррекции действий муниципальной администрации по расходованию имеющегося дефицитного бюджета муниципального образования, но никак не способом решения неотложных проблем жителей. Преподносится же по-другому, используются крупные слова, типа приоритетные цели, инициативное бюджетирование и пр. Итак.

Жители улицы Климовка села Песчаное Ивнянского района Белгородской области решили, что для них на сегодня самое важное — заменить водонапорную башню, чтобы получать качественную питьевую воду. Прошли все процедуры, предусмотренные законом, но в решении администрации им было отказано. Резон: водокачка находится на балансе ГУП «Белводканал», а не на балансе муниципалитета. Инициативный проект поддержан быть не может. Все 12 членов конкурсной комиссии муниципалитета проголосовали против него. Аналогичная ситуация произошла с проектом запуска в эксплуатацию резервной скважины. Невозможным оказался инициативный проект в соседних селах: по строительству водопровода по улице Первомайская с. Рождественка Покровского сельского поселения, центрального водопровода с бурением скважины в селе Покровское, капитального ремонта водопровода в селах Хомутцы и Самарино, реконструкции водонапорной башни в с. Богатое, с. Новоселовка Вторая, с. Орловка. Зато единогласно этой же комиссией был поддержан инициативный проект по строительству спортплощадки в с. Сафоновке, детской площадки в п. Ивня и в новом микрорайоне с. Верхопенье, тротуарной дорожки от Центра культурного развития с. Вознесеновка протяженностью 175 метров до детсада «Колокольчик».

Создание садиков, дорожек, двориков и т. д. — вещь, безусловно, полезная, но менять ради этого федеральное законодательство, вводить новые законодательные понятия, типа инициативного проекта, инициативного бюджетирования, это использовать гербовую печать для колки орехов. Впечатление такое от изменений законодательства последнего времени: гора продолжает рождать мышей.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Водонапорная башня

Через полгода после принятия закона комитеты Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления и Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера попросили регионы рассказать о взаимодействии органов публичной власти с институтами гражданского общества и гражданами при реализации национальных проектов. Единственный из субъектов, который проинформировал о том, как используется механизм инициативного бюджетирования, — Свердловская область. При этом не в связи с новым законом, а по собственным нормативным актам, принятым давным-давно. По трем основным направлениям, связанным с реализацией национальных проектов:

благоустройство общественных пространств (за исключением установки памятников, мемориалов, памятных досок), обустройство детских площадок, мест для занятия физической культурой и спортом, освещение улиц, озеленение;

дополнительное образование детей (в части оснащения оборудованием, приобретения программных средств для муниципальных организаций дополнительного образования);

развитие и внедрение информационных технологий в муниципальных учреждениях культуры, направленных на создание виртуальных экспозиций и условий свободного (бесплатного) доступа населения к ним.

Проекты проходят общественное обсуждение, муниципальный и региональный конкурсные отборы, а признанные победителями проекты реализуются при непосредственном финансовом участии жителей муниципальных образований (не менее 5% от стоимости проекта, для сельского населения — не менее 1%), юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (не менее 10% от стоимости проекта), при софинансировании из областного бюджета (до 50% стоимости проекта, но не более 2 млн рублей) и местных бюджетов (от 5% от стоимости проекта). Количество проектов, направляемых администрацией муниципального образования на региональный конкурс, не ограничено. В 2020 году определены победителями 14 проектов 11 муниципальных образований.

Итак, только в одном субъекте РФ, так или иначе отвечая на московский вопрос о взаимодействии с гражданским обществом, использовали как факт и как механизм инициативное бюджетирование или инициативный проект. Главная особенность всех других отчетов в том, что каких-либо значимых проблем во взаимосвязях и взаимодействии с гражданским обществом у нас в стране не существует. Поэтому и поговорить толком не о чем. И там, и тут — всё хорошо. Отчет из Кабардино-Балкарии на эту тему состоял из одного абзаца: «В настоящее время острых проблем во взаимодействии исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и граждан, требующих законодательного совершенствования, не имеется». Из Республики Мордовии написали так: «Проблемы организации взаимодействия между органами публичной власти всех уровней не выявлены». А вот в Чувашской Республике и целом ряде регионов с этим не согласны. В принципе. Об этом стоит даже написать как-то.

Фирс Журавлев. Чиновник. 1884

В советские времена были военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок», участвуя в которых дети готовились к взрослой армейской жизни. Как бы всё всерьез, но всё-таки — понарошку. В Тульской области тему инициативных проектов из фактора развития гражданского общества и вовлечения в управление делами государства превратили в подобие игр «Зарница» и «Орленок». Там ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» совместно с правительством Тульской области и администрациями муниципальных образований организовало «параолимпийские игры местного масштаба» — смотр-конкурс инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС. Конечно, по условиям конкурса, инициировать благоустройство детских игровых или спортивных площадок (и только их) могут, конечно, и жители, но если обратятся к сельскому старосте или руководителю ТОС, которые могут принять участие в конкурсе и разместить заявку с данной инициативой. При этом участники конкурса смогут выбрать детские игровые или спортивные площадки из типовых проектов, предложенных организатором конкурса.

Этого добивались Турчак и Неверов?