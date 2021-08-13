ЦБ РФ представил свежий отчет по отраслевым входящим денежным потокам, проводимым через платежную систему ведомства. В целом регулятор финансового рынка отмечает продолжавшийся в июле рост экономической активности, драйверами которого выступали отрасли, ориентированные на внешний и промежуточный спрос, что было обусловлено ростом добычи сырьевых товаров и повышением мировых цен на них. Причем объемы транзакций в сфере добычи угля в прошедшем месяце находились вблизи докризисного уровня, а в добыче сырой нефти и природного газа — впервые превысили доковидные значения. Собственно нефть и газ, по данным регулятора, внесли основной вклад в положительную динамику денежных потоков, в том числе за счет поступлений из государственного сектора. Вместе с тем рост объема платежей в добыче прочих полезных ископаемых произошел за счет поступлений из отрасли производства прочей неметаллической минеральной продукции, что, соответственно, повлекло оживление и в сфере услуг, связанных с этими отраслями. С точки зрения экспортных доходов от металлургии и добычи металлических руд эти отрасли сдерживали в целом экспортную группу: после нескольких месяцев положительной или умеренной динамики в июле наблюдалось сокращение финансовых потоков. Слегка снизились по сравнению со средним уровнем II квартала и поступления от экспорта продуктов нефтепереработки.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный банк России

Павел Редин ИА Красная Весна Добыча нефти

Денежные потоки в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, в целом отражают осторожность компаний в принятии инвестиционных решений. С одной стороны, рост исходящих платежей из инвестиционной группы отраслей в июле продолжился, с другой, — их темпы немного замедлились, входящие же потоки практически не изменились — их уровень снизился лишь на — 0,7% к уровню среднего значения II квартала этого года. Банк России это связывает, во-первых, с постепенным исчерпанием потенциала восстановительного роста, а во-вторых, с неопределенностью относительно дальнейшего развития эпидемической ситуации в мире, а также устойчивости происходящих структурных изменений спроса, делая вывод, что, вероятно, многие компании предпочитают сейчас откладывать принятие инвестиционных решений. Что, заметим, характерно для инвесторов любой другой страны. В этой группе отраслей наибольший отрицательный вклад в динамику входящих платежей внесла деятельность в сфере научных исследований и разработок. Снизились потоки в строительных отраслях и металлургии. Драйвером, несмотря на некоторое замедление, осталась сфера архитектурного и инженерно-технического проектирования. Рост отмечен в разработке компьютерного программного обеспечения, услугах в области добычи полезных ископаемых и в производстве прочих транспортных средств.

Что касается группы отраслей, ориентированных на потребительский спрос, то здесь надо сказать, что не только пандемия и сезонные факторы играют всё последнее время со статистикой, меняя в конечном итоге структуру потребления, но и Центробанк подошел к оцениваемой структуре группы с другой стороны. Так, если в июньском мониторинге эта группа состояла из таких отраслей, как операции с недвижимым имуществом, розничная и оптовая торговля, финансовые услуги, организация и проведение азартных игр, пищевые продукты, с/х, охота и услуги в этих областях, домашние хозяйства с наемными работниками, образование, деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, то по итогам июля состав группы претерпел изменения. Здесь была исключена статистика по оптовой торговле, сельхозотрасли, охоте и услугам в этих областях, деятельности в сфере сухопутного и трубопроводного транспорта, а также по домашним хозяйствам с наемными работниками, в то же время были включены данные по сфере здравоохранения, услугам туризма, страхованию, перестрахованию и деятельности НПФ, а также разработке компьютерного обеспечения. Что, конечно, не могло не сказаться на результате всей соответствующей группы: в июле, как отмечает регулятор финрынка, здесь объем входящих платежей снизился на 2,1% относительно среднего уровня во II квартале года. Тогда как в июне, напомним, в этой группе показатель конечного потребления домашних хозяйств был положительным и составлял 1,1%. В свою очередь негативную динамику этой группы в июле Центробанк обосновывает неоднородной динамикой платежей на уровне отдельных отраслей, которая, по его мнению, «частично объясняется изменением структуры потребительских расходов в связи с некоторым ухудшением отношения населения к крупным покупкам в целом, а также наступлением сезона отпусков».

Дарья Драй ИА REGNUM Продавцы и покупатели в масках в магазине одежды

«Это обусловлено, во-первых, вероятным прохождением еще в конце весны — начале лета пика переключения на потребление непродовольственных товаров (в том числе товаров длительного пользования) на фоне роста инфляционных ожиданий и относительно благоприятных условий кредитования. В частности, снижение оценок населением благоприятности условий для совершения крупных покупок подтверждалось оперативными июльскими данными. Во-вторых, важную роль играет сезонный фактор, связанный с наступлением периода отпусков, который традиционно сопряжен с повышенным спросом на целый ряд сопутствующих досугу и путешествиям товаров и услуг (в условиях традиционной волатильности в ежедневных данных по номинальным отраслевым платежам основанная на ретроспективных оценках модель сезонного сглаживания финансовых потоков, которую мы используем, может не в полной мере учитывать соответствующий эффект — прежде всего в периоды, когда сезонность наиболее ярко выражена)», — говорится в отчете Центробанка.

Основной вклад в июльскую негативную динамику группы внесла розничная торговля, но при этом был зафиксирован рост потоков в туристических услугах, который наряду с сокращением объема платежей в услугах по предоставлению мест для временного проживания и питания свидетельствует, как подчеркивает Банк России, о переключении части туристических потоков с внутренних направлений на зарубежные. Положительный вклад в динамику платежей потребительских отраслей также внесли образование, страховая деятельность и финансовые услуги.

Дарья Антонова ИА REGNUM Покупатель с тележкой в магазине

Расчет динамики финансовых потоков в региональном блоке, обращает внимание регулятор, тоже имеет ряд небольших различий. Сезонная корректировка проводилась на ежемесячных данных, агрегированных на уровне разделов ОКВЭД 2 и федеральных округов. Сама же процедура сезонной корректировки тоже отличается. Взвешивание на основе данных о структуре валового регионального продукта производится по разделам, а не классам видов экономической деятельности. В итоге получилось, что в июле во всех федеральных округах, кроме ЦФО, объем входящих финансовых потоков (без учета сектора добычи и сектора госуправления) оказался ниже уровня II квартала. Основной вклад в снижение входящих платежей внесли обрабатывающие производства (кроме ЮФО). Наибольшее отклонение финансовых потоков в негативную сторону от значений предыдущего квартала (без учета сектора добычи и сектора госуправления) было отмечено в СФО (-10%), что является, как отмечает Центробанк, результатом высокой базы сравнения: в июне 2021 года платежи в этом федеральном округе значительно выросли. Также значительное сокращение платежей (без учета сектора добычи и сектора госуправления) наблюдалось в СКФО. В этом федеральном округе основной негативный вклад привнесли входящие финансовые потоки в сельском хозяйстве (-22% к предыдущему кварталу), меньшее (однако значимое) влияние на динамику оказали строительство (-9% к предыдущему кварталу) и деятельность гостиниц и сферы общественного питания (-36% к предыдущему кварталу). Что касается ЦФО, который, как отмечалось выше, является единственным федеральным округом, где в июле наблюдался рост финансовых потоков, то здесь основным драйвером роста транзакций выступила деятельность в области информации и связи (+45% к предыдущему кварталу).

«Совершенствование методологии продолжается, — пишет ЦБ РФ. — Поэтому оценки, в том числе ретроспективные, могут меняться».

Ну, а вместе с тем через весь отчет регулятора красной строкой проходит тезис о том, что входящие отраслевые финансовые потоки ведут себя по-разному после шока, вызванного COVID-19.