Сегодня, 13 августа, на игровых консолях PlayStation и Xbox выходит Hades — красочное древнегреческое приключение о строптивом сыне бога Аида по имени Загрей. По сюжету проекта, юный бунтарь пытается сбежать из подземного царства мёртвых и стать почётным жителем Олимпа. Получится ли у него сразить ужасных мифических чудовищ, преодолеть хитроумные ловушки и победить собственного отца, зависит исключительно от действий игрока.

Иван Шилов ИА REGNUM Hades

Hades покорила геймеров и критиков своим выразительным визуальным стилем, запоминающимися персонажами и минималистичным, но глубоким геймплеем. В 2020 году (в год оригинального релиза игры на PC и Nintendo Switch) она стала обладателем десятка престижных наград и почти догнала The Last of Us Part II по количеству номинаций. При этом она была и остаётся сравнительно небольшой игрой от независимой студии, которая никогда не славилась серьёзными бюджетами и масштабами разработки. Релиз на «взрослых консолях» оставался лишь вопросом времени — и, судя по первым оценкам, команда Supergiant Games в очередной раз не подвела своих фанатов.

Согласно данным агрегатора Metacritic, критики оценили версию Hades для Xbox Series X/S на 93 балла из 100. Отдельной похвалы заслужила работа игры в 4К-разрешении, сочная картинка на больших экранах и комфортная оптимизация геймплея под консольное управление. Однако некоторые рецензенты жалуются на «проблемы с частотой кадров».

«Это также невероятно, как и год назад: с энергичными боями, захватывающим игровым процессом и набором персонажей, которые оказываются одновременно очаровательными и устрашающими. Жаль, что некоторые проблемы с частотой кадров периодически портят впечатление от процесса. Но не заблуждайтесь — Hades абсолютно точно стоит вашего времени, независимо от того, являетесь ли вы поклонником жанра или нет», — Pure Xbox.

«Hades и так выглядела великолепно, но стоит отметить, что запуск этой игры в 4К-разрешении на консолях нового поколения — это настоящее зрелище. История интересная и хорошо написанная, графика великолепная, а саундтрек достоин концертов с живым исполнением. И, хотя все эти элементы важны, куда важнее, то насколько весело в неё играть. А с таким простым и захватывающим игровым процессом нет никакого оправдания не играть в Hades сейчас, когда она доступна вообще на всех платформах», — Hardcore Gamer.

«Hades — одна из самых солидных и важных игр, когда-либо выходивших на Xbox. Обязательный «маст хэв» для всех подписчиков Game Pass этим летом», — Generacion Xbox.

Supergiantgames.com Hades

Версию для PlayStation 5 критики оценили в 92 балла из 100. Помимо всех вышеперечисленных особенностей, авторы крупных изданий также хвалят возможности геймпада DualSense, используемые в игре.

«Hades для PlayStation 5 — это всё тот же шедевр, что мы знаем, при этом дополненный 4К-разрешением и очень приятным использованием функций DualSense. Игра обязательна к приобретению», — The Games Machine.

«Одна из лучших игр прошлых лет наконец-то пришла на консоли нового поколения. Hades великолепно идёт на PS5 и точно стоит вашего времени», — Good is a Geek.

«Всё время, что игра провела в раннем доступе, позволило ей состариться, как хорошему вину. А все те улучшения, что принесли версии для Switch и PC, окончательно превратили её в нечто, что сам Дионис с гордостью подавал бы богам Олимпа», — NME.

Supergiantgames.com Hades

Отдельно рецензенты выделяют режим «божественности», который стал важным нововведением консольных версий игры. С его помощью геймеры могут значительно снизить порог вхождения в Hades.

«Люди, которых до сих пор пугают Dark Souls, Sekiro и Returnal, подумайте вот о чём: в этой версии Hades есть особый режим «божественности», в котором вы начинаете с 22% сопротивлением к любому урону. И это сопротивление повышается на 2% каждый раз, когда вы погибаете. Мне кажется, что это блестящий способ сделать игру немного более доступной, при этом не добавляя полноценный «лёгкий режим» и не уничтожая саму суть Hades», — Worth Playing.

Примечательно, что на данный момент никто из представителей профильной прессы не поставил консольным версиям Hades оценку ниже 85 баллов из 100, что уже можно считать невероятным успехом для инди-игры от небольшой студии. В ближайшие дни на Metacritic появятся оценки и от рядовых геймеров, которые, как показывает практика (стоит лишь вспомнить пример сиквела The Last of Us), могут кардинальным образом отличаться от мнения критиков.

Supergiantgames.com Hades

Тем не менее Hades, даже при всех возможных недочётах и шероховатостях, остаётся выдающимся проектом по целому ряду причин. Остаётся лишь надеется, что этот успех не ударит в голову разработчикам из Supergiant Games и их следующий релиз будет как минимум таким же качественным.