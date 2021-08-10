Аномальная жара в Москве — удачное время для обсуждения инициатив развития Сибири. Когда за окном плюс 30 градусов, идея собрать чемодан и отправиться куда-нибудь на восток или на север подпитывает энергией и придаёт сил не хуже прохладительного напитка. Не пугает даже Арктическая зона — даже там в первой половине августа вполне комфортно, например, в Дудинке на момент написания статьи, если верить данным метеослужб, плюс 16 градусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сибирь

Впрочем, основные дискуссии по этой теме проходят за плотным занавесом, из-за которого нет-нет, да и высунутся то колено, то рука, а то и голова. И по этим обрывкам мы пытаемся разглядеть настоящие планы, отделив их от всех прочих.

Предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу построить в Сибири от трёх до пяти городов выглядит как реальный проект, как детище, которое годами вынашивается и обдумывается. Основой станет Ангаро-Енисейский макрорегион, что, безусловно, выглядит предельно перспективно. Вдоль Ангары и Енисея раскинулись обширные почти не освоенные человеком территории, богатые лесом и различными месторождениями. Именно здесь работает и может развиваться дальше каскад мощнейших ГЭС.

«Минусинская степь», В. И. Суриков

Один из новых городов может быть размещён в Минусинской котловине. Это там, где Абакан, Минусинск и Саяно-Шушенская ГЭС. Во всём макрорегионе именно это место обладает наиболее мягким климатом, тёплым летом, позволяющим вызревать абрикосам и вишне, однако отличается и суровыми зимними морозами.

Местность окружена холмами и горами, защищающими от проветривания, поэтому крупный город должен стать предельно инновационным. Никакого печного отопления, ТЭЦ, вредных производств, нужно свести к минимуму объём выхлопных газов автомобилей — сброшенный дым так и останется над головами. И если электротранспорт и отопление без выбросов в городе будущего — решаемая задача, то как быть с многочисленными производствами, ведь планируется промышленный центр?

Вторая особенность — удалённость от транзитных путей. Минусинская котловина расположилась в окружении труднопроходимого рельефа в плотных объятиях Китая, — только он и Монголия. Это удобно для научного центра, для защиты от военной агрессии, но не для торговли. Китаю для поставок в Европу выгодно проложить маршрут внутри своей страны, и в конце пути повернуть в транзитную. Сейчас это Казахстан. Россия может стать прямой альтернативой только если появится дорога через Алтайские горы на участке непосредственной границы. Путь через Монголию, Минусинск и Красноярск есть уже сейчас, но им, конечно, мало пользуются — это лишний, совершенно не нужный крюк. Удобнее через Казахстан, а дальше на север, в Россию, или на юг.

Перспектива Трансъевразийской железной дороги с выходом через Монголию и Китай в Индию пока выглядит туманной, поскольку главным препятствием являются Гималаи. Китай их «просверлил», но с удобной для себя восточной стороны. Из Западного Китая, где горы выше, а населения мало, Поднебесной дорога не нужна. Но мы также можем воспользоваться извилистыми восточными дорогами, выйдя на них с востока своей страны! А если нам для выхода в Китай обязательно нужна Монголия, удобнее основная дорога через неё — из Забайкальского края в Улан-Батор и далее в Пекин. Появление мостов, соединяющих Сахалин с материком и Японией, что со временем возможно, тоже не изменит ситуацию. Китай отправит составы и большегрузы напрямую — через Хабаровский край.

Panoramio.com Саяно-Шушенская ГЭС

Видимо, поэтому Сергей Шойгу и говорит не об одном городе, а о нескольких, поскольку упоминавшийся им Минусинский котлован имеет как очевидные достоинства, так и недостатки. Оттуда удобно перемещать грузы по Енисею и Ангаре, пользоваться энергией реки, заниматься инновациями. Минусинский котлован способен стать синонимом Кремниевой долины. Но для менее чистых и сложных производств нужен центр севернее Красноярска, возможно, в окрестностях Енисейска и Лесосибирска. А экономический центр удобнее разместить в Западной Сибири. Там сформирована компактная агломерация — Новосибирск (с населением 1,7 млн человек вместе с городами-спутниками), Барнаул (700 тыс. вместе с Новоалтайском), Томск, Кемерово, Новокузнецк (примерно по 550 тыс. человек в каждом), Бийск (200 тыс.), Ленинск-Кузнецкий (95 тыс.), Горно-Алтайск (65 тыс.). Вместе с населёнными пунктами меньшего размера — до 5 млн человек.

То есть уже сейчас имеется заметный рынок потребления, сопоставимый с Санкт-Петербургом, который нужно лишь связать логистическими узлами внутри «кольца». Новые города в составе этой агломерации могут создать реальную альтернативу Москве с точки зрения бизнеса. Кроме того, как раз здесь транзитные потоки из Китая в Европу пройти могут, если построить дорогу. А учитывая планы по строительству железнодорожных путей из Ямала через Югру в Томск (как, собственно, и идёт Обь), получается связь с регионами, определяющими экономику современной России. Перекрёсток путей и центр городов, который может крепко встать на ноги.

Константин Богаевский. Город будущего . 1932

Да и место под столицу здесь можно найти удачнее. Между Горно-Алтайском и Бийском вдоль Катуни в районе села Урожайное Советского района Алтайского края находится самое южное место, где есть равнина и река, а следовательно можно строить город. Из Новосибирска в Монголию здесь проходит трасса Р-256. Она же может когда-нибудь «повернуть» в Китай, если проложат дорогу через прямой участок границы с этой страной через Алтайские горы. В 60-ти километрах расположен курорт Белокуриха, с другой стороны — кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш (около 160 км).

Если новый город окажется крупным, он сможет соединиться с Бийском, однако на первых этапах соседство не окажет прямого влияния, при этом упростит прокладку инженерных сетей. Южнее в 25-ти километрах находится северная вершина Семинского хребта — километровая гора Бабырган с панорамой на окрестности. Расстояние подходит как для инфраструктуры отдыха, так и для размещения пригорода. Куда охотнее согласятся переехать жёны-дети чиновников и крупных бизнесменов, в Минусинскую котловину или к Белокурихе? Ответ очевиден.

Да и стратегические возможности более разнообразны. Совсем близко столица Казахстана Нур-Султан, есть выход к странам Туркестана. А со временем, хочется верить, завершится конфликт в Афганистане и откроется сухопутная дорога в Индию, которая отсюда вполне удобна. И если впоследствии Минусинскую котловину и агломерацию в Западной Сибири связать прямым сообщением через горы (около 300 км), получится мощный развитый центр Сибири.