Наблюдаю за тем, что происходит после Олимпиады в Токио. Похоже на истерику наших западных партнёров. А они ведь, несомненно, сделали всё для того, чтобы Россия опозорилась и капитулировала на Олимпиаде в Токио. Не получилось.

Для чего им это? Всё просто. Мир по большей части не хочет правды. Она ему неинтересна и даже вредна. Прежние ориентиры — вроде религии, к примеру — в некоторых странах «цивилизованного мира» зачастую мертвы. Они не работают и не несут первичной ценности. А что играет главную роль? Успех, конечно. Люди примыкают к тому, кто лучше упаковывает и продаёт его.

Потому, собственно, необходимо поделить мир на успешных и неудачников. Как в песне Бека: «I'm a loser baby, so why don't you kill me?». Запад выписал для России место среди неудачников. Чтобы лишний раз никто не очаровывался. В том числе и в спорте. Но что-то в Токио пошло не так.

Я не заявляю, что Россия там блистала. Нет, конечно. Мы завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали — всего 71. По «золотому зачёту», его используют чаще, мы — пятые. По общемедальному — мы в тройке. Это обычно для России, но не станем забывать, какому давлению — такого не было никогда и ни на одну команду! — подверглась наша сборная. Фактически россиянам объявили войну. Хотя что-то мы упустили сами — как в волейболе и гандболе, а так бы взлетели ещё выше.

Но не станем забывать, скольких спортсменов наших не допустили. Как нас давили. И то, что по итогу произошло в художественной гимнастике, когда отобрали победу у Авериной, а после и в командных выступлениях, — апофеоз подлости. И мир это увидел.

Да, не стоит тешить себя иллюзиями. Мол, мы всем всё доказали. Мол, узрели неравнодушные. Ведь многим по большей части по-прежнему плевать. А кто-то даже радуется и потирает потные ручонки от издевательств над нашей сборной. Но всё же некоторые уяснили главное.

Что я подразумеваю под «главным»? А то, что именно Россия играла честно. Она, точно банку с тушёнкой, вскрыла всё это лицемерие и фарс, в которые превратили Олимпийские игры, где ничего не осталось от первоначального замысла. Игры превратились в битву лжецов и манипуляторов от политики и фармакологии, когда используются не просто двойные стандарты, но выстраивается и реализуется матрица однонаправленной лжи.

Допинг? Вы это серьёзно? Кто же поверит, что в современном спорте им увлекается исключительно Россия? Однако именно её спортсменов рассматривают под микроскопом. Её представителей не допускают до участия в Олимпиаде. Но даже на столь порочном фоне при столь мощном сопротивлении российские спортсмены смогли показать достойные результаты. И это, что главное, результаты «чистых» спортсменов — тех, кто добился пресловутого успеха без допинга. Хотя, казалось бы, в наши сумрачные времена такого и не бывает.

Поэтому американский пловец Мёрфи после своего проигрыша россиянину Рылову — тому самому, что считал счастливой свою маску с кошечкой, — истерил и упрекал оппонента в применении запрещённых веществ. Так устроен мозг многих нынешних олимпийцев — без допинга нет победы. Но именно россияне показали, что есть — даже когда всё против.

Впрочем, это чисто наша русская черта, когда именно под давлением наши люди совершают то, что для других недостижимо. И «пораженье от победы ты сам не должен отличать», как писал поэт, потому что одно вытекает из другого; они взаимосвязаны, и, в конце концов, важно то, как нация, группа людей переживает трудности, неприятности. Остановится или, наоборот, продолжит борьбу? Россия выдержала удар достойно — и нанесла ответный.

Поэтому истерят наши западные партнёры. Они ждали капитуляции России, а та, громыхнув победами и музыкой Чайковского, показала, что «невозможное возможно». И это большая победа. Возможно, самая крупная из тех, что ковались на этой Олимпиаде. Подвиг в некотором смысле, я бы так сказал.

Это, впрочем, не снимает вопросов с российских чиновников от спорта. Наоборот, лишь акцентирует их. И их прикрытия победами спортсменов так же смешны и нелепы, как и истерики, возмущения западных партнёров. В этом сегменте они играют на одной стороне. Да и на фоне величия одних мелочность других видится особенно хорошо.