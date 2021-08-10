Авторы прогноза ИНП РАН отмечают, что анализ временных рядов демонстрирует на данный момент прирост российского ВВП на 5,2% по отношению к прошлому году. Согласно оценке расчётного месячного индекса ВВП, за первое полугодие этого года российская экономика выросла на 4,6% относительно соответствующего периода прошлого года и на 1,6% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Оптимистичному развитию экономики способствуют: улучшение ситуации на рынке труда, ускорение выпуска в строительстве и продолжающийся рост потребительского кредитования.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Напомним, что в предыдущем, июльском прогнозе Института в этом году ожидалось превышение 5% темпов экономического роста в России. Оценка расчётного месячного индекса ВВП за первые пять месяцев года демонстрировала рост экономики на 3,8% относительно аналогичного периода предыдущего года и на 1,5% — по сравнению с январем — маем 2019 года. Тогда на ускорение экономического роста повлияли: расширение потребительского спроса, благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках и увеличение внешнего спроса на товары российского экспорта. Рост внутреннего потребительского спроса подстегивали высокие инфляционные ожидания и отрицательная доходность банковских депозитов. Так, оборот розничной торговли непродовольственными товарами за пять месяцев с начала года на 7,7% превысил докризисный уровень аналогичного периода 2019 года, указывали авторы июльского прогноза. Сравнений с соответствующим периодом прошлого года по данному показателю не приводилось. Экономисты Института также указывали в июле на сохраняющиеся двузначные темпы роста потребительского кредитования, причем после поправки на рост потребительских цен, а также на продолжающееся снижение безработицы. Вклад в ускорение экономического роста также в тот период вносили: восстановление нефтедобычи и нефтепереработки; увеличение бюджетных расходов (расходы на экономику и ЖКХ в январе — мае выросли на 22% и 34% соответственно); восстановление рынка труда и рост зарплат.

«Хотелось бы отметить, — говорилось в июльском документе ИНП РАН, — что рост ВВП на 5−6% по итогам текущего года не является чем-то невероятным. Если сравнивать с 2019 годом, то при росте экономики в 2021 г. на 6% рост относительно 2019 г. составит всего 2,8%. При этом, если бы в 2020—2021 гг. экономика росла на 2% в год, рост относительно 2019 г. составил бы в 2021 году 4%. Ожидаемое ужесточение монетарной политики, ослабление ограничений на выездной туризм и новая волна пандемии в регионах РФ могут привести к замедлению экономического роста во втором полугодии».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Закрытый ресторан во время карантина. Барнаул

Сейчас же — месяц спустя — в своем свежем прогнозе экономисты Института отмечают наметившиеся признаки замедления восстановительного роста. К ним ученые отнесли замедление производственной активности и потребительского спроса, что отразилось на снижении прогноза экономического роста в текущем году на 0.4 п.п. по сравнению с предыдущей оценкой экономистов ИНП РАН. По их данным, в июне месячный темп прироста расчётного индекса ВВП замедлился до 0,1% (к предыдущему месяцу с устранением сезонности) по сравнению со среднемесячным темпом в 0,6% в январе — мае этого года. Величина отставания от предкризисного тренда, сокращавшаяся в период с июня 2020 года по март 2021 года, стабилизировалась на уровне 2% в апреле — июне этого года. Сдерживающими рост промышленного производства и потребления населения авторы прогноза называют такие факторы, как удорожание сырья, ограничения в связи с очередной волной пандемии и исчерпание эффекта отложенного спроса на фоне ускорения инфляции. Причем в ближайшее время их эффект может быть усугублен за счет сворачивания программы льготного ипотечного кредитования и ужесточения денежно-кредитной политики.

Заметим, что на прошлой неделе в СМИ активно зазвучали мнения экспертов, предполагающих новый виток противостояния Центробанка и Минэкономразвития. Регулятор российского финансового рынка наряду с так непопулярным, но состоявшимся повышением ключевой ставки намерен сдерживать потребительское кредитование, рост которого, по его данным, грозит появлением «пузырей». На что представители Минэкономразвития возразили. В частности, замминистра Илья Торосов, как сообщало издание «Известия», заявил о том, что по сравнению с показателями других государств закредитованность населения России находится на низком уровне. Задолженность граждан, по его словам, составляет менее 20% ВВП, в то время как в некоторых развивающихся странах она достигает 50%, а в развитых — 90%. Судя по последнему прогнозу ИНП РАН, противостояние ведомства, отвечающего за развитие экономики страны, и Центробанка будет только нарастать. В том числе потому, как потребкредитование не может выступать основным драйвером роста внутреннего спроса. При этом отметим, что вопрос потребкредитования не единственный для трений между ведомствами.