«Труд — крут!». Как в Сибири готовят медиков отряда «Академия»
Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО) третий год продолжает развивать свой проект Всероссийского студенческого медицинского отряда «Академия». Сама РСО появилась в 2004 году как некое перерождение и переосмысление Всесоюзных студенческих строительных отрядов, которые существовали в СССР с 1959 года и до дня гибели страны.
Суть вроде бы осталась прежней — дать возможность студенческим коллективам добровольно трудиться в свободное от учебы время летних каникул. И если раньше стройотряды трудились на «ударных комсомольских стройках», подогреваемые идеей созидания светлого социалистического, а может быть, даже и коммунистическое будущего, то теперь пришло время строек капиталистических с постсоветской российской спецификой, затрагивать которую мы пока не будем.
И не только строек. Современные студенческие отряды трудятся и в сфере медицины, собранные в рамках проекта Всероссийского студенческого медицинского отряда «Академия», что является своего рода новизной. Поговорим же о том, что удалось увидеть и узнать о проекте, так сказать, с места событий автору сего материала как новичку, который, мягко говоря, ранее был крайне далек от этой темы. А теперь же ему довелось бросить первый взгляд на это вблизи и немного изнутри, насколько это было вообще возможно в первом и столь поверхностном приближении, побывав в Областной клинической больнице Новосибирска, где эти студенческие отряды развернулись не на шутку.
«Количество участников — 150 человек, 48 человек — приезжие из 12 регионов нашей страны и 102 человека — это новосибирское региональное отделение. Работают в основном на базах Городской клинической больницы №1 и Областной клинической больницы, проживают на территории общежития НГТУ, работают в качестве младшего, среднего медицинского персонала, выполняют как сестринскую, так и санитарскую работу», — сообщила командир всероссийского студенческого медицинского отряда «Академия» Полина Очаковская.
Всероссийский студенческий медицинский отряд «Академия» работает уже третий раз в городе Новосибирске, добавила комиссар всероссийского студенческого медицинского отряда «Академия» Александра Буреева.
Интересно, что организаторами взята на вооружение почти военная терминология. Есть командиры, есть комиссары, есть «целина», как в былые времена Всесоюзных студенческих стройотрядов. Эти мобилизационные по сути своей термины смотрятся как-то необычно или даже странно, что ли, в нашей сегодняшней расслабленной действительности.
«Устроены все ребята по срочному договору, так как у нас здесь занимаются не только работой, но и комиссарской образовательной деятельностью. Это и различные спевки, и различные мероприятия, лекции, спартакиады различные, различные конкурсы, конкурс плакатов, танц-баттл, отрядный уголок, визитка, конкурс красоты… Они работают на ставку, ставка везде одинаковая, плюс доплаты за вредность различного рода», — добавила Очаковская.
При этом если в строительные отряды берут студентов вне зависимости от их профиля обучения, то медицинские отряды — это вещь совершенно иного порядка, своего рода «штучный товар», который определяется исключительно профилем обучения. Степень ответственности здесь намного выше, поскольку студентам приходится иметь дело с живыми людьми, заявила комиссар Центрального штаба РСО Мария Корнилова.
При этом проект «Академия» является всероссийским, а этот статус еще необходимо заслужить. Посему на такие проекты подается конкурс, по итогам которого не каждый студент сможет пройти, поскольку действует достаточно строгий отбор. Не в последнюю очередь, видимо, поэтому многие студенты изъявили желание работать в «красной зоне» после начала пандемии нового коронавируса в 2020 году.
«Конкретно медицинскому направлению дало толчок конкретный, потому что наши ребята работали в том числе в «красных зонах» в больницах. Прошлый год для медицинского направления стал городом развития…» — заявила Корнилова, отметив, что около 30 студентов изъявили желание работать именно в зоне повышенного риска по COVID-19.
Говоря о том, что же движет на самом деле студентами — материальная или нематериальная сторона вопроса, Корнилова обратила внимание, что запросы студентов меняются вместе с самими студентами и далеко не всё определяется материальными аспектами, хотя и без этого никуда.
«Знаете, приходят всё равно с запросом получить работу, получить зарплату, получить рабочее место, но этот запрос трансформируется примерно спустя год пребывания, когда проходит… всё это лето, которое они работают, называется «трудовым семестром», «целиной», и как они проходят этот этап, они эмоционально переживают, себя перебарывают в каких-то моментах, и после этого на первый план уже выходит именно эмоциональная составляющая коллектива и осознание того, что они все-таки меняют вокруг себя среду к лучшему… они видят результаты определенные своей работы, и вот это уже выходит на первый план», — пояснила она.
Особняком стоит вопрос о труде в студенческих трудовых отрядах. Его пытаются сделать привлекательным для молодежи, пытаясь говорить как бы на ее языке.
«У нас основным девизом звучит «Труд крут»… Основной посыл в студенчестве — если ты хочешь, ты берешь и делаешь, ты можешь своим трудом получить всё, что тебе хочется, даем эту возможность попробовать. А всё остальное — это уже инструменты. У нас три важные мысли, которые мы можем дать студенту сегодня: это работа, это команда, это развитие, саморазвитие в разных сферах», — заключила Корнилова.
Можно только приветствовать любые попытки «исправить» положение труда в нашей стране после того, как оно было варварски ниспровергнуто в 90-е годы в результате перестройки и распада Советского Союза. В том числе следствием этого стало упразднение стройотрядов, традиции которых стремятся возродить РСО. Это столь же позитивно, как уже реализованная инициатива президента России Владимира Путина возродить звание «Героя труда». Но как в первом, так и во втором случае можно ли это полноценно возродить, делая это только это и в рамках неизменного, скажем так, общественно-политического бытия и используя язык этого бытия? Вопрос крайней непраздный. Но пока вопрос, а что студенты?
«Ребята очень хорошие, очень помогают, можно положиться на их самостоятельность, они очень ответственно могут уже сами справиться с пациентом, сопроводить его обследование в диагностических кабинетах и даже оказать некоторую помощь… Я думаю, что ребята выбрали свой правильный путь, что они всё-таки на правильном пути, выбрали правильную профессию для себя. Не просто чтобы прийти в больницу и отбыть какое-то время, они отдаются полностью этой работе, добросовестно относятся всё-таки, с уважением к пациентам», — отметила старшая медсестра кардиологического отделения Галина Бановская.
«Хочу стать настоящим врачом в будущем, к которому люди захотят прийти, и что я по-настоящему захочу помочь человеку… Многие студенты курса до четвертого не сталкиваются с практической медициной, и у многих в голове сохраняются какие-то воздушные замки. А когда сталкиваешься с медициной на практике, есть некоторые моменты какие-то негативные, потому что ты понимаешь, что работаешь с человеческим телом. Иногда бывает в некоторых моментах это не особо приятно, но потом ты понимаешь всё равно, что это мелочи, главное всё-таки помочь человеку», — заявила Варвара Кочетова, проходящая свою практику в отделении травматологии.
И такие мысли с воодушевлением высказывает не только она.
«Сложный промежуток времени был у нас, который они были вместе с нами вынуждены разделить. Чтобы помочь городу, мы открыли на площади первого корпуса ковидные отделения… И ребята просто в полный рост взяли на себя всю эту нагрузку — по тем отделениям, из которых медицинские сестры ушли в «красную зону», санитарки ушли в «красную зону». Ребята помогали в приемном отделении, в операционном, в терапии, в хирургии и везде. Поэтому, в принципе, не для красного словца говорю, как есть. Их руки, головы, души беспокойные нам оказались вовремя, и ребята занялись очень важным делом», — заявил главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.
Желание помогать людям и спасать человеческие жизни, делать жизнь людей лучше — это ли не самое главное, что должно отличать настоящего врача? И можно только порадоваться тому, что у молодежи это желание остается вопреки всему. Но жизнь нашей молодёжи и общества необходимо наполнить полноценными высокими смыслами, дабы сохранить и укрепить идеализм, который, увы, вымывается нашей современной действительностью.