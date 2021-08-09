Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО) третий год продолжает развивать свой проект Всероссийского студенческого медицинского отряда «Академия». Сама РСО появилась в 2004 году как некое перерождение и переосмысление Всесоюзных студенческих строительных отрядов, которые существовали в СССР с 1959 года и до дня гибели страны.

Советский плакат. Все на праздник ударного труда!

Суть вроде бы осталась прежней — дать возможность студенческим коллективам добровольно трудиться в свободное от учебы время летних каникул. И если раньше стройотряды трудились на «ударных комсомольских стройках», подогреваемые идеей созидания светлого социалистического, а может быть, даже и коммунистическое будущего, то теперь пришло время строек капиталистических с постсоветской российской спецификой, затрагивать которую мы пока не будем.

И не только строек. Современные студенческие отряды трудятся и в сфере медицины, собранные в рамках проекта Всероссийского студенческого медицинского отряда «Академия», что является своего рода новизной. Поговорим же о том, что удалось увидеть и узнать о проекте, так сказать, с места событий автору сего материала как новичку, который, мягко говоря, ранее был крайне далек от этой темы. А теперь же ему довелось бросить первый взгляд на это вблизи и немного изнутри, насколько это было вообще возможно в первом и столь поверхностном приближении, побывав в Областной клинической больнице Новосибирска, где эти студенческие отряды развернулись не на шутку.

ИА REGNUM Полина Очаковская и Александра Буреева

Всероссийский студенческий медицинский отряд «Академия» работает уже третий раз в городе Новосибирске, добавила комиссар всероссийского студенческого медицинского отряда «Академия» Александра Буреева.

Интересно, что организаторами взята на вооружение почти военная терминология. Есть командиры, есть комиссары, есть «целина», как в былые времена Всесоюзных студенческих стройотрядов. Эти мобилизационные по сути своей термины смотрятся как-то необычно или даже странно, что ли, в нашей сегодняшней расслабленной действительности.

При этом если в строительные отряды берут студентов вне зависимости от их профиля обучения, то медицинские отряды — это вещь совершенно иного порядка, своего рода «штучный товар», который определяется исключительно профилем обучения. Степень ответственности здесь намного выше, поскольку студентам приходится иметь дело с живыми людьми, заявила комиссар Центрального штаба РСО Мария Корнилова.

ИА REGNUM Мария Корнилова

При этом проект «Академия» является всероссийским, а этот статус еще необходимо заслужить. Посему на такие проекты подается конкурс, по итогам которого не каждый студент сможет пройти, поскольку действует достаточно строгий отбор. Не в последнюю очередь, видимо, поэтому многие студенты изъявили желание работать в «красной зоне» после начала пандемии нового коронавируса в 2020 году.

Говоря о том, что же движет на самом деле студентами — материальная или нематериальная сторона вопроса, Корнилова обратила внимание, что запросы студентов меняются вместе с самими студентами и далеко не всё определяется материальными аспектами, хотя и без этого никуда.

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Особняком стоит вопрос о труде в студенческих трудовых отрядах. Его пытаются сделать привлекательным для молодежи, пытаясь говорить как бы на ее языке.

Можно только приветствовать любые попытки «исправить» положение труда в нашей стране после того, как оно было варварски ниспровергнуто в 90-е годы в результате перестройки и распада Советского Союза. В том числе следствием этого стало упразднение стройотрядов, традиции которых стремятся возродить РСО. Это столь же позитивно, как уже реализованная инициатива президента России Владимира Путина возродить звание «Героя труда». Но как в первом, так и во втором случае можно ли это полноценно возродить, делая это только это и в рамках неизменного, скажем так, общественно-политического бытия и используя язык этого бытия? Вопрос крайней непраздный. Но пока вопрос, а что студенты?

ИА REGNUM Отделение травматологии

ИА REGNUM Варвара Почтова

И такие мысли с воодушевлением высказывает не только она.

ИА REGNUM Анатолий Юданов

Желание помогать людям и спасать человеческие жизни, делать жизнь людей лучше — это ли не самое главное, что должно отличать настоящего врача? И можно только порадоваться тому, что у молодежи это желание остается вопреки всему. Но жизнь нашей молодёжи и общества необходимо наполнить полноценными высокими смыслами, дабы сохранить и укрепить идеализм, который, увы, вымывается нашей современной действительностью.