На фоне гуманитарных проблем, с которыми сталкивается КНДР, крайнее лицемерие и готовность к спекуляциям вокруг болезненной темы разделения корейской нации проявляют США. Отметим, что после смены власти в Белом доме его новым хозяином — Джо Байденом не продемонстрировано стремления к возобновлению диалога с Пхеньяном, который велся и потерпел крах при Дональде Трампе. Напомним, в чем соль проблемы. Обратимся для этого к официальному сайту МИД России, где эта тема подробно освещена:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

«Подходить к урегулированию проблем Корейского полуострова, включая ядерную, необходимо в контексте комплексного решения всего спектра вопросов, существующих между вовлеченными сторонами, что в дальнейшем создало бы благоприятные условия непосредственно для денуклеаризации. Это невозможно без снижения общей военно-политической напряженности, отказа от наращивания военной инфраструктуры, сокращения масштабов проводимых маневров, формирования атмосферы доверия между государствами региона.

Данный подход был отражен в Совместном заявлении МИД России и Китая от 4 июля 2017 года, в котором изложено основное содержание «дорожной карты» корейского урегулирования, основанной на соответствующих российских и китайских инициативах. Она подразумевала на первом этапе добровольный мораторий КНДР на испытания ядерных устройств и межконтинентальных баллистических ракет и сокращение масштабов или приостановку американо-южнокорейских учений, на втором — заключение двусторонних соглашений между КНДР и США, КНДР и Республикой Корея об общих принципах взаимоотношений, и на третьем — старт многосторонних переговоров с целью формирования системы региональной безопасности в Северо-Восточной Азии».

Mid.ru Глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Итак, все предельно ясно. Первый этап был успешно пройден в 2018 году. КНДР, как помним, действительно заморозила ядерные и ракетные испытания, а США с Южной Кореей действительно приостановили военные учения. Сбой наступил на втором этапе: общие принципы взаимоотношений предполагали уже не односторонние добровольные действия сторон, у каждой — свои, а формирование согласованных механизмов решений, в рамках которых стороны существенно ограничивались в пользу совместных действий. КНДР должна была гарантировать полный отказ от ракетно-ядерного щита, а Вашингтон и Сеул в ответ обязаны были, во-первых, предоставить Пхеньяну твердые гарантии военной безопасности и, во-вторых, способствовать отмене санкций. Однако именно тогда США отделили денуклеаризацию от собственных гарантий Северу, принявшись спекулировать на том, что сначала Пхеньян-де избавляется от ядерного оружия и ракет, а затем формируются гарантии. Стало ясно, что, если избавится, гарантии будут «слиты». То есть что США не просто идут на заведомый обман партнеров по переговорам, но еще и вводят в заблуждение международную общественность, и в этих своих неблаговидных делах прикрываются Сеулом, который, если бы не американские препятствия, на многое бы пошел ради сохранения перспектив мирного объединения родины. На третьем этапе, до которого дело так и не дошло, двусторонние договоренности в треугольнике КНДР — США — Южная Корея предполагалось закрепить на многостороннем уровне с участием еще и Китая, России и Японии — стран-участниц шестистороннего формата, созванного в 2003 году в Пекине.

Когда на фоне тупика, в который по вине США зашла российско-китайская мирная инициатива, стало ясно, что южнокорейские партнеры Пхеньяна по переговорам лишены суверенитета и не могут ступить шага без американцев, в КНДР было принято решение о полном разрыве отношений. В середине июня прошлого года между Севером и Югом были даже прерваны линии связи, а здание соответствующего офиса в Кэсоне — взорвано. В январе на VIII съезде правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) Пхеньян по сути официально оформил курс на участие в альянсе с Россией и Китаем, предложив КНДР в качестве площадки для его формирования. Ким Чен Ына можно понять: предпринятая им попытка повторения китайского опыта политики реформ и открытости натолкнулась на западные санкции под предлогом «ядерной проблемы». Это обернулось экономическим и социальным кризисом, который усугубился пандемией. И разве не понятно, что, запуская диалог, Вашингтон просто попытался разыграть «северокорейскую карту» против Китая? Не получилось; перед каждой встречей Кима с Трампом лидер КНДР обязательно встречался и проводил консультации с китайским лидером Си Цзиньпином, и понятно, что речь шла о координации, что и в Вашингтоне прекрасно понимали: Север Кореи не один, несмотря на все попытки его изолировать, и за американским диалогом с ним внимательнейшим образом наблюдают в Пекине, а также в Москве. Поэтому суть предложения Кима на VIII съезде очень простая: союз Пхеньяна с Пекином и Москвой необходимо оформить если не де-юре, то де-факто. Не прошло и месяца после съезда, как о новом содержании уже российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которое закладывается в его пролонгацию, заговорили главы МИД Сергей Лавров и Ван И, очертив его как отсутствие «запретных тем». Вслед за провалом китайско-американской встречи в Анкоридже главы российской и китайской дипломатии тут же встретились и обсудили сложившуюся ситуацию. Точно так же, как китайская и северокорейская стороны обсуждают переговоры с Вашингтоном.

U.S. Department of State Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

В чем же упомянутое лицемерие американской стороны сейчас? В том, что США одновременно попытались и выжать максимум из опосредованного участия в 28-м Региональном форуме АСЕАН по безопасности, вклинившись в этот формат благодаря его прохождению в режиме видеосвязи. И предприняли дипломатическое наступление на корейском «фронте». Хронология событий такая. 21 июля в Токио заместители глав МИД США, Японии и Южной Кореи «обсудили общее обязательство по работе над полной денуклеаризацией Корейского полуострова, а также намерение отвечать на угрозу, которую несут ядерные и ракетные программы КНДР». Отметим: ни слова — ни об отмене санкций, ни о гарантиях безопасности. 23 июля шеф ЦРУ Уильям Бернс вдруг «на ровном месте» делает заявление о том, что «КНДР и дальше будет наращивать потенциал в ракетно-ядерной сфере». К чему? К тому, что, инициируя эти события, Запад уже знал о предстоящем 27 июля обмене посланиями лидеров Севера и Юга Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, в результате которого прерванные в прошлом году контакты вместе с линиями связи договорились восстановить. То есть восстановление тогда еще не состоялось, только разговор о нем, но американцы уже берут все под контроль, заодно вовлекая в него японцев.

Далее по факту этой договоренности Госдеп поддерживает восстановление (управляемого) межкорейского диалога, а днем позже, 28 июля, Сеул опровергает информацию, распространенную своим же, южнокорейским, агентством Yonhap, о том, что обсуждается встреча лидеров — Кима и Муна. Продолжая провокационную линию на унижение КНДР, госсекретарь США Энтони Блинкен вслед за главой ЦРУ на таком же «ровном месте» вдруг делает 3 августа никем и ничем не спровоцированное заявление, что он не собирается вступать в переговоры в рамках саммита АСЕАН с северокорейским коллегой Ли Сон Гвоном, хотя Пхеньян таких переговоров не запрашивал, стало быть и опровергать-то нечего было. Однако «брякнули», сотрясли воздух — глядишь, и тема в глазах не вникающей в эти детали общественности «нарисовалась». Все на том же «ровном месте». А 4 августа в американскую столицу прибывает глава одного из департаментов южнокорейского МИД, где он с заместителем спецпредставителя США по КНДР что делают? Обсуждают «координацию усилий по решению (!) северокорейских проблем». То есть, в переводе с дипломатического языка, обмениваются мнениями о путях вмешательства во внутренние дела Пхеньяна.

President.go.kr Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Между 28-м и 4-м числами происходит еще одно демонстративно показательное событие: американский суд постановляет конфисковать танкер, задержанный еще в марте береговой охраной Камбоджи с якобы контрабандной нефтью для КНДР. Еще раз: задержали почти полгода назад, в Северной Корее серьезный кризис, усугубленный наводнениями, двусторонние отношения упираются в санкции, без чего не двигается денуклеаризация, но американцы одной рукой требуют ядерного разоружения Пхеньяна, а другой, забирая танкер, подтверждают отказ даже от обсуждения режима санкций. Иначе говоря, северных корейцев загоняют в тупик и притом откровенно «троллят», пытаясь вывести из равновесия, спровоцировав на жесткую реакцию, и тем самым развязать себе руки. Для чего? Далее увидим. Пока же отметим, что, видя все это, ряд шагов по поддержке северокорейских властей совершает Москва через российское посольство в Пхеньяне. 3 августа развернутую в диппредставительстве выставку, посвященную 20-летию визита в Россию отца нынешнего лидера — Ким Чен Ира, посещает делегация МИД КНДР во главе с замминистра Им Чхон Илем, а на следующий день уже посол Александр Мацегора прибывает в северокорейское министерство внешнеэкономических дел, где в ходе переговоров с его руководителем Ён Чон Хо подтверждает готовность постэпидемического восстановления и активизации товарооборота между двумя странами. Еще через день, 5 августа, высокую оценку восстановлению контактов Севера с Югом дает российский МИД. Вслед за Россией символические жесты, направленные на поддержку Пхеньяна, совершает и Пекин. Выступая на форуме АСЕАН по безопасности, министр Ван И призывает Вашингтон и Сеул воздержаться от проведения учений на Корейском полуострове.

«Китай и дальше собирается поддерживать денуклеаризацию Корейского полуострова, но на сбалансированной основе и путем создания мирных механизмов для политического урегулирования проблемы», — заявляет глава МИД КНР, а тем временем США, в свою очередь, противопоставляя свою линию российской и китайской дипломатии, продолжают нагнетать напряженность.

Rusembdprk.ru Выставка, посвященная 20-летию визита в Россию Ким Чен Ира

Госсекретарь Блинкен в разговоре с главой южнокорейского МИД Чон Ый Ёном в тот же день выступает с заявлением о приверженности миру на Корейском полуострове. А тем временем японская деловая газета Nikkei, вряд ли без американского влияния, помещает на своих страницах спекуляцию о продолжении активного использования северокорейской стороной ядерного объекта в Йонбене, где, по информации издания, явно полученной из ЦРУ, продолжается строительство реактора на легкой воде. Как говорится, полный абс!.. Даже если реактор на легкой воде и строят, он априори не может иметь отношения к оружейной ядерной программе, ибо не способен накапливать расщепляющиеся материалы, используемые в ядерных боезарядах, в качестве продукта протекающей в нем цепной реакции. Потому-то и возникает проблема хранения отходов, что топливо после извлечения из такого «легководного» реактора непригодно для дальнейшего использования в ядерной промышленности. Ни в мирных, ни в военных целях. Для наработки оружейного плутония-239 существуют другие конструкции, например, реакторы на быстрых нейтронах. Но нет! Главное для японских журнашлюшек, извините за сленг, но другой эпитет как-то не подбирается, — прокукарекать по американскому заказу, создав Пхеньяну негативный информационный фон в расчете на неосведомленность общественности. А там хоть не рассветай!

Словом, как ни крути, а выиграть у Пекина и Москвы этот спринтерский обмен шагами на корейском направлении США оказались не в состоянии, явно проиграв эту информационную баталию. И что сделали? То, что и собирались в случае информационной победы. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», — писал классик. Так и здесь: не убедив общественность в мифических «прегрешениях» КНДР, Вашингтон на эту общественность попросту наплевал. И невзирая на представленную ему российской и китайской, а также северокорейской сторонами аргументацию, несмотря на добрую волю КНДР, возобновившую контакты с Югом, а также не считаясь с интеграционными настроениями самого Юга, США таки объявили о проведении с 16 по 26 августа летних учений, вопреки всем протестам КНДР. Одновременно заявлено о предстоящем в сентябре визите главы МИД Юга в США, видимо, для подведения итогов и верстки новых планов нажима на КНДР по части ее денуклеаризации. Притом, повторим это еще раз, ибо это не просто важно, а принципиально, отмена учений и санкций — это по условиям нормализации на полуострове — одновременный, параллельный процесс, в котором нет и не может быть никаких попыток принудить кого-нибудь действовать не только в одностороннем порядке, но и просто с опережением. Или, иначе, в США делают вид, будто не понимают, что, заявляя о проведении учений, они собственными руками перечеркивают все обязательства Пхеньяна по денуклеаризации, которой при условии проведения Пентагоном учений быть не может, так как отсутствие учений — первейшая гарантия безопасности, без которой никаких гарантий не существует вообще.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

Иначе говоря, США сами, своими руками срывают все возможные договоренности, сознательно — а как иначе? — загоняя ситуацию в тупик. И все для того, чтобы придумать повод увильнуть от выполнения своих собственных обязательств, свалив ответственность за это в глазах общественного мнения на ту самую сторону, которую сами же и обманывают. А еще оправдать якобы «обусловленную этим тупиком» новую эскалацию. Верх наглого и неприкрытого цинизма! И со стороной, которая подобный цинизм исповедует, похоже, бесполезны любые переговоры. И просто разговоры, не говоря уж о подписании совместных документов, заведомо обреченных на невыполнение, ибо именно так запрограммировано в вашингтонских мозгах. Эти мозги изначально рассматривают любой подписанный ими же документ как туалетную бумагу, которую они готовы спустить в унитаз, как только посчитают, что это в их интересах.

Непонятно только одно. До какой низости нужно опуститься компрадорам внутри нашей собственной страны, чтобы с задумчиво-умным прикидом обсуждать в Сети и в блогах «недоговороспособность авторитарных коммунистических режимов» и упрекать российские власти в том, что они им «потворствуют», вставая в оппозицию западным «светочам демократии» и ее носителям! Точнее, разносчикам.