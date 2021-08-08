Информация Росстата, согласно которой рыба в России за июль текущего года подорожала на 2,1% по сравнению с июнем, красная икра — на 1,4%, а картофель подешевел на 20,3%, огурцы — на 19,5%, а помидоры — на 17,9%, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 8 августа в социальной сети Facebook.

Кустодиев Борис Михайлович Торговка овощами. 1920

«А мы уже привыкли, что цены растут. А на красную рыбу и икру мы и так давно смотрим, как на экспонаты в музее. Так что пускай дорожают себе, нам не до них», — отмечает Vova K.

Многие пользователи пришли к выводу, что рост цен на рыбу и икру нельзя ничем обосновать, но вот падение цен на овощи очевидным образом связано с наступлением сезона сбора сельхозпродукции.

«Помидоры с огурцами в сезон подешевели — вот чудеса-то! Никогда такого не было — и вот опять!» — пишет Юля С.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Ларёк с овощами и фруктами

Некоторые комментаторы отмечают, что цены должны были уже давно упасть на всё, потому что их резкий рост в своё время был совершенно несправедливым.

«Это закономерность, а не сенсация. Если цены начнут падать, вот это будет сенсация. Но этого не будет никогда при этой политической и экономической системе России. Не дождётесь», — считает Женя Р.

Часть людей считает, что данные Росстата расходятся с реальностью, потому что в магазинах — какие были ценники на овощи, такими они и остались.

«Куда они подешевели? Хватит врать! В магазины-то ходите вообще? Картофель разве что несколько подешевел, но на этом всё! Как были заоблачные цены, так и остались!» — возмущается Александр С.

Ряд пользователей указывает на то, что в России и так дорогие рыба и икра, поэтому повышение цен нельзя ничем оправдать.

«Рыбы в России навалом! Во Владивостоке люди достают «в правильных местах» вёдра этой красной игры, едят большими ложками. Рыба есть! Кому вы пытаетесь впарить эти цены? Они несправедливые на все 100%!» — указывает Игорь Д.

Овощи и зелень. Дарья Антонова ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что российское общество пребывает в сильнейшем кризисе и вскоре люди просто перестанут видеть на полках такие товары, как рыба и икра.

«Пол-России живёт, по сути, в бедности. Эти красная рыба и икра им не нужны, лишь бы было что на столе. А для богачей этот рост будет незаметным», — поделился своим мнением Владимир Б.

Напомним, 6 августа РИА Новости опубликовало информацию со ссылкой на данные Росстата, согласно которой рыба в России за июль текущего года подорожала на 2,1% по сравнению с июнем, красная икра — на 1,4%, а картофель подешевел на 20,3%, огурцы — на 19,5%, а помидоры — на 17,9%.