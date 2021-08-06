Столица России Москва не только поменяла облик и выросла, но и удачно вписалась в будущую структуру торговых маршрутов. Город является крупнейшим и наиболее развитым железнодорожным и автотранспортным узлом, благодаря чему две основные транзитные дороги России, с которыми связано будущее экономики, МТК «Восток — Запад» и «Север — Юг», проходят через Москву.

Иван Шилов ИА REGNUM Сибирь

Обретает своё место и Санкт-Петербург — того самого «окна в Европу». Рядом построен и активно развивается порт Усть-Луга — отправная точка грузов из России в северные страны Европы, главным образом в Германию. Сюда стекаются ветки обоих международных транспортных коридоров, сюда же могут прибывать грузы, перевозимые Северным морским путём.

Другими словами, заложена прочная основа будущего благополучия двух исторических столиц. Поэтому у руководства страны появляется моральное право рассмотреть изменение их статуса и перенести столичные функции.

И причины для этого есть:

Во-первых, Москва и Санкт-Петербург расположены слишком близко к западным границам России, что представляет значительную угрозу для обороноспособности страны. Современные ракеты способны за короткое время добраться до мегаполисов, где сосредоточена значительная часть населения, основные ресурсы, органы власти и т. д. При этом подавляющее большинство стран Европы поглощены и управляемы недружественным военным альянсом, рассматривающим Россию в качестве возможного противника.

Да, есть мощные силы обороны, есть технические возможности для блокирования ракетной атаки, однако есть ли весомые причины постоянно сдерживать давление? В России немало и более безопасных территорий для размещения основного центра власти и экономики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

Во-вторых, впервые за столетия мировые экономические центры сместились на восток. Из первой пятёрки ведущих экономик мира только Германия остаётся западнее нас. Но именно под неё уже созданы и транспортные коридоры, и трубопроводы. Основные экономические гиганты расположились восточнее. Благополучие России определят взаимоотношения с Китаем и Индией, крупнейшими государствами мира, а также отчасти с технологическими лидерами — Японией и Южной Кореей. И даже с США Россия граничит на востоке.

К тому же ЕС пытается говорить с нами языком силы, ультиматумов, санкций, что затрудняет развитие отношений. И если пока Евросоюз ещё не растерял остатки видимой привлекательности за счёт высоких доходов жителей, в будущем это преимущество перестанет быть монополией.

В-третьих, это может стать козырем в стратегии развития восточных территорий страны. Пока власть в Москве или Петербурге, её слова о незаселённых пространствах выглядят пустыми декларациями. В то время как перенос столицы вместе с чиновниками различного уровня переведёт и главные офисы крупного бизнеса, плотно взаимодействующего с органами власти, часть бизнеса, ориентированную на госзаказ, часть экономики, ориентированную на обслуживание госслужащих и крупного бизнеса.

Дарья Драй ИА REGNUM Исторический центр Санкт-Петербурга

Сейчас в Сибири реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты, которые, по всей видимости, станут фундаментом для будущей столицы России. О том, что рано или поздно это произойдёт, свидетельствует заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу.