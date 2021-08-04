Информация о том, что в Волжском охранник отказался пускать семью в аквапарк с ребёнком-аутистом, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 4 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из х/ф «Зеркало». Реж. Андрей Тарковский. 1974. СССР Аутист у психотерапевта

»Вообще водные горки для такого ребенка могут быть небезопасны. Случится что-нибудь — снова будут администрацию парка винить. Лично у меня вопрос к родителям: вы сами-то головой думаете, когда ведёте своё чадо в подобные места?» — обращается Лина Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что ничего ужасного в произошедшем нет и охранник поступил правильно.

«Не услышала ничего оскорбительного в адрес ребёнка. Родители сами додумали причину, сами обиделись, а мозг включить забыли, хотя должны понимать, что такие развлечения действительно опасны для него самого. А случись что с ним, так обвинения опять же посыпятся на администрацию. Администрация спасла ваше дитё от возможной психической или физической травмы», — считает Ирина К.

Скриншот страницы социальной сети Instagram @akvapark21vek_holiday.house Аквапарк XXI век. Волжский

Некоторые комментаторы, наоборот, оказались возмущены таким отношением со стороны сотрудников аквапарка.

«Что происходит? Люди живут в своих мирках и ничего не видят! Да, ребёнку не повезло родиться таким, но это не значит, что его надо изолировать. Наоборот, ему нужна социализация!» — поделился своим мнением Александр Л.

Часть людей считает, что родители ребёнка, скорее всего, решили воспользоваться ситуацией, чтобы получить поддержку со стороны сочувствующих.

«После резонанса с историей на детской площадке, я могу предположить, что данные родители повезли своего мальчика в аквапарк, заранее предполагая, что его не пустят. Эдакий повод поймать хайп, возможно, срубить бабла», — предполагает Лина Б.

Ряд пользователей указывает на то, что посещение аквапарка может быть угрозой для жизни и здоровья ребёнка с аутизмом. Охранник же просто выполнял инструкции и ни в чём не виноват.

«Не, ну если у ребенка какие-то конвульсии или неконтролируемые движения, то всё правильно, это вопрос безопасности. И тогда непонятно, к чему весь этот хайп? У охраны есть правила и ответственность, под которой они подписываются. Вот нельзя ему по этим правилам его пускать. И если с ребёнком или из-за него что-то случится, охранник окажется крайним. Даже если предположить, что шансов не больше, чем у обычного ребёнка. Даже при этом раскладе, случись что с обычным, — это несчастный случай, так как всё было по инструкции, а случись что с таким ребёнком — это вина охранника», — отмечает Сергей Ш.

Скриншот страницы социальной сети Instagram @akvapark21vek_holiday.house Аквапарк XXI век. Волжский

Нашлись и те, кто отмечает, что руководство аквапарка вправе само решать, кому можно посещать заведение, а кому нет.

«Аквапарк — это всё-таки частное заведение. Хочу пускаю, хочу нет. В целях безопасности ради самого же ребёнка. Не дай бог, случись что…» — указывает Ivan P.

Напомним, 2 августа мать ребёнка-аутиста опубликовала в Instagram информацию о том, что в Волжском охранник отказался пускать семью в аквапарк.