Новая серия крупного международного скандала разгорается между США и Китаем. В нижней палате представителей Конгресса обнародован доклад конгрессмена-республиканца Майкла Маккола, в котором утверждается, что коронавирус имеет искусственное происхождение и якобы выведен в известной лаборатории уханьского Института вирусологии. Причем в докладе — надо же! — фигурирует и примерная дата этого события, Рубиконом в котором обозначен сентябрь 2019 года. Почему именно этот месяц — об этом ниже.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Появление доклада американской стороной всячески готовилось. «Утечки», очень похожие на фейковые, о «рукотворном» происхождении коронавируса появились еще в июне; и уже тогда всё списывалось на Китай. Всё очень напоминает, по крайней мере по технологии информационных вбросов, начальный этап эпидемии в январе прошлого года. Только тогда американские власти, во главе которых стоял президент Дональд Трамп, принялись спекулировать на тему «умалчивания» китайскими властями факта эпидемии в Ухане, из-за которого-де другие страны, в том числе США, уверенно лидирующие в мире по количеству зараженных и погибших, «не смогли» принять превентивные профилактические меры. И оказались в коронавирусном нокдауне, столкнувшись с фактическим коллапсом всей системы здравоохранения. Трампу в итоге это стоило президентского кресла, проигранного в ситуации, когда, если бы не злосчастный вирус, к поражению не было никаких предпосылок. Так что нечто похожее на нынешний доклад ожидалось. Витало в воздухе!

В Пекине на эту провокацию отреагировали ожидаемо жестко. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя республиканский доклад, отметил, что распространение вируса связано именно с США, которые, помимо несостоятельности в борьбе с ним, еще и в условиях эпидемии занялись депортацией нелегальных мигрантов — любимое занятие администрации Трампа. По оценкам китайской стороны, количество депортированных составило не одну сотню тысяч, что привело к резкому всплеску заболеваемости в странах Латинской Америки. Даже The New York Times, неофициальный рупор Демократической партии, и та написала, что действия США при Трампе равносильны планомерному «экспорту коронавируса». Зафиксируем этот момент вместе с вышеупомянутым сентябрем 2019 года — это важно.

The White House Пресс-конференция Дональда Трампа о ситуации распространения коронавируса в США

Помимо вирусного экспорта, китайский МИД обвинил Вашингтон в сокрытии данных о вирусе. Привели данные американского столичного университета, из которых следует, что количество зараженных в США превышает 65 млн, а погибших — приближается к миллиону. И это намного выше официальных цифр. Поэтому перевод стрелок на Китай в вопросе распространения эпидемии и превращения ее в пандемию (по «натянутым» оценкам ВОЗ) пекинский МИД охарактеризовал как «терроризм», обвинив оппонентов из США в предвзятости поиска источников вируса. В переводе с дипломатического на бытовой язык это означает попытку перевалить с больной головы на здоровую. «США пытаются распространить в мире ложные сведения, обвиняя Китай и даже всю Азию, — констатирует Чжао Лицзянь. — Они пытаются связать в общественном сознании понятия «Китай», «Азия» и «вирус», что приводит к росту расистских настроений в США и других западных странах… С нападками и угрозами сталкиваются и ученые, которые пытаются донести до мира правду». Продолжая тему происхождения ковида, точнее, перехватывая ее у американцев, китайский МИД предлагает Вашингтону «начать с четырех следующих вещей». Во-первых, объяснить случаи «необъяснимого респираторного заболевания в штате Вирджиния в июле 2019 года, которые перекинулись в штат Висконсин, получив название «болезни электронных сигарет». Болезнь американские медики ошибочно приняли за грипп, а последующие тесты на коронавирус дали положительные результаты. Наверняка ведь проводились исследования уровня антител у переболевших, так опубликуйте результаты, призывает Пекин вашингтонских политиков. Во-вторых, и это удар американцам «под дых», заодно частично отвечающий на вопросы о сентябре 2019 года и об экспорте короны. «США следует пригласить экспертов ВОЗ для проведения исследований в лаборатории «Форт-Детерик» и более чем двухстах биологических лабораторий за пределами США», — предлагает китайский МИД. «Лаборатория «Форт-Детерик», — уточняется китайской стороной, — является военной биологической базой США, а Медицинский институт инфекционных заболеваний США (USAMRID) — важное медучреждение…» «В 2019 году в лаборатории произошла серьезная авария, связанная с безопасностью, — парирует китайский МИД обвинения в «утечках» в Ухане, — после чего она была закрыта. Впоследствии в США появились случаи заболевания болезнью, по симптомам, очень похожей на коронавирус…». В-третьих, считают в Пекине, экспертов ВОЗ необходимо пригласить и в университет Северной Каролины. Именно в этом учебном заведении существует лаборатория под руководством Ральфа Барика, занимающаяся исследованиями в сфере синтеза и трансформации коронавирусов. И нужно выяснить, не существует ли взаимосвязи между эпидемией и этими разработками. В-четвертых — и это то, что было на слуху у мировой общественности уже давно, но «талантливо» замалчивалось американскими властями — около трех сотен военнослужащих США в октябре 2019 года приняли участие в Армейских играх в Ухане. В американских СМИ сообщалось о заражении какой-то болезнью части военных спортсменов. Что эта была за болезнь, данные о которой впоследствии американская сторона, по сути, засекретила?

А теперь вернемся к сентябрю 2019 года и американскому «экспорту коронавируса», что особенно интересно в свете того, что упомянутые Армейские игры стартовали в Ухане в середине октября 2019 года, аккурат через месяц после предполагаемой «утечки» из Института вирусологии, на которой спекулирует американская сторона. Что, если она не просто так этим занимается? А потому, что имеет достоверную информацию о завозе вируса в Ухань американскими военными, которую, разумеется, не горит желанием обнародовать? Автору этих строк уже приходилось знакомиться и комментировать сенсацию, о которой «коллективный Запад» предпочитал сделать вид, что ее не существует. В мае 2010 года свет увидел программный доклад Фонда Рокфеллера «Сценарии будущего технологий и международного развития» (Scenarios for the Future of Technology and International Development); четыре его сценария при ближайшем рассмотрении объединялись в цепочку управляемых глобальных перемен. Общая их логика подводила государства и государственные власти к кризису общественного доверия, распаду и капитуляции перед глобализмом (https://regnum.ru/news/society/2902397.html). «Процесс начинается с выявления сил, выступающих двигателями перемен, а затем объединяет эти силы различными способами, чтобы создать набор разнообразных сценариев будущего. Сценарий — это среда, в которой великие перемены можно (!) не только представить, но и реализовать», — раскрывают свою технологию авторы доклада, и спасибо им, как говорится, за эту беспрецедентную откровенность. Явно сделанную в расчете на то, что с подготовленным ими подкопом под Божественный Проект Человек ознакомятся только те, «кому положено», а не общественность, которой «положено заткнуться». «Прицепом» за Рокфеллером с интервалом в два года появился секретный доклад германского бундестага «О защите населения с риск-анализом-2012» (https://regnum.ru/news/polit/2906097.html). Два катастрофических сценария были рассмотрены этим документом, который волей или неволей рассекретили только в 2016 году, а обратили внимание на изложенный в нем прогноз лишь в 2020-м. Первый сценарий — катастрофическое наводнение, второй — эпидемия того самого «ковида» — SARS-Cov-2. В 2012 году!!! В докладе, более того, указывается, что в разных странах тогда уже насчитывалось пять зараженных этим недугом, двое из которых умерли (и, видимо, на этом основании был сделан вывод о 40%-ной летальности болезни, которым и руководствовались, когда запускали «это дело» в ход, точнее, в расход). Еще раз: в две тысячи двенадцатом году от Р.Х., он же, для воинствующих атеистов, «нашей эры». Если бы подобный доклад появился в Фонде Конфуция и в качестве секретного документа был бы представлен сессии ВСНП — можно было бы говорить о пресловутом «китайском следе». Но поскольку все концы и корни, специально освещенные в свое время автором этих строк с заделом на будущее, появились в глобалистских документах, связанных с западными государствами, а также западными центрами и институтами, разговоры о «китайском» происхождении вируса — тотальная демагогия пойманных за руку международных аферистов. Которые, будучи пойманными и поняв, что на этом «засветились» и нарисовали себе мишень, извините, на заднице, бросились вместо этой своей филейной части искать чужую, чтобы ей прикрыться, перевалив свою вину на других. Никакой другой мысли при рассмотрении китайско-американской полемики вокруг коронавируса в голову не приходит. Запад так свою задницу оберегает, что и до собственной головы дела на этом фоне не доходит! Отдыхает голова. Или тот аксессуар, что на ее месте нечаянно оказался…

(сс) IAEA Imagebank Лаборатория

Еще раз, читатель: через призму докладов Фонда Рокфеллера и бундестага ФРГ посмотрим на нынешнюю ситуацию. Разве не понятно, что у коронавируса имеется конкретный разработчик — буржуазная олигархия, спецслужбы и прочие западные провокаторы, которые, прикрывая свой «августейший» зад от справедливого гнева народов планеты (когда им станет известен этот замысел в деталях), организовали информационную спецоперацию, попытавшись перевалить вину на Китай, сделав ради спасения собственной шкуры его «козлом отпущения» за то, что Поднебесная «посмела» бросить вызов западному неоколониальному господству, которое планировалось навсегда, на вечные времена?

Ответ на этот риторический вопрос очевиден. И если в связи с этим обстоятельством обратить внимание на появившийся еще в прошлом году термин «политический вирус», введенный в оборот все тем же китайским МИД, то становится понятно, что медицинского в коронавирусе — от силы процентов 20−30. А всё остальное имеет отношение как раз к большой политике. Но почему на Западе «зацепились» именно за Китай? С одной стороны, потому, что узрели в нем стратегического оппонента Запада, о чём, не стесняясь, записали во всех документах США, имеющих отношение к стратегическому планированию. А с другой стороны? И вот тут, в поисках ответа на этот вопрос, всплывают опубликованные одним из российских информированных сайтов данные о некоей загадочной персоне — британском зоологе Питере Дашаке. Это шеф благотворительной организации EcoHealth Alliance, в которую наряду с учеными входят супруги влиятельных бизнесменов и функционеров спецслужб США, включая ту самую лабораторию «Форт-Детерик», о которой упоминал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь (http://pravosudija.net/article/koronavirus-klassnyy-v-ssha-god-molchali-ob-opasnyh-eksperimentah). «Коронавирус — такой классный. Им очень легко манипулировать в лаборатории, — откровенничал г-н Дашак в 2019 году. — Мы с Ральфом Бариком (тот самый коновал из того самого университета Северной Каролины) работали над этим… Вставляешь в него кусочек другого вируса и дорабатываешь в лаборатории…». Говорят, Дашака на фоне разразившегося скандала отодвинули от всех дел; еще говорят, что он работал в Ухане, и вот именно за это американские провокаторы и ухватились, скрывая от общественности тот факт, что работал этот «ученый» не только там, но и по всему миру. Легче перечислить лаборатории, где он не работал. Включая те регионы, где на фоне его работы возникали эпидемии, причем не раз. Обдумывая все эти непростые расклады, дорогой читатель (а никто «легкой жизни» и не обещал), не выпускайте из виду вопрос о том, кто основные толкачи ковидобесия у нас в стране, чтобы вовремя понять, на кого и в чьих интересах они работают.

Uppsala Health Summit Питер Дашак

И последнее. Выступая в июне нынешнего года на республиканском съезде все в той же Северной Каролине (ну конечно же, это — случайное совпадение, вы разве сомневаетесь?), экс-президент Трамп потребовал от Пекина 16-триллионных «репараций» за ковид, обрадовав собравшихся, что в этом случае американские компании, наконец, проявят такой дефицитный патриотизм и вернут свои производства из Китая обратно в США. Эскапады Трампа как нельзя лучше иллюстрируют следующее. В поисках перспектив реванша-2024 республиканцы, чьим фактическим лидером вопреки желаниям партийной верхушки оказался экс-президент, пытаются переплюнуть демократов в их нынешнем противостоянии с Китаем. И, по сути, обвиняют их в «недостаточном» антикитайском патриотизме, предлагая себя взамен не в созидательном, а в разрушительном плане, в котором две партии друг друга стоят. Какой бы ответный ход ни сделали демократы — они окажутся в проигрыше. В этой ситуации у Байдена & Co не остается другого выбора, кроме дальнейшего обострения, ибо любой шаг по снижению напряженности — не только с Китаем, но и с Россией — будет воспринят слабостью. И подвергнут уничтожающей критике, что в условиях приближения промежуточных выборов для Демпартии — катастрофа. Змея, в полном соответствии с определенными понятиями эзотерики, сама себя кусает за хвост. Вывод из этого очень простой и понятный российской аудитории как дважды два. Когда во внутренней борьбе одна из сторон ради нанесения поражения другой начинает апеллировать к внешним силам — не обязательно открыто, пусть и завуалировано, как в этом случае, это означает серьезный системный кризис всей, извините за тавтологию, системы. Нам ли не знать, куда ведет «перестройка», признаком которой такая ситуация является, и куда она приводит?