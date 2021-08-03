Президент России Владимир Путин«стремится заново собрать страны бывшего Советского Союза». Об этом говорится в статье главы МИД Украины Дмитрия Кулебы для Foreign Affairs (США), опубликованной 2 августа пресс-службой внешнеполитического ведомства Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина превыше всего

«Владимир Путин стремится заново собрать страны бывшего Советского Союза и исправить то, что он называет «величайшей геополитической катастрофой ХХ века», — отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.

По мнению Кулебы, для миллионов людей Украины распад Советского Союза «не был катастрофой», а был «освобождением».

"Действительно, вскоре после 1991 года общая история определенное время еще объединяла страны, восставшие на руинах Союза. Однако в последующие десятилетия они двигались крайне различными траекториями, а общий опыт терял важность», — отметил дипломат.

Jenniferhoffmaster.com Митинг на площади Октябрьской революции в поддержку Независимости Украины в Киеве в августе 1991 г

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Утверждение Дмитрия Кулебы обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие положительно оценили идею восстановления Советского Союза. Иные не понимают, зачем России нужна Украина, особенно с ее нынешними экономическими проблемами.

«Удачи ему в этом начинании. Разве Украина страдала в СССР?» — задалась вопросом Татьяна З.

«А вот мне идея заходит!!! Лучше быть едиными и великими, как раньше, чем подстилкой, как сейчас!» — отметил Иван К.

«Типа надо испугаться? Уверен на 99,9%, что тем, кто жил в СССР, совсем не страшно от такой информации. Испугаться могут только некоторые люди, рождённые после 1990 года… которые, судя по социальным сетям, хлебнули немало горюшка в СССР и могут рассказать много удивительных историй о жизни в ту пору», — с сарказмом добавил Jurij O.

«Это только вопрос времени… Мы обречены быть вместе», — отреагировал Виталий С.

«То, что рождено единым целым, раздельно существовать не может», — добавил Владимир Н.

«На кой хрен мы России нужны?» — недоумевает Екатерина Ш.

«Вы бы сделали сами хоть что-нибудь для своей страны и своего народа», — призвал Алексей Д.

«Даже не мечтайте, живите на свои», — написала Ludmila C.

«Да уж. От текущих финансовых дыр Украины лучше держаться подальше!» — ответил ей Андрей Ч.

«Путин решил «создать» СССР, а Кулебу, как и много веков назад, тянет на грядки и снова на чужие», — отреагировал Сергей П.

«Одна большая сильная страна гораздо лучше лоскутного одеяла на ее месте. Хотя бы тем, что емкость внутреннего рынка вполне позволяет без проблем развивать собственное производство», — отметил Олег Н.

Дружба народов. Плакат СССР

«Не-не, даже не мечтайте: теперь наслаждайтесь на свои, а не страдайте за чужие», — добавил Гена К.

«Путин стремится заново убить фашизм… Это очень беспокоит их», — написал Марк Ф.

«Ну, если бы люди хотели и могли слепить из содружества государств что-то толковое, то у них бы это получилось, беда в том, что не хотят», — добавил Джон М.

«Если «освобождение» — это уменьшение населения Украины на 20%, то я поздравляю этого утырка (Дмитрия Кулебу. — О. П.) с «освобождением»… Только вот чем это является для тех 20% умерших, неродившихся и покинувших страну жителей Украины?» — задался вопросом Ivan M.

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