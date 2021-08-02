В настоящее время в Республике Беларусь идет работа над новой конституцией страны. Причина понятна — после выборов президента в 2020 году республика столкнулась с острым политическим кризисом: значительная часть общества не приняла итоги голосования из-за высокой вероятности фальсификации голосования, в результате почти полгода в республике улица бурлила, и власти никак не могли ее взять под контроль.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Сейчас ситуация вроде успокоилась, но внутреннее напряжение, которым пропитано белорусское общество, никуда не делось — попытка вывезти из Токио члена Олимпийской сборной Белоруссии по бегу Кристину Тимановскую только за то, что она позволила себе раскритиковать спортивных функционеров за их полную профнепригодность, — не просто спортивный скандал, а именно свидетельство этого внутреннего, глубинного раскола белорусского общества.

Белоруссия докатилась до того, что люди бегут из страны прямо на Олимпиаде, как будто какая-то страна из «третьего мира». И опять мы видим проблемы в управлении.

Цитата из видео на YouTube Кристина Тимановская в токийском аэропорту Ханэда

Вместо того, чтобы спокойно, технологически грамотно с политической точки зрения решить вопрос со спортсменкой, дождаться окончания Олимпийских игр, чтобы все, и спортсменка, и функционеры, вернулись домой, и там уже в домашней обстановке разобраться, кто всё же был прав, а кто виноват, принимаются какие-то скороспелые, эмоциональные решения, приводящие на ровном месте к мировому скандалу. Если уже система не может решать такие мелкие вопросы, то что говорить о более крупных.

Поэтому естественно, что в системе надо что-то менять. Менять решили главное — конституцию страны. Возможно, это правильно. Есть уже несколько вариантов — и от власти, и от оппозиции, но понятно, что на голосование будет вынесен государственный проект. Пока мало кто знает, что в нём будет изменено по сравнению с нынешней конституцией республики, но изменения, несомненно, будут. Иначе зачем весь этот сыр-бор?

Никто не сомневается в профессионализме белорусских юристов, но процесс подготовки и принятия изменений в конституции — весьма сложная организационная процедура. Надо учесть сотни, если не тысячи новых факторов мировой геополитики, мировой геоэкономики, новых международных угроз, научных открытий, не говоря о таком факторе, как мировая инфодемия коронавируса.

И самое главное, конечно, это избежать ненужной политизации этого процесса, чем особенно грешит белорусская прозападная оппозиция. В этих условиях, с учетом того, что совсем недавно в России была разработана и принята (1 июля 2020 года) новая Конституция страны, возможно, стоило бы белорусской стороне воспользоваться опытом своих российских коллег-юристов.

Duma.gov.ru Поправки к Конституции РФ

Как мы помним, Конституция была принята подавляющим большинством российских граждан — «за» проголосовало 77,9% от принявших участие в голосовании. Те изменения, которые были предложены, в том числе, например, по приоритету национального законодательства над внешним, по защите семьи и ряд других, были очень положительно восприняты обществом.

Перед принятием Конституции РФ в стране достаточно долго обсуждались ее основные положения, вносились правки от общества, в результате получился очень сбалансированный проект Конституции, который и был принят народом.

С учетом того, что в России уже наработан опыт внесения поправок в Конституцию, при том совсем недавно — год назад, возможно, белорусским юристам имело бы смысл установить более плотный контакт со своими российским коллегами в уточнении тех или иных формулировок основного закона страны, чтобы получившийся в итоге документ был положительно одобрен всеми слоями белорусского общества и помог вернуть гражданский мир в республику.