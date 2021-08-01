Заявление главы американской дипломатической миссии в России Джона Салливана о том, что посольство Соединённых Штатов в Москве начало работу с сокращенным штатом в 120 сотрудников из-за новых ограничений на наем персонала, стало поводом для бурной реакции среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 1 августа в социальной сети «ВКонтакте».

U.S. Marine Corps Флаг США

"Слушаешь жалобы американского посла и удивляешься, до чего же заразный симптом «а нас то за що?» — отмечает Sizif S.

Многие пользователи пришли к выводу, что российские власти постепенно выживают американских дипломатов со своей территории. Таким образом, удастся очистить страну от воздействия извне.

«Наконец-то эти кровопийцы поняли, что надо делать. Постепенно слезают с шеи, без криков и истерики, ведь им не позволяют устраивать скандалы. Руководство России делает это очень плавно и без нервов. Вскоре в России останется лишь один посол США, чтобы просто был и поддерживал формальные взаимоотношения Америки с Российской Федерацией», — предполагает Иван Е.

U.S. State Department Джон Салливан

Некоторые комментаторы отмечают, что испытывают трудности из-за таких изменений, ведь им теперь будет сложнее попасть в Америку.

«В результате таких процессов люди визы не могут получить! Семимильными шагами Россия движется к Северной Корее!» — поделилась своим мнением Ольга Б.

Часть людей считает, что таких мер недостаточно и российский народ удовлетворит лишь полное закрытие всех представительств Соединённых Штатов на территории Российской Федерации.

«Им не сокращать свой штат надо позволять, а просто закрыть полностью к чёртовой матери надо. Пора уже из Российской Федерации никого в Соединённые Штаты Америки не выпускать, но вернуть при этом на Родину всех граждан России, которые сейчас живут в США. Остальных за борт! Хватит вести диалог с откровенным врагом России!» — призывает Rich B.

Ряд пользователей указывает на то, что теперь у наших спецслужбистов будет меньше возможностей выудить секретную информацию у американских дипломатов.

NVO Посольство США в Москве

«На самом деле это не очень хорошая новость. Раньше наши могли шпионить у них в посольстве. Как теперь уборщицы будут выносить секретные документы в мусоре? Сделали только хуже!» — считает Анастасия О.

Нашлись и те, кто считает, что представители Америки сами виноваты в таком стечении обстоятельств. К этому привела их неприкрытая работа на развал России.

«Шпионаж в наши дни никуда не делся. Но американцы теперь занимаются этим так топорно, что совсем неинтересно стало. Только и могут, что обвинять нас в киберпреступлениях, а сами строят козни налево и направо, не утруждаясь даже скрывать это», — указывает Дарья К.

Напомним, 1 августа глава американской дипломатической миссии в России Джон Салливан заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что посольство Соединённых Штатов в Москве начало работу с сокращенным штатом в 120 сотрудников из-за новых ограничений на наем персонала.