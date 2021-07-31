Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что власти столицы отменили перчаточный режим, который действовал больше года, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 31 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус. Перчатки

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"Отменили, потому что никто и не выполнял эти псевдообязательства! То же самое и с масками. Это просто какой-то цирк, а не борьба с пандемией», — написал Алик А.

Многие пользователи пришли к выводу, что к такому решению московские власти подтолкнуло безразличие людей к данному способу сопротивления наступлению пандемии коронавируса. Множество граждан не носило перчатки даже из принципа, потому что не согласны с принудительными мерами со стороны государственной машины.

«Народ плюёт на распоряжения правительства. Поэтому-то и приходится отменять подобные требования, дабы не потерять лицо перед людьми», — считает Вячеслав О.

Некоторые комментаторы отмечают, что вероятно, снятие обязательства по ношению перчаток связано с грядущими выборами. Таким образом, подозревают граждане, власти собираются снизить градус напряжения среди населения.

«Собянин перед выборами отходную делает. Либо власти готовятся к новому сценарию развития событий», — выносит предположения Валерий Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

Часть людей считает, что ношение перчаток летом является абсурдным требованием, которое может привести к куда более худшим последствиям, нежели вероятность воздействия на людей коронавируса.

«Перчатки летом?! Полный идиотизм! Даже в поликлиниках без них все стоят. Власти просто отменили тот бред, который бездумно начеркали в своё время», — поделился своим мнением Дмитрий Е.

Ряд пользователей указывает на то, что не все маски и перчатки проходят жёсткое согласование на удовлетворение тем или иным необходимым качествам для борьбы с распространением коронавируса.

«Такие вещи как медицинские маски и перчатки должны быть сертифицированы и соответствовать ГОСТУ Российской Федерации. А все эти тряпочки из бязи и миткали не имеют регламента соответствия, так как относятся к гигиеническим лицевым маскам. Толку от них всё равно никакого нет», — указывает Коля Н.

dmbosstone Выброшенные медицинские перчатки

Отдельные комментаторы отмечают, что помимо несогласия с обязанностью носить перчатки граждане точно также сопротивляются и ношению защитных масок.

«Этот фарс просто бесит. И маски большинство на подбородке носят. Вот такая страшная болезнь, что народ не боится заболеть, а власти делают вид, что борются с ней», — отмечает Юрий Р.

Напомним, 30 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своём сайте, что власти столицы отменили перчаточный режим, который действовал больше года.